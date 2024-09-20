Нелепо, необычно, дорого — 7 знаменитых невест, удививших свадебными платьями

Posted 20 сентября, 12:54
Published 20 сентября, 12:54
Modified 20 сентября, 12:55
Updated 20 сентября, 12:55
Свадьбу сына Наташи Королевой и Тарзана не обсуждал в Сети только ленивый Особый интерес вызвала нынешняя невестка Королевой — Мелисса Фокс. Публику удивила не только ее профессия (Мелисса — стриптизерша), но и ее свадебное платье.
Как стало известно, наряд обошелся в полмиллиона рублей. Такую стоимость взяли за срочный пошив, а еще на платье ушло 20 метров натурального шелка.
Свадебное платье российской фигуристки напоминает волшебные наряды сказочных принцесс. Собственно, именно этого эффекта и добивалась звездная невеста. На наряд ушло 44 метра французского шелка, 100 метров сетки, 20 метров ручного кружева.
Платье получилось шикарным, но вот было ли в нем комфортно Александре — вопрос. Вес готового наряда составил 15 килограммов.
Одна из самых обсуждаемых свадеб года — брак между норвежской принцессой и шаманом Дуреком Верреттом. Пара проводила церемонию в неформальной обстановке. Невеста была облачена в шикарное платье Tina Steffenakk Hermansen.
Но поданные норвежской принцессы не оценили ее наряд. Они сочли слишком вульгарным глубокое декольте и невероятно огромный подол.
Дочь знаменитой американской модели и актрисы Брук Шилдс облачилась в свадебное платье своей матери. Правда, не на свадебной церемонии, а на своем выпускном.
Справедливости ради стоит отметить, что платье 30-летней давности до сих пор смотрится актуально и дорого.
Дочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры Вонг. Наряд получился легким, воздушным, романтичным и скромным. Правда, стоимость свадебного платья не была такой же скромной. Наряд из шелка с кружевом ручной работы обошелся в 100 тысяч долларов.
Певица вовсе отказалась от свадебного платья. Она облачилась в спортивный костюм и приехала в загс на электросамокате. Единственный атрибут свадьбы, который позволила себе певица, — фата.
Супермодель, вышедшая замуж за миллиардера Джо Нахмада, выбрала вполне скромный свадебный наряд. Он несколько напоминает платье монашки, если б не огромный шлейф. Сколько стоит такой наряд — неизвестно, но сама закрытая церемония свадьбы обошлась в около 12 млн евро.
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