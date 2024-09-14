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Posted 14 сентября, 05:30

Published 14 сентября, 05:30

Modified 14 сентября, 05:34

Updated 14 сентября, 05:34

В Северной столице возобновляют традицию концертов в цехах заводов

В Северной столице возобновляют традицию концертов в цехах заводов

14 сентября 2024, 05:30
Фото: 1MI
Творческий проект «Музыка в цехах» с 2023 года реализуется по инициативе компании RU TV и члена совета директоров «Русской медиагруппы» Юрия Киселева. Согласно задумке, популярные музыканты России выступают на площадках отечественных предприятий с концертными программами.

Примером для оргкомитета и участников проекта являются легенды музыкальной сцены минувшего века, отправлявшиеся на фронт и выступавшие на заводах в поддержку своих соотечественников. Тогда на фронтовых площадках звучали голоса Леонида Утесова, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко и других отважных советских исполнителей.

Помимо «Музыки в цехах», ориентированной на современные произведения, в Петербурге запущен оригинальный проект «Симфония заводских цехов» с участием Губернаторского симфонического оркестра, также выступающего на площадках заводов, пишет peterburg.center.

Среди таких предприятий — Балтийский завод. Он был основан в 1856 году и вошел в число крупнейших судостроительных предприятий Российской Федерации, став флагманом надводного атомного судостроения.

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