8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухе

В парке 300-летия Петербурга расположен один из наиболее интересных для любителей покататься на доске скейтпарков. Здесь установлены различные рампы и препятствия, где смогут удобно и безопасно обучаться новички, а более профессиональные скейтеры получат возможность прокачать новые для себя трюки.