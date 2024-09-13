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Posted 13 сентября, 18:11

Published 13 сентября, 18:11

Modified 13 сентября, 18:16

Updated 13 сентября, 18:16

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес удалила татуировку «Обязательство» в честь Бена Аффлека

13 сентября 2024, 18:11
Фото: Моника Шиппер. Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес, недавно подавшая на развод с Беном Аффлеком, судя по всему, удалила татуировку, которую сделала в честь их любви.

На Международном кинофестивале в Торонто Лопес выглядела великолепно в серебристом платье с черными завязками. Многие охарактеризовали его как наряд мести, показывающее, насколько Джен хороша после разрыва. Но разрезы платья по бокам, возможно, также были стратегическими, чтобы показать отсутствие татуировки.

Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в ТоронтоДженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто. Фото: Майкл Бакнер. Getty Images

В День святого Валентина 2023 года Лопес сообщила, что они с Аффлеком сделали совместную татуировку. У Лопес в районе талии был символ бесконечности со стрелой, а в петлях были написаны имена Дженнифер и Бен.

«Обязательства [знак бесконечности] С Днем святого Валентина, моя любовь», — подписала Лопес пост, в котором также была показана татуировка Аффлека: пара скрещенных стрел и буквы B и J.

После тщательного увеличения последних фото актрисы и певицы с международного кинофестиваля журналисты glamour.com пришли к выводу, что Лопес удалила татуировку или же замазала ее хорошим консилером.

Многие также заметили, что, находясь в Торонто, Лопес встретилась с лучшим другом и партнером-продюсером Аффлека Мэттом Дэймоном. Пара была сфотографирована держащимися за руки.

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#Марина Колодкина#Общество#Знаменитости#Мода#Отношения
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