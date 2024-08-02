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Posted 2 августа, 14:10

Published 2 августа, 14:10

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

Куда поехать отдыхать в августе-2024: топ-5 крутых направлений

Где лучше всего бюджетно отдохнуть в августе 2024 года

2 августа 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Куда поехать отдыхать в августе-2024: топ-5 крутых направлений
Рассказываем, где можно отдохнуть в августе 2024 года и не потратить много денег.

Где отдохнуть в августе в России

Погода в августе в России благоприятствует любому отдыху — будь то море или горы. Но россияне предпочитают в первый летний месяц отдыхать у моря, поэтому предлагаем следующие направления:

  • Дагестан — это не только горы, но и уютные пляжи на Каспийском море. Они, кстати, менее многолюдны, чем черноморские курорты, и отдыхать здесь в августе гораздо бюджетнее, чем в Сочи или Крыму.
  • Крым. На полуострове уже активный купальный сезон. В Азовском море вода прогревается быстрее, чем в Черном, но зато на Черноморском побережье больше развлечений и более развитая инфраструктура. Из минусов — добраться можно только через Крымский мост на поезде или автомобиле, действуют некоторые ограничения в связи с введением режима повышенной готовности.
  • Курорты Краснодарского края. Отдыхать комфортно как на раскрученных курортах — в Геленджике, Анапе, Сочи, так и в небольших поселках на черноморском побережье. Для бюджетного отдыха можно выбрать Лазаревское, Витязево, Джубгу.
Батуми — курортный грузинский город с развитой пляжной инфраструктуройБатуми — курортный грузинский город с развитой пляжной инфраструктурой
Батуми — курортный грузинский город с развитой пляжной инфраструктурой. Фото: Изображение Midjourney

Где отдохнуть в августе-2024 за границей

Турагентства советуют отдыхать за границей в августе в странах с умеренным климатом, где еще нет сильной жары, но уже комфортно гулять и купаться в море.

  • Батуми — курортный грузинский город с развитой пляжной инфраструктурой и интересными достопримечательностями. Отдых на черноморском галечном пляже в августе обойдется дешевле, чем поездка на турецкие или египетские курорты.
  • Черногория — одно из доступных безвизовых направлений для россиян, где комфортно отдыхать в августе. Адриатическое море прогревается до температуры +23 градуса, но сильной жары нет. Туристы советуют посетить в Черногории Которский залив, приморский город Пераст, Будванскую ривьеру.
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