В Северной столице возобновляют традицию концертов в цехах заводов

Примером для оргкомитета и участников проекта являются легенды музыкальной сцены минувшего века, отправлявшиеся на фронт и выступавшие на заводах в поддержку своих соотечественников. Тогда на фронтовых площадках звучали голоса Леонида Утесова, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко и других отважных советских исполнителей.