newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 18:00

Published 13 сентября, 18:00

Modified 13 сентября, 18:04

Updated 13 сентября, 18:04

Свидание в Петербурге: куда пойти влюбленным с 13 по 15 сентября

Свидание в Петербурге: куда пойти влюбленным с 13 по 15 сентября

13 сентября 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney
На выходных можно вдвоем отправиться на прогулку по ночному Петербургу, посетить театр или выставку. Но основным из культурных событий предстоящего уик-энда станет фестиваль документального кино.

С 12 по 22 сентября в 26 российских городах состоятся кинопоказы осеннего фестиваля документальных фильмов в рамках нового культурного проекта Beat Weekend. На основной площадке — в кинотеатре «Аврора» — при содействии главных локальных институций и творческих объединений организованы экспертные обсуждения с участием кинорежиссеров.

13 сентября зрителям представят уникальный фильм «Ник Кейв и The Birthday Party» о ключевом периоде становления рок-звезды из Австралии. На сцену с вступительной речью выйдет петербуржец Андрей Дегтярев — исполнитель и автор песен музыкального коллектива «Дурной вкус».

14 сентября в «Авроре» поклонникам «Смешариков» покажут фильм о двадцатилетней истории проекта, который завершится дискуссией и диалогами в формате «вопрос — ответ» с участием режиссера и сценариста Дмитрия Яковенко и авторов музыки Сергея Васильева и Марины Ланда. Участники мероприятия поделятся историями о Ежике, Совунье, Бараше и других задорных героях, родившихся на кухне одной из питерских студий.

15 сентября в «Авроре» состоится показ картины «Бег — это свобода». Бег в форматах культуры и контркультуры презентует Алексей Глухов — модный блогер, креативный директор и дизайнер Mint Running Club.

Любители живописи с 14 сентября смогут посетить выставку «Илья Репин. Ближний круг», посвященную 180-летию со дня рождения гениального живописца, которая стартует на парковой территории музея-усадьбы «Пенаты».

Читайте также:
В Эрмитаж — бесплатно!8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухеВ репинских «Пенатах» откроют «Ближний круг»
#Олеся Никора#Санкт-Петербург#Досуг#Свидание
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика