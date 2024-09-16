МТЮЗ прибыл в Северную столицу с постановками Гинкаса и Шерешевского

Posted 16 сентября, 13:11
Published 16 сентября, 13:11
Modified 16 сентября, 20:14
Updated 16 сентября, 20:14
Как сообщает www.fontanka.ru, в основе спектакля «Леди Макбет нашего уезда» (18+) лежит повесть Николая Лескова. Произведение посвящено нелегкой судьбе молодой особы, душа которой была открыта счастью, но ее разрушили чувства, отвернув от красоты мира вокруг. Режиссер делает особый акцент на проблеме защиты личных границ и сохранения внутренней свободы на фоне разворачивающейся криминальной драмы. Посредством театральной постановки он размышляет, по каким причинам в нашей практически бескрайней стране человек зачастую попадает в темницу личных ограничений. История показывает, что тяга к свободе иногда может быть губительна.
Театровед Марина Дмитревская назвала переосмысленную Гинкасом «Леди Макбет» смысловым продолжением «Медеи», ее отечественной версией. По ее словам, блистающую жар-птицу Мценского уезда можно считать равной по накалу чувств античной женщине-убийце, которая в постановке МТЮЗа улетает фениксом в голубую небесную высь.
Спектакль «Мария Стюарт» (18+) по пьесе Фридриха Шиллера также повествует о трагической женской судьбе. В основе истории — распри между двумя желающими занять престол королевами, выбор между свободой и несвободой, так как одна из героинь оказывается заточена в темницу. Постановка отличается привычным для режиссера приемом — работой с кинокамерой, которая ведет съемку в реальном времени. Зрители смогут погрузиться в два мира: тюрьму Марии Стюарт и реалии королевского быта Елизаветы.
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