Почему так важно общаться с пожилыми людьми

Posted 20 сентября, 15:26
Published 20 сентября, 15:26
Modified 20 сентября, 15:35
Updated 20 сентября, 15:35
Исследования, проведенные учеными среди людей пенсионного возраста, указывают, что в этом периоде жизни меняется восприятие окружающего мира. Пожилые сталкиваются с большими трудностями в решении повседневных проблем, а их физическое состояние начинает ухудшаться: становятся слабее мышцы, могут возникать проблемы со зрением, слухом и памятью. В результате этого они могут испытывать чувства беспокойства и беспомощности.
Пенсионеры склонны преувеличивать значение каждого своего действия, делая из них особо значимые события. Например, телефонный разговор или встреча с друзьями могут стать центральными моментами дня, к которым нужно готовиться. Поэтому важно предупредить пожилого родственника о своем визите заранее и учитывать при планировании визита удобное для него время.
У пенсионеров связь с прошлым становится особо тесной. Именно поэтому им так важно делиться воспоминаниями. При подобном формате общения стоит проявлять терпимость. Важно также учитывать особенности поведения пожилых людей, помогая им чувствовать себя комфортно. В частности, они могут быть более медлительными как в бытовых делах, так и при необходимости принимать решения.
Многие пенсионеры стремятся к общению с молодежью, так как это приносит им больше удовольствия. Доказано, что в кругу общения долгожителей всегда много людей разного возраста, в том числе детей. Поэтому важно позволить бабушкам и дедушкам проводить время с внуками, если они этого хотят.
Пожилые люди могут стать более обидчивыми и уязвимыми. Поэтому важно подходить к общению с ними корректно, избегая оскорблений и конфликтов. Также следует учитывать, что манипулирование со стороны пожилых людей может быть попыткой показать значимость и почувствовать, что окружающие его любят. Важно относиться к пожилым родственникам с пониманием, однако не стоит удовлетворять все их капризы, если вы чувствуете, что такой способ общения входит в обиход. Предлагайте конкретную помощь в решении проблем: поход к врачу, обновление гардероба, помощь в покупке продуктов и в составлении особого меню, если этого требует состояние здоровья.
При общении с пожилым человеком выбирайте комфортную для него обстановку, поинтересуйтесь его самочувствием. Если он плохо вас слышит, не кричите, просто старайтесь говорить громко и четко. Предложения лучше формулировать понятным для пожилого собеседника языком: в частности, не употреблять выражений и слов, которые он может не понять. И самое главное: слушайте своего собеседника и показывайте, что он и события его жизни важны для вас.
Общение играет ключевую роль в жизни пожилых людей. Оно помогает заполнить пустоту информацией, способствует самореализации, приносит эмоциональное удовлетворение и помогает бороться с заболеваниями. Поэтому важно уметь поддерживать беседы с пожилыми людьми, проявляя терпимость, доброжелательность и уважение.
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