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Posted 16 сентября, 11:06

Published 16 сентября, 11:06

Modified 16 сентября, 11:08

Updated 16 сентября, 11:08

«Ее ждали с нетерпением»: стало известно, почему мать Наташи Королевой не приехала на свадьбу внука

«Ее ждали с нетерпением»: стало известно, почему мать Наташи Королевой не приехала на свадьбу внука

16 сентября 2024, 11:06
Фото: wikipedia.org
Не так давно сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип сыграл свадьбу со своей избранницей. Однако на пышном торжестве отсутствовала его бабушка, Людмила Порывай. О причинах, помешавших ей быть на празднике, рассказала сама певица.

«Был билет, но заболела»

Пользователи соцсетей, изучившие опубликованные в интернете фотографии с пышной свадьбы Архипа Глушко и его избранницы Мелиссы, были удивлены, не найдя на них Людмилу Порывай — бабушку жениха. Судя по рассказам близких к семье людей, мать Наташи Королевой приняла избранницу своего внука, с ней у ее сложились теплые отношения. Не могли же они испортиться за считаные месяцы и даже дни?

О причинах отсутствия Людмилы Порывай на свадьбе Архипа рассказала Наташа Королева. По ее словам, бабушка все еще находится в США, и она действительно собиралась в Россию на свадьбу внука, купила билеты, однако обстоятельства помешали ее визиту.

«Хотела прилететь, был билет, но заболела», — призналась Наташа Королева в интервью. Как отметила певица, ее мать заразилась вирусом, в результате прямо перед вылетом в Россию она стала чувствовать себя плохо. Долгий перелет пожилой женщины по этой причине было решено отменить.

Семья до последнего надеялась, что Людмила Порывай все-таки сможет присутствовать на свадьбе внука, рассматривала разные варианты, однако визит, увы, так и не состоялся.

Чем запомнилась свадьба сына Наташи Королевой

Архип Глушко решил вступить в брак в ту же дату, что и его родители — 21 августа. Торжество получилось пышным и запоминающимся, по соцсетям разлетелись фотографии счастливых новобрачных, их гостей и, конечно же, родителей жениха — Наташи Королевой и Сергея Глушко.

А вот родители невесты на свадьбе не присутствовали. Они живут достаточно далеко от Санкт-Петербурга, где проходило торжество, а именно — в Кемеровской области, и попросту не смогли добраться до Северной столицы. Мать невесты плохо переносит долгие путешествия, а отец ссылается на занятость на работе. На свадьбу прибыл только младший брат невесты.

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