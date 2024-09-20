Куртки из шерсти — главный хит осени-2024: 3 самые модные модели

Posted 20 сентября, 11:29
Published 20 сентября, 11:29
Modified 20 сентября, 11:50
Updated 20 сентября, 11:50
На первом месте модного подиума — шерстяные куртки свободного рубашечного кроя с накладными карманами и отложным воротником. Универсальный вариант, который подходит под любой образ, сочетается с классическим брючным костюмом, джинсами и лонгсливом, юбкой-карандашом с тонкой водолазкой, с платьями.
Вторые по популярности — шерстяные куртки-бомберы. Смотрятся очень элегантно, но, правда, уступают в практичности кожаным или плащевым моделям: в дождь шерстяной бомбер не наденешь.
Если предпочитаете более свободную одежду, то выбирайте модели курток оверсайз. Они практичны и комфортны, такие модели можно носить даже в самую холодную погоду — под объемную куртку можно надеть теплый свитер.
Что касается цветов шерстяных курток, то отдавайте предпочтение моделям нейтральных оттенков. Осенью-2024 выбирайте куртки серого, черного, шоколадного оттенков: они более практичны в непогоду, и их легко сочетать с любым луком.
А вот лишние элементы шерстяные куртки не любят. Громоздкие детали, декор, принты смотрятся на них неуместно. Лаконичные пуговицы, застежка-молния, небольшие кожаные вставки на лацканах или на воротнике — вот, пожалуй, и всё, что смотрится уместно на шерстяных куртках.
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