Ничего не забыли? 7 покупок к школе, которые обязательно пригодятся, их не было в списке учителя

Даже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкой. Так он может утолить жажду в любую минуту — после перемены или после физкультуры. Кроме того, есть модели с эффектом термоса, и ребенок может пить теплый домашний чай в течение всего школьного дня.