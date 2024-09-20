Первая в России консерватория празднует день рождения

Posted 20 сентября, 04:02
Published 20 сентября, 04:02
Modified 20 сентября, 04:02
Updated 20 сентября, 04:02
По предложению пианиста и композитора Антона Рубинштейна было создано новое учреждение на базе музклассов Русского музыкального общества. Открытие учебного заведения состоялось в 1862 году. Покровительствовала работе учреждения княгиня Елена Павловна.
В новом учебном заведении преподавали различные предметы: теорию создания музыки, хоровое и сольное пение, аранжировку, игру в оркестре, историю музыкального искусства, игре на пианино, органе и инструментах, составляющие оркестр. Сначала занятия проводились в помещениях дома Демидовых, после — на Загородном проспекте, а чуть позднее — в части здания МВД на улице Зодчего Росси.
Лишь XIX века консерватория переехала на Театральную площадь. Так в учреждении появилось постоянное здание с залом для проведения выступлений.
Волнения затронули консерваторию в 1905 году, когда в стране начались тревожные события после «Кровавого воскресенья». Студенты устраивали митинги и протесты. В конце этого же года учебному заведению удалось добиться независимости.
Вузом консерватория стала в 1918 году. Учреждение объединяло обучение студентов с практикой выступлений на сцене. Здесь проводились концерты, а также оперные постановки обучающихся под руководством известных певцов и режиссеров. Кроме этого, в учреждении регулярно выступали иностранные труппы.
Во время ВОВ часть обучающихся и преподавателей была эвакуирована в Ташкент, но часть предпочла не покидать Ленинград. В 1944 году, в столетие со дня рождения композитора Римского-Корсакова, вузу присвоили его имя. Он проработал в учреждении 37 лет и оказал значительное влияние на развитие музыкального образования в РФ.
В 1995 году вуз был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.
Учреждение успешно работает и сегодня, выпуская талантливых композиторов и музыкантов. В консерватории проводятся различные конкурсы, мастер-классы, а также фестивали.
Церемония открытия сезона 2024-2025 состоится 25 сентября в 19 часов.
Новый сезон посвящен трём выдающимся деятелям русской культуры — Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Ивановичу Глинке и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Их творчество, которое оказало значительное влияние на развитие отечественной литературы и музыки на долгие годы вперёд, тесно переплетается между собой. Поэзия Пушкина часто становилась отправной точкой для создания шедевральных музыкальных произведений Глинки и Римского-Корсакова.
В программе — романсы по стихам Пушкина, фрагменты опер, а также камерные сочинения.
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