7 причин, по которым вам постоянно хочется есть

Posted 23 сентября, 10:22
Published 23 сентября, 10:22
Modified 23 сентября, 10:25
Updated 23 сентября, 10:25
Часто мы испытываем не физический, а эмоциональный голод, — объяснил диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью kp.ru. Этот голод возникает из-за стресса, усталости, перегрузки. И его легко утолить — ведь магазины полны сладкого и аппетитного. Однако если разобраться, откуда берется эмоциональный голод, то выделяются несколько основных причин.
Для нашего мозга вкусная и калорийная еда — как приз в лотерее. Всего несколько десятков лет назад ещё не было такого изобилия продуктов, а в прошлые века — и подавно. Теперь, когда разнообразные и вкусные деликатесы так доступны, мы порой не можем остановиться. К тому же, вкусная еда активирует дофаминовый отклик (повышает гормон счастья), заставляя нас хотеть есть больше.
Недосып может повышение уровня гормона голода — грелина. Поэтому те, кто недосыпает, часто «заедает» недостаток сна. Стресс же повышает уровень другого гормона — кортизола. Его высокое содержание в течение долгого времени может вызывать постоянное желание есть, особенно сладкое, соленое или жирное. Блюда с такими вкусами помогают организму сделать жировые запасы в ответ длительный стресс. А потом «заедание» может войти в привычку при любой ситуации, когда приходится нервничать. Существенную роль тут играют и взрослые, которые в попытках успокоить малыша дают ему что-то вкусное. Привычка часто входит во взрослую жизнь.
Семьи традиционно собираются за столом на праздники. Это создает стойкие ассоциации между едой и весельем. Даже тот, кто придерживается диеты, по праздникам часто «уходит в отрыв», испытывая затем чувство вины. К тому же, для любого приема гостей радушная хозяйка старается изо всех сил и готовит самые вкусные, и, чаще всего, самые калорийные блюда.
Полнота, которая передается по наследству, — не миф, уверяет Дмитрий Семирядов. Есть некоторые гены и их мутации, которые действительно вызывают у человека повышенный аппетит. Однако, даже если у вас предрасположенность к полноте, можно контролировать свой вес через здоровое питание и активный образ жизни, напоминает специалист. Ведь зачастую решающую роль имеет и меню, привычное для семьи: например, большое количество сладкого, жаренного или жирного. Человек может просто начать питаться правильно и лишний вес уйдет.
Недостаток ряда витаминов и микроэлементов в организме может увеличить аппетит и тягу к сладкому. В частности, такое состояние может развиться на фоне дефицита хрома, триптофана, белка и витамина D.
Привычка из детства смотреть во время еды мультики или отвлекаться на игрушки может сохраниться и взрослом возрасте, заставляя людей есть механически, потому что «надо доесть». Отсюда — привычка переедать.
Нарушения гормонального баланса могут увеличить аппетит и способствовать набору веса. В частности, «жор» может вызвать повышенное или пониженное содержание женского гормона эстрадиола. Похожим образом работает мужской гормон тестостерон, а также пролактин.
Состояние депрессии, которое также характеризуется гормональным сбоем, может провоцировать желание много есть (чаще всего сладости). Это повышает уровня сахара в крови и гормона серотонина, временно облегчая состояние человека. Однако вскоре все идет на спад и человек тянется за очередной конфеткой.
Подводя итог, специалист отмечает, что важно сбалансировать свое питание, уделять внимание эмоциональному состоянию и заботиться о здоровье, чтобы избежать переедания.
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