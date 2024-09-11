Опасное увлечение ребенка: кто такие квадроберы и почему к ним нужно отнестись настороженно — объяснил психолог

Posted 11 сентября, 13:52
Published 11 сентября, 13:52
Modified 11 сентября, 13:54
Updated 11 сентября, 13:54
Квадроберы — это представители популярной субкультуры. Ее адепты носят маски различных животных, прикрепляют к джинсам хвосты и даже ведут себя так, как звери.
Направление появилось в Японии почти 20 лет назад — изначально квадробика была всего лишь вариантом фитнеса, однако затем многие стали относиться к нему более серьезно. Количество тех, кому понравилась идея имитировать повадки зверей, увеличивалось с каждым годом.
Не следует путать квадроберов и адептов фурри — это хотя и похожие, но все-таки разные субкультурные направления. Любители фурри занимаются косплеем животных из числа героев книг и мультфильмов, делают соответствующие костюмы. Квадроберы же делают акцент на поведении.
Ирина Матвеева, психотерапевт, считает, что квадробика привлекает детей в первую очередь возможностью завести новых друзей, найти единомышленников, примкнуть к определенной группе, что особенно важно для подростков.
Еще одна причина — потребность детей и подростков в игре, которую они могут реализовать, примкнув к квадроберам. Кроме того, стать квадробером — значит идентифицировать себя, понять свои потребности.
Квадроберов многие считают опасными и не совсем здоровыми психически. Периодически появляются инициативы запретить это движение — авторы ссылаются на то, что квадроберы, подражая животным, могут набрасываться на людей на улице и даже кусать их.
Антонина Перекрестова, психотерапевт и детский психиатр, считает, что квадробика не помогает интеллекту развиваться, и отмечает, что причины, которые вызывают подобное поведения, имеют опасность. Некоторые эксперты подчеркивают, что квадроберы убегают от реальности.
По мнению Ирины Матвеевой, квадробика становится опасной в том случае, если она начинает занимать собой всю жизнь подростка и ребенка, и если он не может разделить свое увлечение и реальность.
«Если ребенок понимает, что просто притворяется животным и копирует его поведение, все в порядке. А если ребенок не понимает, что он не животное, то это повод обратиться за медицинской помощью».
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