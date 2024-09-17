Где нельзя прятаться при атаке беспилотника: разъяснили специалисты МЧС

Если вы в доме Если вы на улице Если вы в дороге

Новостная повестка становится все тревожнее: СМИ периодически сообщают о том, что те или иные регионы подверглись атаке БПЛА. Предупрежден — значит вооружен. Службы спасения предупреждают россиян об осторожности. В частности, нельзя паниковать и оставаться в опасных местах. Расскажем о них ниже.