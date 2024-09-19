Петергоф готовится к закрытию фонтанного сезона

На время фестиваля на Львином каскаде будет находиться инсталляция «Хрусталь», а фонтан «Китовый» превратится в необычный арт-объект. Музыкальные и театральные выступления пойдут возле фонтана «Ева», в то время как «Адам» превратится в площадку для инсталляции «Гвидон».