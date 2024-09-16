«Ее ждали с нетерпением»: стало известно, почему мать Наташи Королевой не приехала на свадьбу внука

Posted 16 сентября, 11:06
Published 16 сентября, 11:06
Modified 16 сентября, 11:08
Updated 16 сентября, 11:08
Пользователи соцсетей, изучившие опубликованные в интернете фотографии с пышной свадьбы Архипа Глушко и его избранницы Мелиссы, были удивлены, не найдя на них Людмилу Порывай — бабушку жениха. Судя по рассказам близких к семье людей, мать Наташи Королевой приняла избранницу своего внука, с ней у ее сложились теплые отношения. Не могли же они испортиться за считаные месяцы и даже дни?
О причинах отсутствия Людмилы Порывай на свадьбе Архипа рассказала Наташа Королева. По ее словам, бабушка все еще находится в США, и она действительно собиралась в Россию на свадьбу внука, купила билеты, однако обстоятельства помешали ее визиту.
«Хотела прилететь, был билет, но заболела», — призналась Наташа Королева в интервью. Как отметила певица, ее мать заразилась вирусом, в результате прямо перед вылетом в Россию она стала чувствовать себя плохо. Долгий перелет пожилой женщины по этой причине было решено отменить.
Семья до последнего надеялась, что Людмила Порывай все-таки сможет присутствовать на свадьбе внука, рассматривала разные варианты, однако визит, увы, так и не состоялся.
Архип Глушко решил вступить в брак в ту же дату, что и его родители — 21 августа. Торжество получилось пышным и запоминающимся, по соцсетям разлетелись фотографии счастливых новобрачных, их гостей и, конечно же, родителей жениха — Наташи Королевой и Сергея Глушко.
А вот родители невесты на свадьбе не присутствовали. Они живут достаточно далеко от Санкт-Петербурга, где проходило торжество, а именно — в Кемеровской области, и попросту не смогли добраться до Северной столицы. Мать невесты плохо переносит долгие путешествия, а отец ссылается на занятость на работе. На свадьбу прибыл только младший брат невесты.
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