Эксперты рассказали, как сохранить отличное зрение

Специалист также рекомендует пользоваться защитными очками и увлажняющими каплями для глаз, чтобы избежать сухости. Время проведения за экраном следует свести к минимуму. Сохранить хорошее зрение поможет непродолжительная, но регулярная гимнастика для глаз. Например, через каждые 20 минут работы можно делать перерывы и в течение 20 секунд смотреть на предметы, удаленные на расстояние двадцати метров. Такие упражнения хорошо укрепляют глазные мышцы.