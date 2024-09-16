«Ее ждали с нетерпением»: стало известно, почему мать Наташи Королевой не приехала на свадьбу внука

Пользователи соцсетей, изучившие опубликованные в интернете фотографии с пышной свадьбы Архипа Глушко и его избранницы Мелиссы, были удивлены, не найдя на них Людмилу Порывай — бабушку жениха. Судя по рассказам близких к семье людей, мать Наташи Королевой приняла избранницу своего внука, с ней у ее сложились теплые отношения. Не могли же они испортиться за считаные месяцы и даже дни?