Первая в России консерватория празднует день рождения

Во время ВОВ часть обучающихся и преподавателей была эвакуирована в Ташкент, но часть предпочла не покидать Ленинград. В 1944 году, в столетие со дня рождения композитора Римского-Корсакова, вузу присвоили его имя. Он проработал в учреждении 37 лет и оказал значительное влияние на развитие музыкального образования в РФ.