Как продлить лето: советы для тех, кто хочет сохранить отпускное настроение

Создание идеального лета не требует поездок в Монако или экзотических курортов. Все, что нужно, — это солнце, путешествия, друзья и немного креатива для контента, которым можно поделиться в соцсетях. Даже если ближайшие джунгли для тебя — это городские парки, не беда. Главное — сменить привычную картинку и вырваться на природу.