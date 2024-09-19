На кинофестивале «Мир знаний» представят 50 научпоп и исследовательских картин

В 2024 году в «Мир знаний» впервые вошла программа докторинга — анализа и осмысления кинокартин. Помимо этого, в спецпрограмму события добавили лекционный материал о современной российской и зарубежной документалистике, развитии научно-технического прогресса и творчества и т. п.