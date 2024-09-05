Проверено: эта диета снизит уровень стресса

Posted 5 сентября, 17:07
Published 5 сентября, 17:07
Modified 5 сентября, 17:09
Updated 5 сентября, 17:09
Психобиотики, согласно определению, — это микробы, которые могут улучшить состояние здоровья и способствовать психологическому равновесию. Предлагаемая специалистами диета разработана для того, чтобы создать благоприятную среду для этих микробов в кишечнике. Она основана на исследованиях из лаборатории Джона Крайана и Теда Динана и представляет собой измененную версию средиземноморской диеты, богатой клетчаткой и ферментами. Эти питательные вещества стимулируют рост психобиотических микробов, которые вырабатывают вещества, оздоровляющие кишечник и успокаивающие нервную систему. Об этом пишет psychologytoday.com.
Крайан и Динан расширили понятие психобиотиков, включив в него не только микробы, но и пребиотики, ферменты и другие продукты, которые способствуют увеличению разнообразия и устойчивости микробиома.
В ходе своего эксперимента они разделили 45 взрослых на две группы: одна регулярно потребляла психобиотики, а другая — нет. У людей, придерживавшихся психобиотической диеты, наблюдалось снижение уровня воспринимаемого стресса на 15% по сравнению со второй группой. Чем точнее люди следовали диете, тем лучше были результаты.
Клетчатка имеет огромное значение для микробиома человека, уверены эксперты. Однако современный человек, потребляющий преимущественно обработанную пищу, лишен этого важного питательного компонента. При таком типе питания возможно развитие хронического воспаления, что в конечном итоге может привести к различным заболеваниям и снизить устойчивость к стрессу.
Что такое психобиотическое питание? У каждого типа микробов свой любимый вид пищи. Поэтому людям нужно употреблять множество различных видов клетчатки, чтобы удовлетворить их потребности. Психобиотическое питание напоминает средиземноморскую диету, богатую разнообразными овощами, обогащенными клетчаткой (чеснок, лук-порей, капуста, артишоки, лук), фруктами (ягоды, инжир, авокадо), орехами (фисташки, миндаль), зерновыми (овес, гречка, булгур), бобовыми (фасоль, чечевица), полезными жирами (омега-3, оливковое масло), морепродуктами (лосось, креветки), специями (орегано, базилик, корица, тмин, фенхель), зеленью (руккола, шпинат) и ферментами (йогурт, кефир, сыр). Такое питание также характеризуется низким содержанием сахара.
Специалисты предлагают употреблять 30 различных видов овощей в неделю. Если вы не видите способа съесть 30 овощей в неделю, то можете попробовать пребиотики в качестве пищевых добавок. Пребиотики — это клетчатка, то есть пища для ваших полезных микробов. По мнению специалистов, человеку желательно получать 35–50 граммов клетчатки в день.
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