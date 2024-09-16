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Posted 16 сентября, 19:12

Published 16 сентября, 19:12

Modified 17 сентября, 05:49

Updated 17 сентября, 05:49

Кортни Кардашьян и дочь Пенелопа

Кардашьян рассказала, до скольки дети спали с ней в одной постели

16 сентября 2024, 19:12
Фото: соцсети
Кортни Кардашьян и дочь Пенелопа
Мама четырех детей Кортни Кардашьян призналась, что дети спали с ней почти до подросткового возраста.

В подкасте Dear Media «The Skinny Confidential» Кортни Кардашьян поделилась, что практиковала совместный сон со всеми четырьмя своими детьми. Звезда рассказала, что когда у нее появился первенец, совместный сон помогал ей высыпаться, поэтому она не могла отказаться от него.

«Как матери, мне нравится делать то, что кажется мне естественным и инстинктивным, — рассказывает Кардашьян Баркер о совместном сне. — Я читаю обо всех преимуществах совместного сна, который практиковался с незапамятных времен».

На вопрос, есть ли возрастные ограничения для совместного сна, соучредительница Lemme ответила, что все индивидуально.

«Я думаю, что все люди разные, и все дети тоже. Мой старший сын спал со мной до 7 лет, — сказала она о своем сыне Мейсоне. — Я имею в виду, что я укладывала его спать в его комнате, а потом он приходил ко мне. Однажды он просто перестал это делать, сказав мне что теперь спит в своей комнате. А вот моя дочь приходила ко мне в постель почти до 11 лет».

По словам Кортни, ее муж не был против, что дети спят с ними в одной кровати «Мы на одной волне».

Напомним, что звезда воспитывает 12-летнюю Пенелопу, 14-летнего Мейсона, 9-летнего Рейна и 13-летнего Рокки.

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