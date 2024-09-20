Почему так важно общаться с пожилыми людьми

Пожилые люди могут стать более обидчивыми и уязвимыми. Поэтому важно подходить к общению с ними корректно, избегая оскорблений и конфликтов. Также следует учитывать, что манипулирование со стороны пожилых людей может быть попыткой показать значимость и почувствовать, что окружающие его любят. Важно относиться к пожилым родственникам с пониманием, однако не стоит удовлетворять все их капризы, если вы чувствуете, что такой способ общения входит в обиход. Предлагайте конкретную помощь в решении проблем: поход к врачу, обновление гардероба, помощь в покупке продуктов и в составлении особого меню, если этого требует состояние здоровья.