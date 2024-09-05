ТОП-6 нужных осенних покупок с маркетплейса, стоимостью менее 1500 рублей

Posted 5 сентября, 12:24
Published 5 сентября, 12:24
Modified 5 сентября, 12:26
Updated 5 сентября, 12:26
От удобных органайзеров до стильного декора — эти находки преобразят ваше жилье, сделав его намного теплее. К тому же, они стоят меньше 1500 рублей!
Снова школа, снова уроки… Всем, кто хочет приходить на занятия вовремя, непременно понадобиться будильник. Многие современные модели имеют цифровой формат, оснащены подсветкой, которая может имитировать закаты и восходы солнца, а также даже встроенный FM-приемник.
Сентябрь это время, когда в шкафу и на вешалках появляется все больше одежды. Незаменимая вещь для осенних холодов — подвесной органайзер для шкафа. В него поместятся все новые или даже старые теплые вещи, которые вы наверняка уже достали из-под кровати.
Он не только сэкономит вам драгоценную площадь, но и станет простым способом упорядочить обувь, свитера или мелкие вещи, не занимая слишком много места. Есть даже органайзер для выдвижных ящиков, так что вы можете легко оборудовать правильную систему хранения у себя в шкафах.
Чтобы завершить организацию пространства в шкафу, не забудьте комплект бархатных вешалок для одежды. С них не будут соскакивать свитера или кардиганы, и вы никогда не увидите на полу блузку и платье, случайно упавшую с плечиков.
Этот удобный девайс имеет множество цветов — от черных до пастельных, они не занимают много места и стоят недорого. Бархатные вешалки — идеальный спутник для начала осенних холодов.
Нет ничего лучше, чем выйти после душа, налить себе чашечку чая и окунуться в теплый и окутывающий аромат свечи. Это простой и бюджетный способ добавить интерьеру ауру, подходящую под ваше настроение. Бурбонская ваниль, кедр или апельсин — их можно зажигать хоть каждый вечер, наслаждаясь невероятным ароматом.
Еще один бонус, который выдается с наступлением осени, это возможность посидеть за чтением долгожданной книги. Приятнее всего это делать в компании настольной лампы, которая дает мягкий свет, идеальный для интимного вечера.
Дизайн светильника можно подобрать в соответствии с интерьером, но лучше всего использовать современные акцентные цвета и модели, которые приковывают внимание своей необычной формой.
Такая вещь, как новый плед, не нуждается в представлении. Его покупка не может остаться незамеченной, ведь он служит в основном покрывалом для дивана или кровати. Правильный цвет и фактура могут преобразить пространство, сделав ваши вечера более уютными и теплыми. В тренде модели оверсайз с крупной вязкой или плюшевым ворсом, напоминающие пушистое облако.
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