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Posted 20 сентября, 03:12

Published 20 сентября, 03:12

Modified 20 сентября, 03:12

Updated 20 сентября, 03:12

Как получить достаточно витамина D с началом осени

Как получить достаточно витамина D с началом осени

20 сентября 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney
Каждому человеку важно получать достаточное количество витамина D, который отвечает за повышение иммунитета и помогает усваивать кальций.

По данным исследования, которое проводилось в 2023–2024 годах, нехватка витамина D наблюдается у 51% россиян. С наступлением осени эта проблема может усугубиться, ведь солнечного света становится всё меньше.

Диетолог Фарзана Нассер разбирает признаки дефицита витамина D и рекомендует доступные продукты, богатые им.

Как витамин D действует на организм

Витамин D помогает регулировать уровень кальция и фосфора, которые влияют на наши кости и мышцы. Хотя его часто считают минералом, это — гормон, который мы в основном синтезируем из солнца.

Витамин D всасывается через кожу через рецепторные клетки, а затем хранится в организме, где он может оставаться неактивным до тех пор, пока не понадобится. Затем печень и почки преобразуют спрятанный витамин D в активную форму, которая требуется организму при необходимости.

В тяжелых случаях длительный дефицит витамина D может вызвать рахит у детей и остеопороз у взрослых.

«Поддержание достаточного уровня витамина D осенью может помочь предотвратить простуду и грипп», — говорит Нассер.
Поддержание достаточного уровня витамина D осенью может помочь предотвратить простуду и гриппПоддержание достаточного уровня витамина D осенью может помочь предотвратить простуду и грипп
Поддержание достаточного уровня витамина D осенью может помочь предотвратить простуду и грипп. Фото: Изображение Midjourney

Есть ли у вас дефицит витамина D

Если вы обеспокоены тем, получаете ли вы достаточно витамина D, проконсультируйтесь с врачом-терапевтом. Признаками дефицита считаются усталость, слабые ногти, выпадение волос и постоянные недомогания.

«Врачи общей практики могут не только направить вас на анализ уровня витамина D в организме, но и помочь вам составить план приема добавок. Я рекомендую сделать это в конце сентября, чтобы вы могли оценить, насколько хорошо ваш организм смог усвоить витамин D за лето», — объясняет Нассер.

Как получить витамин D осенью

Чтобы повысить уровень витамина D в осенние месяцы, старайтесь, чтобы ваша кожа находилась под солнечным светом в течение 15–20 минут между 9 утра и 3 часами дня, рекомендует специалист.

Старайтесь, чтобы ваша кожа находилась под солнечным светом в течение 15–20 минут между 9 утра и 3 часами дняСтарайтесь, чтобы ваша кожа находилась под солнечным светом в течение 15–20 минут между 9 утра и 3 часами дня
Старайтесь, чтобы ваша кожа находилась под солнечным светом в течение 15–20 минут между 9 утра и 3 часами дня. Фото: 1MI

Какие продукты богаты витамином D

Яичные желтки, красное мясо и жирная рыба — отличные источники витамина D.

«Это — лосось, скумбрия, анчоус, сардина и сельдь», — пояснила врач.

Нассер также напомнила, что перед применением добавок важно не только сдать анализ на дефицит витамина D, но и проконсультироваться с врачом.

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