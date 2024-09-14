В Северной столице возобновляют традицию концертов в цехах заводов

Posted 14 сентября, 05:30
Published 14 сентября, 05:30
Modified 14 сентября, 05:34
Updated 14 сентября, 05:34
Примером для оргкомитета и участников проекта являются легенды музыкальной сцены минувшего века, отправлявшиеся на фронт и выступавшие на заводах в поддержку своих соотечественников. Тогда на фронтовых площадках звучали голоса Леонида Утесова, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко и других отважных советских исполнителей.
Помимо «Музыки в цехах», ориентированной на современные произведения, в Петербурге запущен оригинальный проект «Симфония заводских цехов» с участием Губернаторского симфонического оркестра, также выступающего на площадках заводов, пишет peterburg.center.
Среди таких предприятий — Балтийский завод. Он был основан в 1856 году и вошел в число крупнейших судостроительных предприятий Российской Федерации, став флагманом надводного атомного судостроения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14