Кардашьян рассказала, до скольки дети спали с ней в одной постели

В подкасте Dear Media «The Skinny Confidential» Кортни Кардашьян поделилась, что практиковала совместный сон со всеми четырьмя своими детьми. Звезда рассказала, что когда у нее появился первенец, совместный сон помогал ей высыпаться, поэтому она не могла отказаться от него.