На кинофестивале «Мир знаний» представят 50 научпоп и исследовательских картин

Posted 19 сентября, 17:41
Published 19 сентября, 17:41
Modified 19 сентября, 17:46
Updated 19 сентября, 17:46
Трансляция 50 новинок кинематографа российского, испанского, американского, кыргызстанского, иранского и китайского производства планируется на нескольких площадках.
Как сообщает www.fontanka.ru, бесплатные кинопоказы будут организованы на открытой киностудии «Лендок», в общественном пространстве SENO, культурном центре «Левашовский хлебозавод» и на прочих доступных площадках. К посещению приглашаются киноманы старше 16 лет.
Открытие мероприятия стартует с трансляции научно-биографического фильма «Как Иван Пигарев сон изучал», из которого зрители смогут узнать, как физиолог пришел к сенсационной теории о значении сна.
Международная часть конкурса будет состоять из семи кинокартин.
Национальная часть конкурса включает наиболее достойные российские научно-популярные киношедевры за два года — о чудесах природы, явлениях биохимии и физики, известных деятелях науки и творческих личностях.
Внеконкурсная программа текущего года подразумевает представление аудитории около 20 документальных картин. В ходе такого киномарафона впервые будут транслировать фильм «Хирург Павлов боится крови». Также желающие могут задать свои вопросы творческой группе.
В 2024 году в «Мир знаний» впервые вошла программа докторинга — анализа и осмысления кинокартин. Помимо этого, в спецпрограмму события добавили лекционный материал о современной российской и зарубежной документалистике, развитии научно-технического прогресса и творчества и т. п.
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