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Posted 11 сентября, 14:55

Published 11 сентября, 14:55

Modified 12 сентября, 06:05

Updated 12 сентября, 06:05

В музее «Царское Село» появятся новые арт-объекты

В музее «Царское Село» появятся новые арт-объекты

11 сентября 2024, 14:55
Фото: Andrew Shiva / Wikipedia
В музее «Царское Село» появятся новые арт-объекты
В ГМЗ «Царское Село» у павильона «Россия в Великой войне» появились арт-объекты, являющиеся частью концепции «Ратная палата: 10 лет историй о Первой мировой (театр, арт, кино)».

Запущенную при участии Фонда президентских грантов инициативу было решено приурочить к дате 110-летия Первой мировой войны и десятилетнему юбилею со дня образования музея «Россия в Великой войне».

Как сообщает spbcult.ru, художников вдохновили непростой период Первой мировой войны и музейные редкости Ратной палаты.

Елизавета Белова и Валерия Богдан — авторы метафорической работы «Эхо» — представили зрителю цветочное поле. Белые лепестки поднимаются к небесам и становятся птицами — символом ухода от физического существования к светлой памяти. Присмотревшись к цветкам, можно увидеть на них трогательные строки из реальных посланий, адресованных бойцами близким.

Вера Светлова и Анна Мартыненко посвятили свою работу «Городки» знаменитой народной игре. Инсталляция, состоящая из множества стерео-варио фоторабот, помогает в осмыслении тематики игры и действительности, создания и разрушения.

Известно, что в архивах сохранились фото, на которых запечатлены российские воины, играющие в городки. В Ратной палате также есть агитплакат 1915 года — на нем игрок в городки сбивает фигурки с наименованиями городов противника.

Надежда Анфалова представила работу «День и ночь», посвященную людям, погибшим в ходе Первой мировой. Метафорой военного времени является ржавое пушечное ядро. Здесь же робко пробивается нежное кружево, символизирующее мирную жизнь.

Помимо самой выставки, инициатива «Ратная палата: 10 лет историй о Первой мировой (театр, арт, кино)» сопровождается искусствоведческими лекциями и экскурсионными программами. Кроме того, гостей приглашают на арт-медиации, помогающие постичь идеи работ авторов. Мероприятия можно посетить на бесплатной основе, но нужно предварительно зарегистрироваться.

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