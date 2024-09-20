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Posted 20 сентября, 11:29

Published 20 сентября, 11:29

Modified 20 сентября, 11:50

Updated 20 сентября, 11:50

Куртки из шерсти — главный хит осени-2024: 3 самые модные модели

Куртки из шерсти — главный хит осени-2024: 3 самые модные модели

20 сентября 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Кожаным косухам и курткам-бомберам пришлось потесниться. Осенью-2024 на сцену вышел новый хит — куртки из шерсти. Стильные, теплые, удобные, практичные — расскажем всё о самых модных куртках сезона.

Куртки-рубашки

На первом месте модного подиума — шерстяные куртки свободного рубашечного кроя с накладными карманами и отложным воротником. Универсальный вариант, который подходит под любой образ, сочетается с классическим брючным костюмом, джинсами и лонгсливом, юбкой-карандашом с тонкой водолазкой, с платьями.

На первом месте модного подиума — шерстяные куртки свободного рубашечного крояНа первом месте модного подиума — шерстяные куртки свободного рубашечного кроя
На первом месте модного подиума — шерстяные куртки свободного рубашечного кроя. Фото: Изображение Midjourney

Куртки-бомберы

Вторые по популярности — шерстяные куртки-бомберы. Смотрятся очень элегантно, но, правда, уступают в практичности кожаным или плащевым моделям: в дождь шерстяной бомбер не наденешь.

Вторые по популярности — шерстяные куртки-бомберыВторые по популярности — шерстяные куртки-бомберы
Вторые по популярности — шерстяные куртки-бомберы. Фото: Изображение Midjourney

Оверсайз

Если предпочитаете более свободную одежду, то выбирайте модели курток оверсайз. Они практичны и комфортны, такие модели можно носить даже в самую холодную погоду — под объемную куртку можно надеть теплый свитер.

Если предпочитаете более свободную одежду, то выбирайте модели курток оверсайзЕсли предпочитаете более свободную одежду, то выбирайте модели курток оверсайз
Если предпочитаете более свободную одежду, то выбирайте модели курток оверсайз. Фото: aliexpress.ru/ Bella Philosophy

Цвет и декор

Что касается цветов шерстяных курток, то отдавайте предпочтение моделям нейтральных оттенков. Осенью-2024 выбирайте куртки серого, черного, шоколадного оттенков: они более практичны в непогоду, и их легко сочетать с любым луком.

Осенью-2024 выбирайте куртки серого, черного, шоколадного оттенковОсенью-2024 выбирайте куртки серого, черного, шоколадного оттенков
Осенью-2024 выбирайте куртки серого, черного, шоколадного оттенков. Фото: Изображение Midjourney

А вот лишние элементы шерстяные куртки не любят. Громоздкие детали, декор, принты смотрятся на них неуместно. Лаконичные пуговицы, застежка-молния, небольшие кожаные вставки на лацканах или на воротнике — вот, пожалуй, и всё, что смотрится уместно на шерстяных куртках.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода
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