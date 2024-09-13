Свидание в Петербурге: куда пойти влюбленным с 13 по 15 сентября

14 сентября в «Авроре» поклонникам «Смешариков» покажут фильм о двадцатилетней истории проекта, который завершится дискуссией и диалогами в формате «вопрос — ответ» с участием режиссера и сценариста Дмитрия Яковенко и авторов музыки Сергея Васильева и Марины Ланда. Участники мероприятия поделятся историями о Ежике, Совунье, Бараше и других задорных героях, родившихся на кухне одной из питерских студий.