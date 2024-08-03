Как легко и быстро увлажнить кожу лица

Эта маска — настоящая палочка-выручалочка в ситуации, когда нужно очень быстро привести себя в порядок и вернуть лицу свежий, здоровый и сияющий вид. В состав средства входит центелла азиатская, которая стимулирует синтез коллагена и способствует омоложению кожи. Она «работает» в паре с экстрактом алоэ, который тоже является мощным антиоксидантом. Масло бергамота сужает поры, осветляет пигментацию, выравнивает текстуру кожи лица, борется с тусклостью.