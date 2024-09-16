Какие категории пенсионеров смогут получить прибавку к пенсии с 1 октября 2024 года

Posted 16 сентября, 11:04
Published 16 сентября, 11:04
Modified 16 сентября, 11:06
Updated 16 сентября, 11:06
На прибавку к пенсии могут рассчитывать военные пенсионеры. Для них индексация будет равна 5,1%, хотя ранее планировалось поднять размер выплат только на 4,5%. Для реализации планов Минфина в бюджете уже предусмотрены необходимые средства в размере 2,7 миллиарда рублей. После повышения средняя величина военной пенсии в стране составит примерно 41,6 тысячи рублей. Конкретный размер ежемесячных выплат зависит от окладов, званий, стажа службы, а также разнообразных надбавок. В этом контексте будет применяться понижающий коэффициент, который с октября текущего года составит 89,83% вместо ранее предполагаемых 89,32%.
Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев так отреагировал на повышение пенсий военным:
«Это можно только приветствовать, как любое улучшение благосостояния тех, кто защищает или защищал Родину».
Вторая категория граждан, которые с октября будут получать пенсию с прибавкой, — лица, достигшие в сентябре возраста 80 лет. Для них предусмотрено повышение фиксированной выплаты в два раза. Если раньше эта категория пенсионеров получала 8 134,88 руб. в месяц, то теперь выплата составит 16 269,76 руб.
Эта надбавка предназначена только для людей, получающих страховую пенсию по старости. Она не распространяется на тех, кто получает выплаты по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Инвалиды первой группы, достигшие 80-летнего возраста, не получают двойную фиксированную выплату, так как уже имеют подобную надбавку к своей пенсии.
Повышение пенсий по возрасту прокомментировала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих:
«Фиксированная сумма увеличится в два раза. Кроме того, пенсионерам будет начислена доплата за дни сентября, когда им уже исполнилось 80 лет».
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