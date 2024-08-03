Как легко и быстро увлажнить кожу лица

Posted 3 августа, 08:04
Published 3 августа, 08:04
Modified 10 сентября, 01:49
Updated 10 сентября, 01:49
Маска предназначена для интенсивного увлажнения и омоложения. В ее состав входят гиалуроновая кислота, натуральные экстракты арбуза и алоэ, комплекс антиоксидантов и питательных веществ. После применения кожа принимает свежий отдохнувший вид, заметно подтянута и эластична. Активные компоненты надолго удерживают влагу в эпидермисе. Маской очень приятно пользоваться в жару, так как она обладает охлаждающим эффектом.
Эта маска заставит кожу лица сиять благодаря присутствующим в своем составе дарам моря. Фитопланктон, обогащенный гиалуроновой кислотой и комплексом антиоксидантов, омолаживает кожу, насыщает ее живительной влагой, восстанавливает и питает. Маска буквально стирает следы усталости с лица, убирает отеки, «очерчивает» контур. Абсолютно гипоаллергенна и подходит для всех типов кожи.
Концентрат, которым пропитана эта биоцеллюлозная маска, создан на основе масла семян баобаба, которое славится своим интенсивным увлажняющим и омолаживающим действием. Помимо этого эффекта, маска осветляет пигментные пятна, разглаживает морщинки, успокаивает склонную к покраснениям и раздражениям дерму. Лицо после применения продукта заметно подтягивается и обретает четкие контуры, текстура кожи разглаживается.
Кремовая текстура маски бережно ухаживает за кожей лица — смягчает, увлажняет, восстанавливает. В состав крем-маски входит ценный состав натуральных органических масел — жожоба, авокадо и какао. Масло жожоба создает на поверхности невесомый «барьер», который препятствует потере влаги, защищая ее от сухости и обезвоженности. Масло какао тонизирует, разглаживает, борется с тусклостью. Авокадо повышает барьерные свойства дермы, защищает ее от агрессивного солнца и ветра.
Эта маска — настоящая палочка-выручалочка в ситуации, когда нужно очень быстро привести себя в порядок и вернуть лицу свежий, здоровый и сияющий вид. В состав средства входит центелла азиатская, которая стимулирует синтез коллагена и способствует омоложению кожи. Она «работает» в паре с экстрактом алоэ, который тоже является мощным антиоксидантом. Масло бергамота сужает поры, осветляет пигментацию, выравнивает текстуру кожи лица, борется с тусклостью.
Этот чудо-продукт корейской бьюти-индустрии работает сразу в трех направлениях — тонизирует, увлажняет, восстанавливает. Текстура на основе гиалуроновой кислоты проникает даже в самые глубокие слои дермы и удерживает влагу надолго. Пантенол смягчает, успокаивает чувствительную кожу лица, усиливает микроциркуляцию, возвращает упругость и сияние. Аллантоин сужает поры, борется с микровоспалениями, качественно очищает.
Ultraceuticals Ultra B2 Hydration Mask
Маска на гидрогелевой основе способствует длительному увлажнению и борется с первыми возрастными изменениями благодаря высокому содержанию пептидов в составе. Также в формулу концентрата входит ниацинамид, который повышает иммунитет кожи, предотвращает воспаления, сужает поры. Натуральные растительные экстракты мягко ухаживают за кожей лица, устраняют отеки, тусклость, мелкие мимические морщинки.
Нежная текстура маски содержит каолин — он бережно и мягко адсорбирует излишки кожного сала, удаляет загрязнения. Экстракт опунции продлевает молодость коже, надолго удерживая влагу в клетках, оказывает антиоксидантное действие. Витамин Е смягчает, восстанавливает кожу, выравнивает и освежает цвет лица.
Все перечисленные маски я заказывают на сайте официальной торговой сети с доставкой в ближайшем ТЦ. Так я могу перестать беспокоиться за то, что продукция придет бракованной. Ранее при заказе через маркетплейс с такими проблемами приходилось сталкиваться не раз. Теперь я наслаждаюсь качественными продуктами с хорошим сроком годности.
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