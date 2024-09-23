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Posted 23 сентября, 10:22

Published 23 сентября, 10:22

Modified 23 сентября, 10:25

Updated 23 сентября, 10:25

7 причин, по которым вам постоянно хочется есть

7 причин, по которым вам постоянно хочется есть

23 сентября 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Бывало ли у вас такое, что вы никак не можете насытиться? Кажется, уже съедено столько, что скоро лопнете, а все равно хочется есть…

Часто мы испытываем не физический, а эмоциональный голод, — объяснил диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью kp.ru. Этот голод возникает из-за стресса, усталости, перегрузки. И его легко утолить — ведь магазины полны сладкого и аппетитного. Однако если разобраться, откуда берется эмоциональный голод, то выделяются несколько основных причин.

1. Привычка, заложенная веками

Для нашего мозга вкусная и калорийная еда — как приз в лотерее. Всего несколько десятков лет назад ещё не было такого изобилия продуктов, а в прошлые века — и подавно. Теперь, когда разнообразные и вкусные деликатесы так доступны, мы порой не можем остановиться. К тому же, вкусная еда активирует дофаминовый отклик (повышает гормон счастья), заставляя нас хотеть есть больше.

2. Стресс и недостаток сна

Недосып может повышение уровня гормона голода — грелина. Поэтому те, кто недосыпает, часто «заедает» недостаток сна. Стресс же повышает уровень другого гормона — кортизола. Его высокое содержание в течение долгого времени может вызывать постоянное желание есть, особенно сладкое, соленое или жирное. Блюда с такими вкусами помогают организму сделать жировые запасы в ответ длительный стресс. А потом «заедание» может войти в привычку при любой ситуации, когда приходится нервничать. Существенную роль тут играют и взрослые, которые в попытках успокоить малыша дают ему что-то вкусное. Привычка часто входит во взрослую жизнь.

Люди, которые недосыпают, часто «заедают» недостаток снаЛюди, которые недосыпают, часто «заедают» недостаток сна
Люди, которые недосыпают, часто «заедают» недостаток сна. Фото: Изображение Midjourney

3. Семейные традиции и общественные нормы

Семьи традиционно собираются за столом на праздники. Это создает стойкие ассоциации между едой и весельем. Даже тот, кто придерживается диеты, по праздникам часто «уходит в отрыв», испытывая затем чувство вины. К тому же, для любого приема гостей радушная хозяйка старается изо всех сил и готовит самые вкусные, и, чаще всего, самые калорийные блюда.

4. Наследственность

Полнота, которая передается по наследству, — не миф, уверяет Дмитрий Семирядов. Есть некоторые гены и их мутации, которые действительно вызывают у человека повышенный аппетит. Однако, даже если у вас предрасположенность к полноте, можно контролировать свой вес через здоровое питание и активный образ жизни, напоминает специалист. Ведь зачастую решающую роль имеет и меню, привычное для семьи: например, большое количество сладкого, жаренного или жирного. Человек может просто начать питаться правильно и лишний вес уйдет.

5. Дефицит витаминов

Недостаток ряда витаминов и микроэлементов в организме может увеличить аппетит и тягу к сладкому. В частности, такое состояние может развиться на фоне дефицита хрома, триптофана, белка и витамина D.

6. Привычка есть под телевизор и гаджеты

Привычка из детства смотреть во время еды мультики или отвлекаться на игрушки может сохраниться и взрослом возрасте, заставляя людей есть механически, потому что «надо доесть». Отсюда — привычка переедать.

Привычка из детства смотреть во время еды мультики или отвлекаться на игрушки может сохраниться и взрослом возрастеПривычка из детства смотреть во время еды мультики или отвлекаться на игрушки может сохраниться и взрослом возрасте
Привычка из детства смотреть во время еды мультики или отвлекаться на игрушки может сохраниться и взрослом возрасте. Фото: Изображение Midjourney

7. Проблемы со здоровьем

Нарушения гормонального баланса могут увеличить аппетит и способствовать набору веса. В частности, «жор» может вызвать повышенное или пониженное содержание женского гормона эстрадиола. Похожим образом работает мужской гормон тестостерон, а также пролактин.

Состояние депрессии, которое также характеризуется гормональным сбоем, может провоцировать желание много есть (чаще всего сладости). Это повышает уровня сахара в крови и гормона серотонина, временно облегчая состояние человека. Однако вскоре все идет на спад и человек тянется за очередной конфеткой.

Подводя итог, специалист отмечает, что важно сбалансировать свое питание, уделять внимание эмоциональному состоянию и заботиться о здоровье, чтобы избежать переедания.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Красота#Лишний вес
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