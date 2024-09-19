Петергоф готовится к закрытию фонтанного сезона

Posted 19 сентября, 09:48
Published 19 сентября, 09:48
Modified 19 сентября, 09:48
Updated 19 сентября, 09:48
Тематика праздника
Все мероприятия будут проходить в рамках осеннего фестиваля фонтанов «Сказки Пушкина», приуроченного к Году семьи, а также к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта.
Отметим, что это зрелищное событие обычно посещают тысячи туристов и петербуржцев.
Сказочная атмосфера
В 2024 году праздничные мероприятия будут проводиться на разных площадках, находящихся на территории Нижнего парка. На время торжества парк превратится в мир Пушкина, полный волшебства, с тематическими композициями, театральными представлениями и видеопроекциями. В конце фестиваля традиционно состоится запуск фейерверка.
Программа
На время фестиваля на Львином каскаде будет находиться инсталляция «Хрусталь», а фонтан «Китовый» превратится в необычный арт-объект. Музыкальные и театральные выступления пойдут возле фонтана «Ева», в то время как «Адам» превратится в площадку для инсталляции «Гвидон».
В Большой оранжерее состоится музыкальный перформанс под названием «Три девицы».
О музее
Петергоф — один из самых посещаемых музеев страны. Садово-парковая территория охватывает более четырехсот гектаров. Здесь находится тридцать два музея и более 150 фонтанов. После праздничного закрытия фонтаны будут работать еще около трех недель.
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