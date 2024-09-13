В Эрмитаж — бесплатно!

Posted 13 сентября, 07:57
Published 13 сентября, 07:57
Modified 13 сентября, 13:04
Updated 13 сентября, 13:04
Акция стартовала 12 и завершается 14 сентября. Билеты предоставляются на сайте музея и в его кассах.
Работники Эрмитажа обращаются к петербуржцам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к тому, что музей может принять лишь определенное количество гостей одновременно. Об этом информирует kudago.com.
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