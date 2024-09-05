Проверено: эта диета снизит уровень стресса

Психобиотики, согласно определению, — это микробы, которые могут улучшить состояние здоровья и способствовать психологическому равновесию. Предлагаемая специалистами диета разработана для того, чтобы создать благоприятную среду для этих микробов в кишечнике. Она основана на исследованиях из лаборатории Джона Крайана и Теда Динана и представляет собой измененную версию средиземноморской диеты, богатой клетчаткой и ферментами. Эти питательные вещества стимулируют рост психобиотических микробов, которые вырабатывают вещества, оздоровляющие кишечник и успокаивающие нервную систему. Об этом пишет psychologytoday.com.