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Posted 19 сентября, 09:48

Published 19 сентября, 09:48

Modified 19 сентября, 09:48

Updated 19 сентября, 09:48

Петергоф готовится к закрытию фонтанного сезона

Петергоф готовится к закрытию фонтанного сезона

19 сентября 2024, 09:48
Фото: peterhofmuseum.ru
Петергоф готовится к закрытию фонтанного сезона
Каждую осень в Петергофе проводится торжественное закрытие фонтанного сезона. В этом году праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 сентября, но несколько в другом формате.

Тематика праздника

Все мероприятия будут проходить в рамках осеннего фестиваля фонтанов «Сказки Пушкина», приуроченного к Году семьи, а также к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта.

Отметим, что это зрелищное событие обычно посещают тысячи туристов и петербуржцев.

Сказочная атмосфера

В 2024 году праздничные мероприятия будут проводиться на разных площадках, находящихся на территории Нижнего парка. На время торжества парк превратится в мир Пушкина, полный волшебства, с тематическими композициями, театральными представлениями и видеопроекциями. В конце фестиваля традиционно состоится запуск фейерверка.

Каждую осень в Петергофе проводится торжественное закрытие фонтанного сезонаКаждую осень в Петергофе проводится торжественное закрытие фонтанного сезона
Каждую осень в Петергофе проводится торжественное закрытие фонтанного сезона. Фото: peterhofmuseum.ru

Программа

На время фестиваля на Львином каскаде будет находиться инсталляция «Хрусталь», а фонтан «Китовый» превратится в необычный арт-объект. Музыкальные и театральные выступления пойдут возле фонтана «Ева», в то время как «Адам» превратится в площадку для инсталляции «Гвидон».

В Большой оранжерее состоится музыкальный перформанс под названием «Три девицы».

О музее

Петергоф — один из самых посещаемых музеев страны. Садово-парковая территория охватывает более четырехсот гектаров. Здесь находится тридцать два музея и более 150 фонтанов. После праздничного закрытия фонтаны будут работать еще около трех недель.

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#Анна Борисова#Общество#Петербург
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