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Posted 30 августа, 07:20

Published 30 августа, 07:20

Modified 10 сентября, 06:33

Updated 10 сентября, 06:33

Ничего не забыли? 7 покупок к школе, которые обязательно пригодятся, их не было в списке учителя

Ничего не забыли? 7 покупок к школе, которые обязательно пригодятся, их не было в списке учителя

30 августа 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
Ничего не забыли? 7 покупок к школе, которые обязательно пригодятся, их не было в списке учителя
Купили ребенку всё по списку, принесенному из школы. Но есть вещи, которые обязательно понадобятся школьнику на переменах и на уроках. Чек-лист нужных покупок к школе, которые пригодятся любому ученику.

Кнопочный телефон

Младшие школьники часто теряют телефоны, забывают их в неподходящих местах, роняют. У старших школьников смартфоны могут вовсе изъять на время урока, чтобы не отвлекали от учебы.

Выход — купить школьнику недорогой кнопочный телефон. Он долго держит зарядку и снабжен всеми необходимыми базовыми функциями.

Младшие школьники часто теряют телефоны, забывают их в неподходящих местах, роняют. Выход — купить школьнику недорогой кнопочный телефонМладшие школьники часто теряют телефоны, забывают их в неподходящих местах, роняют. Выход — купить школьнику недорогой кнопочный телефон
Младшие школьники часто теряют телефоны, забывают их в неподходящих местах, роняют. Выход — купить школьнику недорогой кнопочный телефон. Фото: Изображение Midjourney

Стикеры-закладки

Очень удобная штука для школьников. С помощью стикеров-закладок удобно помечать нужные разделы в учебниках и правила в тетрадках. Они есть разных цветов и разных рисунков, поэтому учебники и тетради ученика не будут выглядеть скучно.

С помощью стикеров-закладок удобно помечать нужные разделы в учебниках и правила в тетрадкахС помощью стикеров-закладок удобно помечать нужные разделы в учебниках и правила в тетрадках
С помощью стикеров-закладок удобно помечать нужные разделы в учебниках и правила в тетрадках. Фото: Изображение Midjourney

Кардхолдер

Карты сейчас необходимы каждому школьнику — для пропуска в школу, для оплаты школьных обедов, проезда к школе и др. Но дети часто теряют карты, поэтому лучше обзавестись кардхолдером. Сейчас есть очень интересные модели — на любой вкус и цвет, для ношения в карманах и даже пристегивающиеся к рюкзаку.

Карты сейчас необходимы каждому школьнику — для пропуска в школу, для оплаты школьных обедов, проезда к школе и дрКарты сейчас необходимы каждому школьнику — для пропуска в школу, для оплаты школьных обедов, проезда к школе и др
Карты сейчас необходимы каждому школьнику — для пропуска в школу, для оплаты школьных обедов, проезда к школе и др. Фото: Изображение Midjourney

Мешок для сменки

Родители часто забывают купить мешок для сменки. А такая вещь необходима школьнику. С мешком для сменки он никогда не потеряет, не забудет и не перепутает обувь в школьной раздевалке.

Советуем выбирать модели из непромокаемой ткани с ярким принтом. Так мешок будет выделяться среди сотен других, и ребенок легко найдет свой.

Родители часто забывают купить мешок для сменкиРодители часто забывают купить мешок для сменки
Родители часто забывают купить мешок для сменки. Фото: Изображение Midjourney

Графический планшет

Черновики нужны каждому ребенку. Чтобы не тратить уйму листиков на это, купите школьнику простой графический планшет. Такое приспособление выводит на экран всё, что написано стилусом, а потом информация быстро стирается. Это очень практично и экологично.

Чтобы не тратить уйму листиков на это, купите школьнику простой графический планшетЧтобы не тратить уйму листиков на это, купите школьнику простой графический планшет
Чтобы не тратить уйму листиков на это, купите школьнику простой графический планшет. Фото: Изображение Midjourney

Бутылка для воды

Даже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкой. Так он может утолить жажду в любую минуту — после перемены или после физкультуры. Кроме того, есть модели с эффектом термоса, и ребенок может пить теплый домашний чай в течение всего школьного дня.

Даже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкойДаже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкой
Даже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкой. Фото: Изображение Midjourney

Ланч-бокс

Если ребенок не любит школьные обеды и предпочитает домашнюю пищу, купите ему ланч-бокс. Он не протекает и не распространяет запахи еды, долго сохраняет тепло. Есть ланч-боксы с двумя отделениями — например для бутербродов и фруктов, с ложкой и вилкой в комплекте, разных размеров.

Если ребенок не любит школьные обеды и предпочитает домашнюю пищу, купите ему ланч-боксЕсли ребенок не любит школьные обеды и предпочитает домашнюю пищу, купите ему ланч-бокс
Если ребенок не любит школьные обеды и предпочитает домашнюю пищу, купите ему ланч-бокс. Фото: Изображение Midjourney
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