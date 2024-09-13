Дженнифер Лопес удалила татуировку «Обязательство» в честь Бена Аффлека

Posted 13 сентября, 18:11
Published 13 сентября, 18:11
Modified 13 сентября, 18:16
Updated 13 сентября, 18:16
На Международном кинофестивале в Торонто Лопес выглядела великолепно в серебристом платье с черными завязками. Многие охарактеризовали его как наряд мести, показывающее, насколько Джен хороша после разрыва. Но разрезы платья по бокам, возможно, также были стратегическими, чтобы показать отсутствие татуировки.
В День святого Валентина 2023 года Лопес сообщила, что они с Аффлеком сделали совместную татуировку. У Лопес в районе талии был символ бесконечности со стрелой, а в петлях были написаны имена Дженнифер и Бен.
«Обязательства [знак бесконечности] С Днем святого Валентина, моя любовь», — подписала Лопес пост, в котором также была показана татуировка Аффлека: пара скрещенных стрел и буквы B и J.
После тщательного увеличения последних фото актрисы и певицы с международного кинофестиваля журналисты glamour.com пришли к выводу, что Лопес удалила татуировку или же замазала ее хорошим консилером.
Многие также заметили, что, находясь в Торонто, Лопес встретилась с лучшим другом и партнером-продюсером Аффлека Мэттом Дэймоном. Пара была сфотографирована держащимися за руки.
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