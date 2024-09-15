Никогда не отказывайтесь от покупки этих 10 поддержанных вещей с Авито или барахолки, они стоят золота

Posted 15 сентября, 16:54
Published 15 сентября, 16:54
Modified 15 сентября, 16:56
Updated 15 сентября, 16:56
Среди многочисленных предложений стоит выбирать действительно ценные и полезные предметы старины. На какие из них стоит обратить внимание — рассказали эксперты Better Homes&Gardens.
Если вам попадаются антикварные ковры в стиле шинуазри и восточные с современной цветовой палитрой, не упускайте возможность купить их. Такие вещи, как правило, созданы из натуральных материалов и прослужат не одно десятилетие.
Освещение это как произведение искусства. Не нужно бояться необычного дизайна настольных ламп или люстр, они могут не только выполнять свою функциональную роль, но и стать объектом всеобщего обозрения.
Независимо от стиля художественного произведения, стоит инвестировать в предметы искусства, которые вам нравятся и вызывают улыбку. Кто знает, может через 10-20 лет ваша картина будет стоить миллионы рублей.
Всякий раз, когда вы бываете на блошином рынке, обращайте внимание на стулья середины века. Они могут стать отличной находкой, даже если потребуют реставрации и новой обивки.
Старинные глиняные горшки и кувшины могут придать вашем дому шарм, показав уникальный вкус при создании интерьера. Это тот случай, когда детали говорят о главном и говорят о характере помещения.
Если вы ищете уникальную столовую посуду, эксперты рекомендуют искать такую, которая не будет сочетаться с остальной вашей посудой. При сервировке стола микс из современных тарелок и антиквариата особенно выделяет старинную посуду.
Зеркала с патиной могут быть настоящими сокровищами, особенно те, которые имеют следы износа. Но нужно быть осторожным с предметами, которые выглядят как новые. Если продавец называет зеркало подлинным, но оно в идеальном состоянии, скорее всего это современное изделие.
Керамические изделия могут рассказать историю. Они могут быть о цвете, форме, узоре или о месте, времени и назначении. Выделите для этой коллекции красивое место для демонстрации и пополняйте свою коллекцию раз за разом.
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