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Posted 20 сентября, 04:02

Published 20 сентября, 04:02

Modified 20 сентября, 04:02

Updated 20 сентября, 04:02

Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

Первая в России консерватория празднует день рождения

20 сентября 2024, 04:02
Фото: Alex 'Florstein' Fedorov. ru.wikipedia.org
Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова 20 сентября празднует 162 день рождения. Предлагаем ненадолго окунуться в историю создания учреждения и узнать, какая программа готовится для слушателей в новом сезоне.

История Санкт-Петербургской консерватории

По предложению пианиста и композитора Антона Рубинштейна было создано новое учреждение на базе музклассов Русского музыкального общества. Открытие учебного заведения состоялось в 1862 году. Покровительствовала работе учреждения княгиня Елена Павловна.

В новом учебном заведении преподавали различные предметы: теорию создания музыки, хоровое и сольное пение, аранжировку, игру в оркестре, историю музыкального искусства, игре на пианино, органе и инструментах, составляющие оркестр. Сначала занятия проводились в помещениях дома Демидовых, после — на Загородном проспекте, а чуть позднее — в части здания МВД на улице Зодчего Росси.

Лишь XIX века консерватория переехала на Театральную площадь. Так в учреждении появилось постоянное здание с залом для проведения выступлений.

Волнения затронули консерваторию в 1905 году, когда в стране начались тревожные события после «Кровавого воскресенья». Студенты устраивали митинги и протесты. В конце этого же года учебному заведению удалось добиться независимости.

Вузом консерватория стала в 1918 году. Учреждение объединяло обучение студентов с практикой выступлений на сцене. Здесь проводились концерты, а также оперные постановки обучающихся под руководством известных певцов и режиссеров. Кроме этого, в учреждении регулярно выступали иностранные труппы.

Петербургская консерватория, условия приёма, 1894 год.Петербургская консерватория, условия приёма, 1894 год.
Петербургская консерватория, условия приёма, 1894 год.. Фото: Всемирная иллюстрация: журнал. — 1894. — Т. 51. — № 1326.

Во время ВОВ часть обучающихся и преподавателей была эвакуирована в Ташкент, но часть предпочла не покидать Ленинград. В 1944 году, в столетие со дня рождения композитора Римского-Корсакова, вузу присвоили его имя. Он проработал в учреждении 37 лет и оказал значительное влияние на развитие музыкального образования в РФ.

В 1995 году вуз был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.

Учреждение успешно работает и сегодня, выпуская талантливых композиторов и музыкантов. В консерватории проводятся различные конкурсы, мастер-классы, а также фестивали.

Новый концертный сезон

Церемония открытия сезона 2024-2025 состоится 25 сентября в 19 часов.

Концертный зал Санкт-Петербургской государственной консерваторииКонцертный зал Санкт-Петербургской государственной консерватории
Концертный зал Санкт-Петербургской государственной консерватории. Фото: www.conservatory.ru

Новый сезон посвящен трём выдающимся деятелям русской культуры — Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Ивановичу Глинке и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Их творчество, которое оказало значительное влияние на развитие отечественной литературы и музыки на долгие годы вперёд, тесно переплетается между собой. Поэзия Пушкина часто становилась отправной точкой для создания шедевральных музыкальных произведений Глинки и Римского-Корсакова.

В программе — романсы по стихам Пушкина, фрагменты опер, а также камерные сочинения.

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