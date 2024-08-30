Ничего не забыли? 7 покупок к школе, которые обязательно пригодятся, их не было в списке учителя

Posted 30 августа, 07:20
Published 30 августа, 07:20
Modified 10 сентября, 06:33
Updated 10 сентября, 06:33
Младшие школьники часто теряют телефоны, забывают их в неподходящих местах, роняют. У старших школьников смартфоны могут вовсе изъять на время урока, чтобы не отвлекали от учебы.
Выход — купить школьнику недорогой кнопочный телефон. Он долго держит зарядку и снабжен всеми необходимыми базовыми функциями.
Очень удобная штука для школьников. С помощью стикеров-закладок удобно помечать нужные разделы в учебниках и правила в тетрадках. Они есть разных цветов и разных рисунков, поэтому учебники и тетради ученика не будут выглядеть скучно.
Карты сейчас необходимы каждому школьнику — для пропуска в школу, для оплаты школьных обедов, проезда к школе и др. Но дети часто теряют карты, поэтому лучше обзавестись кардхолдером. Сейчас есть очень интересные модели — на любой вкус и цвет, для ношения в карманах и даже пристегивающиеся к рюкзаку.
Родители часто забывают купить мешок для сменки. А такая вещь необходима школьнику. С мешком для сменки он никогда не потеряет, не забудет и не перепутает обувь в школьной раздевалке.
Советуем выбирать модели из непромокаемой ткани с ярким принтом. Так мешок будет выделяться среди сотен других, и ребенок легко найдет свой.
Черновики нужны каждому ребенку. Чтобы не тратить уйму листиков на это, купите школьнику простой графический планшет. Такое приспособление выводит на экран всё, что написано стилусом, а потом информация быстро стирается. Это очень практично и экологично.
Даже если в вашей школе везде стоят кулеры с водой, ребенку будет удобнее пользоваться собственной бутылкой. Так он может утолить жажду в любую минуту — после перемены или после физкультуры. Кроме того, есть модели с эффектом термоса, и ребенок может пить теплый домашний чай в течение всего школьного дня.
Если ребенок не любит школьные обеды и предпочитает домашнюю пищу, купите ему ланч-бокс. Он не протекает и не распространяет запахи еды, долго сохраняет тепло. Есть ланч-боксы с двумя отделениями — например для бутербродов и фруктов, с ложкой и вилкой в комплекте, разных размеров.
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