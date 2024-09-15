Никогда не отказывайтесь от покупки этих 10 поддержанных вещей с Авито или барахолки, они стоят золота

Зеркала с патиной могут быть настоящими сокровищами, особенно те, которые имеют следы износа. Но нужно быть осторожным с предметами, которые выглядят как новые. Если продавец называет зеркало подлинным, но оно в идеальном состоянии, скорее всего это современное изделие.