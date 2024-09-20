Сломался ноготь — как спасти: 7 хитрых способов

Posted 20 сентября, 11:52
Published 20 сентября, 11:52
Modified 20 сентября, 11:53
Updated 20 сентября, 11:53
Берем сухой чайный пакетик и вырезаем из него заплатку нужного размера. На скол ногтя наносим маникюрный клей и тут же наносим на него чайную заплатку. Сверху наносим второй слой клея, а когда все просохнет, зашлифовываем ногтевую поверхность бафом.
Заменить чайный пакетик можно маникюрным шелком. Починка ногтя проводится аналогичным способом.
Можно попробовать изменить форму ногтя с помощью маникюрных ножниц и пилочки — так, чтобы проблемный участок ногтевой пластины оказался срезанным. Правда, форму маникюра придется менять на всех ногтях.
Приобретите в магазине с маникюрными принадлежностями акриловую пудру и всегда держите ее под рукой. Это палочка-выручалочка при сломанном ногте.
Проблемный ноготь смажьте клеем для маникюра и сразу же окуните ноготь в акриловую пудру. Дайте клею просохнуть и повторите процедуру 2-3 раза. Затем закрепите результат топовым покрытием.
Маникюрный гель для реставрации ногтя поможет восстановить ноготь, если сломался только его уголок. Каплю геля распределите по поверхности ногтя и вытяните уголок. Просушите ногти в специальной лампе и выровняйте ногтевую поверхность базой для ногтей.
Склеить сломанный ноготь либо дорастить его уголки можно с помощью специальных полимерных нитей. Их можно приобрести на любом маркетплейсе.
Проблемный участок ногтя покройте прозрачным лаком и утопите в нем полимерные нити. Выровняйте слой — полимерные нити должны слить с поверхностью ногтя и не выпирать. Когда лак высохнет, нанесите второй слой аналогичным способом.
При незначительных повреждениях этот способ может помочь. Снимите с ногтя лак и отполируйте поверхность бафом. Нанесите сначала прозрачный лак, а затем цветное покрытие.
Самый простой лайфхак, если под рукой нет никаких маникюрных приспособлений: прозрачным скотчем можно ненадолго заклеить трещину, чтобы потом восстановить ноготь.
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