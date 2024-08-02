Где лучше всего бюджетно отдохнуть в августе 2024 года

Posted 2 августа, 14:10
Published 2 августа, 14:10
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Погода в августе в России благоприятствует любому отдыху — будь то море или горы. Но россияне предпочитают в первый летний месяц отдыхать у моря, поэтому предлагаем следующие направления:
Турагентства советуют отдыхать за границей в августе в странах с умеренным климатом, где еще нет сильной жары, но уже комфортно гулять и купаться в море.
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