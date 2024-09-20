Куртки из шерсти — главный хит осени-2024: 3 самые модные модели

А вот лишние элементы шерстяные куртки не любят. Громоздкие детали, декор, принты смотрятся на них неуместно. Лаконичные пуговицы, застежка-молния, небольшие кожаные вставки на лацканах или на воротнике — вот, пожалуй, и всё, что смотрится уместно на шерстяных куртках.