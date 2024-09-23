7 причин, по которым вам постоянно хочется есть

Недосып может повышение уровня гормона голода — грелина. Поэтому те, кто недосыпает, часто «заедает» недостаток сна. Стресс же повышает уровень другого гормона — кортизола. Его высокое содержание в течение долгого времени может вызывать постоянное желание есть, особенно сладкое, соленое или жирное. Блюда с такими вкусами помогают организму сделать жировые запасы в ответ длительный стресс. А потом «заедание» может войти в привычку при любой ситуации, когда приходится нервничать. Существенную роль тут играют и взрослые, которые в попытках успокоить малыша дают ему что-то вкусное. Привычка часто входит во взрослую жизнь.