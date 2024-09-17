Где нельзя прятаться при атаке беспилотника: разъяснили специалисты МЧС

Posted 17 сентября, 17:00
Published 17 сентября, 17:00
Modified 17 сентября, 17:00
Updated 17 сентября, 17:00
Первое правило — отойти подальше от окон. Стеклопакеты лопаются от взрывов, и разлетающиеся осколки представляют собой опасное оружие.
«Забежать можно, например, в ванную комнату, где защитят стены», — говорит специалист по безопасности Денис Капустин.
В ванной или туалете не нужно стоять, лучше сесть на пол. Если же ситуация позволяет, то лучше всего выбежать из здания (ни в коем случае не спускаться на лифте!) и спуститься в подвальное помещение.
В случае, когда тревога застала врасплох на улице, необходимо убежать подальше от любых зданий.
«Аппарат взрывается как раз при столкновении со стеной, а осколки потом летят во все стороны», — говорит Капустин.
Если рядом нет убежища, а зачастую именно так и получается, то нужно искать подземный паркинг, метрополитен, подземный переход или прочные каменные здания.
Многие ошибочно считают, что при атаке БПЛА салон автомобиля — весьма безопасное решение. Но это в корне неверно. Нужно сразу же припарковаться, выйти из машины и спрятаться в надежное место (см. выше). То же самое нужно сделать, если атака застала в общественном транспорте.
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