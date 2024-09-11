newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 13:52

Published 11 сентября, 13:52

Modified 11 сентября, 13:54

Updated 11 сентября, 13:54

Опасное увлечение ребенка: кто такие квадроберы и почему к ним нужно отнестись настороженно — объяснил психолог

Опасное увлечение ребенка: кто такие квадроберы и почему к ним нужно отнестись настороженно — объяснил психолог

11 сентября 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Опасное увлечение ребенка: кто такие квадроберы и почему к ним нужно отнестись настороженно — объяснил психолог
Споры вокруг квадроберов не утихают в соцсетях — речь идет о детях и подростках, а иногда даже и о взрослых, имеющих очень нестандартное увлечение.

Квадроберы — кто это

Квадроберы — это представители популярной субкультуры. Ее адепты носят маски различных животных, прикрепляют к джинсам хвосты и даже ведут себя так, как звери.

Направление появилось в Японии почти 20 лет назад — изначально квадробика была всего лишь вариантом фитнеса, однако затем многие стали относиться к нему более серьезно. Количество тех, кому понравилась идея имитировать повадки зверей, увеличивалось с каждым годом.

Квадроберы — это представители популярной субкультуры. Ее адепты носят маски различных животныхКвадроберы — это представители популярной субкультуры. Ее адепты носят маски различных животных
Квадроберы — это представители популярной субкультуры. Ее адепты носят маски различных животных. Фото: Изображение Midjourney

Чем квадроберы отличаются от фурри

Не следует путать квадроберов и адептов фурри — это хотя и похожие, но все-таки разные субкультурные направления. Любители фурри занимаются косплеем животных из числа героев книг и мультфильмов, делают соответствующие костюмы. Квадроберы же делают акцент на поведении.

Любители фурри занимаются косплеем животных из числа героев книг и мультфильмов, делают соответствующие костюмыЛюбители фурри занимаются косплеем животных из числа героев книг и мультфильмов, делают соответствующие костюмы
Любители фурри занимаются косплеем животных из числа героев книг и мультфильмов, делают соответствующие костюмы. Фото: Изображение Midjourney

Почему дети становятся квадроберами

Ирина Матвеева, психотерапевт, считает, что квадробика привлекает детей в первую очередь возможностью завести новых друзей, найти единомышленников, примкнуть к определенной группе, что особенно важно для подростков.

Еще одна причина — потребность детей и подростков в игре, которую они могут реализовать, примкнув к квадроберам. Кроме того, стать квадробером — значит идентифицировать себя, понять свои потребности.

Квадробика привлекает детей в первую очередь возможностью завести новых друзей, найти единомышленниковКвадробика привлекает детей в первую очередь возможностью завести новых друзей, найти единомышленников
Квадробика привлекает детей в первую очередь возможностью завести новых друзей, найти единомышленников. Фото: Изображение Midjourney

Чем опасна квадробика

Квадроберов многие считают опасными и не совсем здоровыми психически. Периодически появляются инициативы запретить это движение — авторы ссылаются на то, что квадроберы, подражая животным, могут набрасываться на людей на улице и даже кусать их.

Антонина Перекрестова, психотерапевт и детский психиатр, считает, что квадробика не помогает интеллекту развиваться, и отмечает, что причины, которые вызывают подобное поведения, имеют опасность. Некоторые эксперты подчеркивают, что квадроберы убегают от реальности.

Некоторые эксперты подчеркивают, что квадроберы убегают от реальностиНекоторые эксперты подчеркивают, что квадроберы убегают от реальности
Некоторые эксперты подчеркивают, что квадроберы убегают от реальности. Фото: Изображение Midjourney

По мнению Ирины Матвеевой, квадробика становится опасной в том случае, если она начинает занимать собой всю жизнь подростка и ребенка, и если он не может разделить свое увлечение и реальность.

«Если ребенок понимает, что просто притворяется животным и копирует его поведение, все в порядке. А если ребенок не понимает, что он не животное, то это повод обратиться за медицинской помощью».
Читайте также:
Как улучшить психологическое здоровье после родовСекс: почему он уходит из отношений и как это изменитьТоп-5 фраз счастливого человека
#Мария Казак#Общество#Дети#Все материалы авторов#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика