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Posted 11 сентября, 15:36

Published 11 сентября, 15:36

Modified 12 сентября, 06:02

Updated 12 сентября, 06:02

8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухе

8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухе

11 сентября 2024, 15:36
Фото: Сергей Рудковский. 1MI
8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухе
Пока в Санкт-Петербурге ещё тепло, поэтому можно разнообразить свой досуг тренировками и активными играми на природе.

Как сообщает www.fontanka.ru, в Санкт-Петербурге есть восемь открытых площадок, где комфортно заниматься спортом.

Стритбол и петанк в Новой Голландии

В Новую Голландию стоит отправляться в составе большой компании: местные спортплощадки оборудованы для командных активностей.

Здесь можно поиграть в стритбол — уличный вид баскетбола. При наличии собственного мяча можно занять игровую площадку бесплатно.

Еще тут обустроено пространство для игры в петанк — французский вид спорта, похожий на боулинг и керлинг. Вход на площадку свободный, на территории возможна аренда необходимого инвентаря.

Функциональный тренинг на острове

Елагин остров ждет спортсменов, которые хотят тренироваться самостоятельно и в группе единомышленников. Так как парк находится на острове, есть возможность полюбоваться зелеными насаждениями и видами двух рек — Большой Невки и Средней Невки.

На острове оборудована территория с доступными тренажерами.

На Елагином острове оборудована территория с доступными тренажерами.На Елагином острове оборудована территория с доступными тренажерами.
На Елагином острове оборудована территория с доступными тренажерами.. Фото: 1MI

Площадка бывшего завода у залива

Обустроенная для физкультуры территория организована и в культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове. Компания друзей сможет сыграть здесь в стритбол, бадминтон, петанк. Примечательно, что физическими упражнениями заниматься можно, любуясь на древние стены из кирпича бывшей кожевенной фабрики.

Ласковый пляж в поселке Солнечном

На Ласковом пляже в курортном поселке Солнечный находятся площадки для игры в пляжный волейбол. В летнее время здесь даже проводятся соревнования, а окружающие морские пейзажи создают впечатление отдыха на настоящем тропическом острове.

Спортплощадка у набережной Крестовского острова

На набережной Крестовского острова оборудованы зоны для игры в волейбол, под открытым небом установлены тренажеры.

На набережной Крестовского острова под открытым небом установлены тренажеры.На набережной Крестовского острова под открытым небом установлены тренажеры.
На набережной Крестовского острова под открытым небом установлены тренажеры.. Фото: 1MI

Многие спортсмены катаются здесь на велосипеде и занимаются бегом.

Скейтпарк в парке 300-летия Петербурга

В парке 300-летия Петербурга расположен один из наиболее интересных для любителей покататься на доске скейтпарков. Здесь установлены различные рампы и препятствия, где смогут удобно и безопасно обучаться новички, а более профессиональные скейтеры получат возможность прокачать новые для себя трюки.

Скейтпарк бесплатно работает для всех желающих.

Уличные тренажеры в Сосновке

По-настоящему полезные тренировки можно проводить в Сосновке. По тропинкам в сосновом бору комфортно бегать или кататься на велосипеде — по парку площадью 300 гектаров будет интересно перемещаться даже настоящим марафонцам. Для занятий здесь также оборудована площадка со спортивным инвентарем, доступны теннисные корты.

В Сосновке оборудованы теннисные кортыВ Сосновке оборудованы теннисные корты
В Сосновке оборудованы теннисные корты. Фото: Изображение Midjourney

Бег, футбол и йога в Таврическом саду

Таврический сад — живописная территория для пробежек и пеших прогулок, которая отличается от подобных локаций множеством памятников архитектуры. Здесь можно поиграть в футбол на свежем воздухе, заняться йогой и стретчингом на поляне.

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