Нелепо, необычно, дорого — 7 знаменитых невест, удививших свадебными платьями

Дочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры Вонг. Наряд получился легким, воздушным, романтичным и скромным. Правда, стоимость свадебного платья не была такой же скромной. Наряд из шелка с кружевом ручной работы обошелся в 100 тысяч долларов.