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Posted 17 сентября, 17:00

Published 17 сентября, 17:00

Modified 17 сентября, 17:00

Updated 17 сентября, 17:00

Если опасность застала на улице, нужно найти подвал или подземку

Где нельзя прятаться при атаке беспилотника: разъяснили специалисты МЧС

17 сентября 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Если опасность застала на улице, нужно найти подвал или подземку
Новостная повестка становится все тревожнее: СМИ периодически сообщают о том, что те или иные регионы подверглись атаке БПЛА. Предупрежден — значит вооружен. Службы спасения предупреждают россиян об осторожности. В частности, нельзя паниковать и оставаться в опасных местах. Расскажем о них ниже.

Если вы в доме

Первое правило — отойти подальше от окон. Стеклопакеты лопаются от взрывов, и разлетающиеся осколки представляют собой опасное оружие.

«Забежать можно, например, в ванную комнату, где защитят стены», — говорит специалист по безопасности Денис Капустин.

В ванной или туалете не нужно стоять, лучше сесть на пол. Если же ситуация позволяет, то лучше всего выбежать из здания (ни в коем случае не спускаться на лифте!) и спуститься в подвальное помещение.

Главное — отойти подальше от оконГлавное — отойти подальше от окон
Главное — отойти подальше от окон. Фото: Изображение Midjourney

Если вы на улице

В случае, когда тревога застала врасплох на улице, необходимо убежать подальше от любых зданий.

«Аппарат взрывается как раз при столкновении со стеной, а осколки потом летят во все стороны», — говорит Капустин.

Если рядом нет убежища, а зачастую именно так и получается, то нужно искать подземный паркинг, метрополитен, подземный переход или прочные каменные здания.

Подземный переход — лучшее убежищеПодземный переход — лучшее убежище
Подземный переход — лучшее убежище. Фото: Изображение Midjourney

Если вы в дороге

Многие ошибочно считают, что при атаке БПЛА салон автомобиля — весьма безопасное решение. Но это в корне неверно. Нужно сразу же припарковаться, выйти из машины и спрятаться в надежное место (см. выше). То же самое нужно сделать, если атака застала в общественном транспорте.

При атаке нужно срочно остановить автомобиль и выйти в поисках належного убежищаПри атаке нужно срочно остановить автомобиль и выйти в поисках належного убежища
При атаке нужно срочно остановить автомобиль и выйти в поисках належного убежища. Фото: Изображение Midjourney
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