Сломался ноготь — как спасти: 7 хитрых способов

Берем сухой чайный пакетик и вырезаем из него заплатку нужного размера. На скол ногтя наносим маникюрный клей и тут же наносим на него чайную заплатку. Сверху наносим второй слой клея, а когда все просохнет, зашлифовываем ногтевую поверхность бафом.