Какие категории пенсионеров смогут получить прибавку к пенсии с 1 октября 2024 года

На прибавку к пенсии могут рассчитывать военные пенсионеры. Для них индексация будет равна 5,1%, хотя ранее планировалось поднять размер выплат только на 4,5%. Для реализации планов Минфина в бюджете уже предусмотрены необходимые средства в размере 2,7 миллиарда рублей. После повышения средняя величина военной пенсии в стране составит примерно 41,6 тысячи рублей. Конкретный размер ежемесячных выплат зависит от окладов, званий, стажа службы, а также разнообразных надбавок. В этом контексте будет применяться понижающий коэффициент, который с октября текущего года составит 89,83% вместо ранее предполагаемых 89,32%.