ТОП-6 нужных осенних покупок с маркетплейса, стоимостью менее 1500 рублей

Такая вещь, как новый плед, не нуждается в представлении. Его покупка не может остаться незамеченной, ведь он служит в основном покрывалом для дивана или кровати. Правильный цвет и фактура могут преобразить пространство, сделав ваши вечера более уютными и теплыми. В тренде модели оверсайз с крупной вязкой или плюшевым ворсом, напоминающие пушистое облако.