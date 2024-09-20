Факт, который шокирует: в 19 веке британцам продавали солнечный свет

Posted 20 сентября, 19:15
Published 20 сентября, 19:15
Modified 20 сентября, 19:21
Updated 20 сентября, 19:21
Начиная с 19 века, британские железные дороги взимали плату с людей, проживающих рядом с путями в городе Скарборо, за доступ к солнечному свету, который проходил по путям и попадал в их дома. Официально говорилось, что «владелец собственности имеет право получать свет только перпендикулярно над своей собственностью. Он не имеет права получать свет сбоку через землю другого человека». Об этом пишет cracked.com.
По крайней мере в одном случае, когда домовладелец отказался платить, железная дорога построила амбар, который не давал свету попадать в дом. Некоторые домовладельцы избегали налога, возводя стены без окон: они не получали выгоды от солнечного света, проходящего через собственность железной дороги, поэтому они ничего не были должны платить. Жители Скарборо продолжали платить этот налог более ста лет, пока железная дорога не попыталась поднять сбор на 2000%, а журналисты не сделали репортаж, проливающий свет на этот вопрос.
Вопрос доступа к солнечному свету продолжает оставаться предметом судебных разбирательств по всему миру, но теперь это вопрос запрета одной из сторон строить что-то, что препятствует свету другой, а не того, чтобы заставить одну из сторон платить другой налог. Плата за солнечный свет никогда не имела особого смысла. Если солнечный свет проходил к домам утром, он проходил в обратном направлении днем, поэтому домовладелец мог бы также взимать плату с железной дороги за то, что солнечный свет падает уже на неё.
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