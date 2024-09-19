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Posted 19 сентября, 17:41

Published 19 сентября, 17:41

Modified 19 сентября, 17:46

Updated 19 сентября, 17:46

На кинофестивале «Мир знаний» представят 50 научпоп и исследовательских картин

На кинофестивале «Мир знаний» представят 50 научпоп и исследовательских картин

19 сентября 2024, 17:41
Фото: 1MI
С 19 по 22 сентября в Северной столице будет проводиться XIX Международный фестиваль научно-популярного кино и исследовательских фильмов «Мир знаний».

Трансляция 50 новинок кинематографа российского, испанского, американского, кыргызстанского, иранского и китайского производства планируется на нескольких площадках.

Как сообщает www.fontanka.ru, бесплатные кинопоказы будут организованы на открытой киностудии «Лендок», в общественном пространстве SENO, культурном центре «Левашовский хлебозавод» и на прочих доступных площадках. К посещению приглашаются киноманы старше 16 лет.

Открытие мероприятия стартует с трансляции научно-биографического фильма «Как Иван Пигарев сон изучал», из которого зрители смогут узнать, как физиолог пришел к сенсационной теории о значении сна.

Международная часть конкурса будет состоять из семи кинокартин.

Национальная часть конкурса включает наиболее достойные российские научно-популярные киношедевры за два года — о чудесах природы, явлениях биохимии и физики, известных деятелях науки и творческих личностях.

Внеконкурсная программа текущего года подразумевает представление аудитории около 20 документальных картин. В ходе такого киномарафона впервые будут транслировать фильм «Хирург Павлов боится крови». Также желающие могут задать свои вопросы творческой группе.

В 2024 году в «Мир знаний» впервые вошла программа докторинга — анализа и осмысления кинокартин. Помимо этого, в спецпрограмму события добавили лекционный материал о современной российской и зарубежной документалистике, развитии научно-технического прогресса и творчества и т. п.

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