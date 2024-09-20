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Posted 20 сентября, 12:54

Published 20 сентября, 12:54

Modified 20 сентября, 12:55

Updated 20 сентября, 12:55

Нелепо, необычно, дорого — 7 знаменитых невест, удививших свадебными платьями

Нелепо, необычно, дорого — 7 знаменитых невест, удививших свадебными платьями

20 сентября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Знаменитости не устают нас удивлять свадебными нарядами. Слишком откровенные, эпатажные, неуместно дорогие… Какими свадебными платьями селебрити смогли поразить публику — в нашей подборке.

Мелисса Фокс

Свадьбу сына Наташи Королевой и Тарзана не обсуждал в Сети только ленивый Особый интерес вызвала нынешняя невестка Королевой — Мелисса Фокс. Публику удивила не только ее профессия (Мелисса — стриптизерша), но и ее свадебное платье.

Как стало известно, наряд обошелся в полмиллиона рублей. Такую стоимость взяли за срочный пошив, а еще на платье ушло 20 метров натурального шелка.

Наряд Мелиссы Фокс обошелся в полмиллиона рублейНаряд Мелиссы Фокс обошелся в полмиллиона рублей
Наряд Мелиссы Фокс обошелся в полмиллиона рублей. Фото: Социальные сети

Александра Трусова

Свадебное платье российской фигуристки напоминает волшебные наряды сказочных принцесс. Собственно, именно этого эффекта и добивалась звездная невеста. На наряд ушло 44 метра французского шелка, 100 метров сетки, 20 метров ручного кружева.

Платье получилось шикарным, но вот было ли в нем комфортно Александре — вопрос. Вес готового наряда составил 15 килограммов.

Свадебное платье российской фигуристки Александры Трусовой напоминает волшебные наряды сказочных принцессСвадебное платье российской фигуристки Александры Трусовой напоминает волшебные наряды сказочных принцесс
Свадебное платье российской фигуристки Александры Трусовой напоминает волшебные наряды сказочных принцесс. Фото: Социальные сети

Марта Луиза

Одна из самых обсуждаемых свадеб года — брак между норвежской принцессой и шаманом Дуреком Верреттом. Пара проводила церемонию в неформальной обстановке. Невеста была облачена в шикарное платье Tina Steffenakk Hermansen.

Но поданные норвежской принцессы не оценили ее наряд. Они сочли слишком вульгарным глубокое декольте и невероятно огромный подол.

Подданные Марты Луизы сочли слишком вульгарным глубокое декольте и невероятно огромный подол.Подданные Марты Луизы сочли слишком вульгарным глубокое декольте и невероятно огромный подол.
Подданные Марты Луизы сочли слишком вульгарным глубокое декольте и невероятно огромный подол.. Фото: Reuters

Грир Хенчи

Дочь знаменитой американской модели и актрисы Брук Шилдс облачилась в свадебное платье своей матери. Правда, не на свадебной церемонии, а на своем выпускном.

Справедливости ради стоит отметить, что платье 30-летней давности до сих пор смотрится актуально и дорого.

Дочь знаменитой американской модели и актрисы Брук Шилдс облачилась в свадебное платье своей матери на выпускнойДочь знаменитой американской модели и актрисы Брук Шилдс облачилась в свадебное платье своей матери на выпускной
Дочь знаменитой американской модели и актрисы Брук Шилдс облачилась в свадебное платье своей матери на выпускной. Фото: Социальные сети, DR

Иванка Трамп

Дочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры Вонг. Наряд получился легким, воздушным, романтичным и скромным. Правда, стоимость свадебного платья не была такой же скромной. Наряд из шелка с кружевом ручной работы обошелся в 100 тысяч долларов.

Дочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры ВонгДочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры Вонг
Дочь экс-президента США выбрала для свадьбы наряд от знаменитого дизайнера Веры Вонг. Фото: Социальные сети

Рита Дакота

Певица вовсе отказалась от свадебного платья. Она облачилась в спортивный костюм и приехала в загс на электросамокате. Единственный атрибут свадьбы, который позволила себе певица, — фата.

Рита Дакота облачилась в спортивный костюм и приехала в загс на электросамокатеРита Дакота облачилась в спортивный костюм и приехала в загс на электросамокате
Рита Дакота облачилась в спортивный костюм и приехала в загс на электросамокате. Фото: Социальные сети

Мэдисон Хидрик

Супермодель, вышедшая замуж за миллиардера Джо Нахмада, выбрала вполне скромный свадебный наряд. Он несколько напоминает платье монашки, если б не огромный шлейф. Сколько стоит такой наряд — неизвестно, но сама закрытая церемония свадьбы обошлась в около 12 млн евро.

Свадебное платье Мэдисон Хидрик несколько напоминает платье монашки, если б не огромный шлейфСвадебное платье Мэдисон Хидрик несколько напоминает платье монашки, если б не огромный шлейф
Свадебное платье Мэдисон Хидрик несколько напоминает платье монашки, если б не огромный шлейф. Фото: Социальные сети
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Знаменитости#Мода#Свадьба
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