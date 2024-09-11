8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухе

Posted 11 сентября, 15:36
Published 11 сентября, 15:36
Modified 12 сентября, 06:02
Updated 12 сентября, 06:02
Как сообщает www.fontanka.ru, в Санкт-Петербурге есть восемь открытых площадок, где комфортно заниматься спортом.
В Новую Голландию стоит отправляться в составе большой компании: местные спортплощадки оборудованы для командных активностей.
Здесь можно поиграть в стритбол — уличный вид баскетбола. При наличии собственного мяча можно занять игровую площадку бесплатно.
Еще тут обустроено пространство для игры в петанк — французский вид спорта, похожий на боулинг и керлинг. Вход на площадку свободный, на территории возможна аренда необходимого инвентаря.
Елагин остров ждет спортсменов, которые хотят тренироваться самостоятельно и в группе единомышленников. Так как парк находится на острове, есть возможность полюбоваться зелеными насаждениями и видами двух рек — Большой Невки и Средней Невки.
На острове оборудована территория с доступными тренажерами.
Обустроенная для физкультуры территория организована и в культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове. Компания друзей сможет сыграть здесь в стритбол, бадминтон, петанк. Примечательно, что физическими упражнениями заниматься можно, любуясь на древние стены из кирпича бывшей кожевенной фабрики.
На Ласковом пляже в курортном поселке Солнечный находятся площадки для игры в пляжный волейбол. В летнее время здесь даже проводятся соревнования, а окружающие морские пейзажи создают впечатление отдыха на настоящем тропическом острове.
На набережной Крестовского острова оборудованы зоны для игры в волейбол, под открытым небом установлены тренажеры.
Многие спортсмены катаются здесь на велосипеде и занимаются бегом.
В парке 300-летия Петербурга расположен один из наиболее интересных для любителей покататься на доске скейтпарков. Здесь установлены различные рампы и препятствия, где смогут удобно и безопасно обучаться новички, а более профессиональные скейтеры получат возможность прокачать новые для себя трюки.
Скейтпарк бесплатно работает для всех желающих.
По-настоящему полезные тренировки можно проводить в Сосновке. По тропинкам в сосновом бору комфортно бегать или кататься на велосипеде — по парку площадью 300 гектаров будет интересно перемещаться даже настоящим марафонцам. Для занятий здесь также оборудована площадка со спортивным инвентарем, доступны теннисные корты.
Таврический сад — живописная территория для пробежек и пеших прогулок, которая отличается от подобных локаций множеством памятников архитектуры. Здесь можно поиграть в футбол на свежем воздухе, заняться йогой и стретчингом на поляне.
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