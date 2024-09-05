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Posted 5 сентября, 12:24

Published 5 сентября, 12:24

Modified 5 сентября, 12:26

Updated 5 сентября, 12:26

ТОП-6 нужных осенних покупок с маркетплейса, стоимостью менее 1500 рублей

ТОП-6 нужных осенних покупок с маркетплейса, стоимостью менее 1500 рублей

5 сентября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
ТОП-6 нужных осенних покупок с маркетплейса, стоимостью менее 1500 рублей
Наступающая осень требует добавить дому уюта, интересных и функциональных вещей. Мы нашли лучшие предметы, которые справляются с этими задачами. Подробности — в материале NEWIA.

От удобных органайзеров до стильного декора — эти находки преобразят ваше жилье, сделав его намного теплее. К тому же, они стоят меньше 1500 рублей!

Цифровой будильник

Цифровые часыЦифровые часы
Цифровые часы. Фото: www.ozon.ru
Цифровые часыЦифровые часы
Цифровые часы. Фото: www.ozon.ru

Снова школа, снова уроки… Всем, кто хочет приходить на занятия вовремя, непременно понадобиться будильник. Многие современные модели имеют цифровой формат, оснащены подсветкой, которая может имитировать закаты и восходы солнца, а также даже встроенный FM-приемник.

 

Органайзер для одежды

ВалиантВалиант
Валиант. Фото: www.ozon.ru
UnShopUnShop
UnShop. Фото: www.ozon.ru

Сентябрь это время, когда в шкафу и на вешалках появляется все больше одежды. Незаменимая вещь для осенних холодов — подвесной органайзер для шкафа. В него поместятся все новые или даже старые теплые вещи, которые вы наверняка уже достали из-под кровати.

Он не только сэкономит вам драгоценную площадь, но и станет простым способом упорядочить обувь, свитера или мелкие вещи, не занимая слишком много места. Есть даже органайзер для выдвижных ящиков, так что вы можете легко оборудовать правильную систему хранения у себя в шкафах.

 

Бархатные вешалки

Ridberg HomeRidberg Home
Ridberg Home. Фото: www.ozon.ru
BozeRoomBozeRoom
BozeRoom. Фото: www.ozon.ru

Чтобы завершить организацию пространства в шкафу, не забудьте комплект бархатных вешалок для одежды. С них не будут соскакивать свитера или кардиганы, и вы никогда не увидите на полу блузку и платье, случайно упавшую с плечиков.

Этот удобный девайс имеет множество цветов — от черных до пастельных, они не занимают много места и стоят недорого. Бархатные вешалки — идеальный спутник для начала осенних холодов.

 

Набор свечей

IQTRAVELSIQTRAVELS
IQTRAVELS. Фото: www.ozon.ru
EMERGE DecorsEMERGE Decors
EMERGE Decors. Фото: www.ozon.ru

Нет ничего лучше, чем выйти после душа, налить себе чашечку чая и окунуться в теплый и окутывающий аромат свечи. Это простой и бюджетный способ добавить интерьеру ауру, подходящую под ваше настроение. Бурбонская ваниль, кедр или апельсин — их можно зажигать хоть каждый вечер, наслаждаясь невероятным ароматом.

 

Настольная лампа

ARTSTYLEARTSTYLE
ARTSTYLE. Фото: www.ozon.ru
ARRARR
ARR. Фото: www.ozon.ru

Еще один бонус, который выдается с наступлением осени, это возможность посидеть за чтением долгожданной книги. Приятнее всего это делать в компании настольной лампы, которая дает мягкий свет, идеальный для интимного вечера.

Дизайн светильника можно подобрать в соответствии с интерьером, но лучше всего использовать современные акцентные цвета и модели, которые приковывают внимание своей необычной формой.

 

Пушистый плед

MIRON&EVAMIRON&EVA
MIRON&EVA. Фото: www.ozon.ru
Premium-магазин Your HomePremium-магазин Your Home
Premium-магазин Your Home. Фото: www.ozon.ru

Такая вещь, как новый плед, не нуждается в представлении. Его покупка не может остаться незамеченной, ведь он служит в основном покрывалом для дивана или кровати. Правильный цвет и фактура могут преобразить пространство, сделав ваши вечера более уютными и теплыми. В тренде модели оверсайз с крупной вязкой или плюшевым ворсом, напоминающие пушистое облако.

Модная находка: как одеться на маркетплейсе лучше, чем в дорогом бутике
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#Эмилия Шпилева#Осень#Покупки#Магазин#Все материалы авторов#Маркетплейс#Сентябрь#Дом и сад
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