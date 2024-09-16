Эксперты рассказали, как сохранить отличное зрение

Posted 16 сентября, 07:02
Published 16 сентября, 07:02
Modified 16 сентября, 07:48
Updated 16 сентября, 07:48
Офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Казанцева рассказала, как спорт и правильный рацион позволят справиться с этим недугом или хотя бы минимизировать развитие близорукости.
Правильный рацион поможет сохранить хорошее зрение на долгие годы. Важно регулярно употреблять продукты, в которых содержатся минералы и витамины А, С и омега-3. Например, большое количество витамина А — в моркови. Рыба богата элементом омега-3, а черная смородина, мандарины, лимоны, апельсины, шиповник — витамином С, который укрепляет глазные сосуды.
Еще один важный фактор поддержания хорошего зрения — регулярные физические упражнения. Движение улучшает кровообращение. Это, в свою очередь, способствует насыщению глаз кислородом и полезными веществами. Более того, хорошее кровообращение — отличная профилактика таких заболеваний, как глаукома и дистрофия сетчатки.
Эксперт рекомендует избегать видов спорта, где есть риск получить травму головы. Дело в том, что в таких случаях можно повредить область мозга, отвечающую за зрение. В результате оно может ухудшиться. Наиболее оптимальные варианты — йога и плавание. Важны и ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, поскольку дневной свет предотвращает развитие близорукости и положительно сказывается на зрении.
Специалист также рекомендует пользоваться защитными очками и увлажняющими каплями для глаз, чтобы избежать сухости. Время проведения за экраном следует свести к минимуму. Сохранить хорошее зрение поможет непродолжительная, но регулярная гимнастика для глаз. Например, через каждые 20 минут работы можно делать перерывы и в течение 20 секунд смотреть на предметы, удаленные на расстояние двадцати метров. Такие упражнения хорошо укрепляют глазные мышцы.
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