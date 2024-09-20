Факт, который шокирует: в 19 веке британцам продавали солнечный свет

Вопрос доступа к солнечному свету продолжает оставаться предметом судебных разбирательств по всему миру, но теперь это вопрос запрета одной из сторон строить что-то, что препятствует свету другой, а не того, чтобы заставить одну из сторон платить другой налог. Плата за солнечный свет никогда не имела особого смысла. Если солнечный свет проходил к домам утром, он проходил в обратном направлении днем, поэтому домовладелец мог бы также взимать плату с железной дороги за то, что солнечный свет падает уже на неё.