Свидание в Петербурге: куда пойти влюбленным с 13 по 15 сентября

Posted 13 сентября, 18:00
Published 13 сентября, 18:00
Modified 13 сентября, 18:04
Updated 13 сентября, 18:04
С 12 по 22 сентября в 26 российских городах состоятся кинопоказы осеннего фестиваля документальных фильмов в рамках нового культурного проекта Beat Weekend. На основной площадке — в кинотеатре «Аврора» — при содействии главных локальных институций и творческих объединений организованы экспертные обсуждения с участием кинорежиссеров.
13 сентября зрителям представят уникальный фильм «Ник Кейв и The Birthday Party» о ключевом периоде становления рок-звезды из Австралии. На сцену с вступительной речью выйдет петербуржец Андрей Дегтярев — исполнитель и автор песен музыкального коллектива «Дурной вкус».
14 сентября в «Авроре» поклонникам «Смешариков» покажут фильм о двадцатилетней истории проекта, который завершится дискуссией и диалогами в формате «вопрос — ответ» с участием режиссера и сценариста Дмитрия Яковенко и авторов музыки Сергея Васильева и Марины Ланда. Участники мероприятия поделятся историями о Ежике, Совунье, Бараше и других задорных героях, родившихся на кухне одной из питерских студий.
15 сентября в «Авроре» состоится показ картины «Бег — это свобода». Бег в форматах культуры и контркультуры презентует Алексей Глухов — модный блогер, креативный директор и дизайнер Mint Running Club.
Любители живописи с 14 сентября смогут посетить выставку «Илья Репин. Ближний круг», посвященную 180-летию со дня рождения гениального живописца, которая стартует на парковой территории музея-усадьбы «Пенаты».
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