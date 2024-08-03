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Posted 3 августа, 08:04

Published 3 августа, 08:04

Modified 10 сентября, 01:49

Updated 10 сентября, 01:49

Моя подборка масок для мгновенного интенсивного увлажнения кожи лица

Как легко и быстро увлажнить кожу лица

3 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Моя подборка масок для мгновенного интенсивного увлажнения кожи лица
Есть сразу несколько средств, которые помогут эффективно увлажнить кожу лица.

Saturday Skin Intense Hydration

Маска предназначена для интенсивного увлажнения и омоложения. В ее состав входят гиалуроновая кислота, натуральные экстракты арбуза и алоэ, комплекс антиоксидантов и питательных веществ. После применения кожа принимает свежий отдохнувший вид, заметно подтянута и эластична. Активные компоненты надолго удерживают влагу в эпидермисе. Маской очень приятно пользоваться в жару, так как она обладает охлаждающим эффектом.

Cremorlab Marine Hyaluronic Revital Mask

Эта маска заставит кожу лица сиять благодаря присутствующим в своем составе дарам моря. Фитопланктон, обогащенный гиалуроновой кислотой и комплексом антиоксидантов, омолаживает кожу, насыщает ее живительной влагой, восстанавливает и питает. Маска буквально стирает следы усталости с лица, убирает отеки, «очерчивает» контур. Абсолютно гипоаллергенна и подходит для всех типов кожи.

Darling* Pop & Lock

Концентрат, которым пропитана эта биоцеллюлозная маска, создан на основе масла семян баобаба, которое славится своим интенсивным увлажняющим и омолаживающим действием. Помимо этого эффекта, маска осветляет пигментные пятна, разглаживает морщинки, успокаивает склонную к покраснениям и раздражениям дерму. Лицо после применения продукта заметно подтягивается и обретает четкие контуры, текстура кожи разглаживается.

Green Skincare Face Mask

Кремовая текстура маски бережно ухаживает за кожей лица — смягчает, увлажняет, восстанавливает. В состав крем-маски входит ценный состав натуральных органических масел — жожоба, авокадо и какао. Масло жожоба создает на поверхности невесомый «барьер», который препятствует потере влаги, защищая ее от сухости и обезвоженности. Масло какао тонизирует, разглаживает, борется с тусклостью. Авокадо повышает барьерные свойства дермы, защищает ее от агрессивного солнца и ветра.

For Me By Gold Apple Cica + Aloe

Эта маска — настоящая палочка-выручалочка в ситуации, когда нужно очень быстро привести себя в порядок и вернуть лицу свежий, здоровый и сияющий вид. В состав средства входит центелла азиатская, которая стимулирует синтез коллагена и способствует омоложению кожи. Она «работает» в паре с экстрактом алоэ, который тоже является мощным антиоксидантом. Масло бергамота сужает поры, осветляет пигментацию, выравнивает текстуру кожи лица, борется с тусклостью.

Darling* Tall Drink

Этот чудо-продукт корейской бьюти-индустрии работает сразу в трех направлениях — тонизирует, увлажняет, восстанавливает. Текстура на основе гиалуроновой кислоты проникает даже в самые глубокие слои дермы и удерживает влагу надолго. Пантенол смягчает, успокаивает чувствительную кожу лица, усиливает микроциркуляцию, возвращает упругость и сияние. Аллантоин сужает поры, борется с микровоспалениями, качественно очищает.

Ultraceuticals Ultra B2 Hydration Mask

Маска на гидрогелевой основе способствует длительному увлажнению и борется с первыми возрастными изменениями благодаря высокому содержанию пептидов в составе. Также в формулу концентрата входит ниацинамид, который повышает иммунитет кожи, предотвращает воспаления, сужает поры. Натуральные растительные экстракты мягко ухаживают за кожей лица, устраняют отеки, тусклость, мелкие мимические морщинки.

Dr. Kadir Aqua-cactus

Нежная текстура маски содержит каолин — он бережно и мягко адсорбирует излишки кожного сала, удаляет загрязнения. Экстракт опунции продлевает молодость коже, надолго удерживая влагу в клетках, оказывает антиоксидантное действие. Витамин Е смягчает, восстанавливает кожу, выравнивает и освежает цвет лица.

Как заказать маски

Все перечисленные маски я заказывают на сайте официальной торговой сети с доставкой в ближайшем ТЦ. Так я могу перестать беспокоиться за то, что продукция придет бракованной. Ранее при заказе через маркетплейс с такими проблемами приходилось сталкиваться не раз. Теперь я наслаждаюсь качественными продуктами с хорошим сроком годности.

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