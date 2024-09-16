МТЮЗ прибыл в Северную столицу с постановками Гинкаса и Шерешевского

Как сообщает www.fontanka.ru, в основе спектакля «Леди Макбет нашего уезда» (18+) лежит повесть Николая Лескова. Произведение посвящено нелегкой судьбе молодой особы, душа которой была открыта счастью, но ее разрушили чувства, отвернув от красоты мира вокруг. Режиссер делает особый акцент на проблеме защиты личных границ и сохранения внутренней свободы на фоне разворачивающейся криминальной драмы. Посредством театральной постановки он размышляет, по каким причинам в нашей практически бескрайней стране человек зачастую попадает в темницу личных ограничений. История показывает, что тяга к свободе иногда может быть губительна.