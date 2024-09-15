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Posted 15 сентября, 16:54

Published 15 сентября, 16:54

Modified 15 сентября, 16:56

Updated 15 сентября, 16:56

10 поддержанных вещей с Авито или барахолки, которые стоят золота

Никогда не отказывайтесь от покупки этих 10 поддержанных вещей с Авито или барахолки, они стоят золота

15 сентября 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
10 поддержанных вещей с Авито или барахолки, которые стоят золота
Если вы любите антиквариат, предметы старины и символику СССР, обратите внимание на эти предметы, которые всегда уместны в любом интерьере и со временем приобретают еще большую ценность.

Среди многочисленных предложений стоит выбирать действительно ценные и полезные предметы старины. На какие из них стоит обратить внимание — рассказали эксперты Better Homes&Gardens.

Старинные ковры

Антикварный коверАнтикварный ковер
Антикварный ковер. Фото: Изображение Midjourney

Если вам попадаются антикварные ковры в стиле шинуазри и восточные с современной цветовой палитрой, не упускайте возможность купить их. Такие вещи, как правило, созданы из натуральных материалов и прослужат не одно десятилетие.

Освещение

Освещение это как произведение искусства. Не нужно бояться необычного дизайна настольных ламп или люстр, они могут не только выполнять свою функциональную роль, но и стать объектом всеобщего обозрения.

Арт

Антикварный арт-объектАнтикварный арт-объект
Антикварный арт-объект. Фото: Изображение Midjourney

Независимо от стиля художественного произведения, стоит инвестировать в предметы искусства, которые вам нравятся и вызывают улыбку. Кто знает, может через 10-20 лет ваша картина будет стоить миллионы рублей.

Стулья

Всякий раз, когда вы бываете на блошином рынке, обращайте внимание на стулья середины века. Они могут стать отличной находкой, даже если потребуют реставрации и новой обивки.

Фаянсовые горшки и кувшины

Антикварная вазаАнтикварная ваза
Антикварная ваза. Фото: Изображение Midjourney

Старинные глиняные горшки и кувшины могут придать вашем дому шарм, показав уникальный вкус при создании интерьера. Это тот случай, когда детали говорят о главном и говорят о характере помещения.

Уникальная столовая посуда

Если вы ищете уникальную столовую посуду, эксперты рекомендуют искать такую, которая не будет сочетаться с остальной вашей посудой. При сервировке стола микс из современных тарелок и антиквариата особенно выделяет старинную посуду.

Зеркала

Зеркала с патиной могут быть настоящими сокровищами, особенно те, которые имеют следы износа. Но нужно быть осторожным с предметами, которые выглядят как новые. Если продавец называет зеркало подлинным, но оно в идеальном состоянии, скорее всего это современное изделие.

Керамические изделия

Антикварная посудаАнтикварная посуда
Антикварная посуда. Фото: Изображение Midjourney

Керамические изделия могут рассказать историю. Они могут быть о цвете, форме, узоре или о месте, времени и назначении. Выделите для этой коллекции красивое место для демонстрации и пополняйте свою коллекцию раз за разом.

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