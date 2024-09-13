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Posted 13 сентября, 07:57

Published 13 сентября, 07:57

Modified 13 сентября, 13:04

Updated 13 сентября, 13:04

В Эрмитаж — бесплатно!

В Эрмитаж — бесплатно!

13 сентября 2024, 07:57
Фото: Alex 'Florstein' Fedorov/wikipedia
На период проведения Форума объединенных культур Эрмитаж будет бесплатно принимать посетителей по вечерам. Осмотреть экспозиции музея, не потратив ни копейки, можно будет с 18:00 до 21:00.

Акция стартовала 12 и завершается 14 сентября. Билеты предоставляются на сайте музея и в его кассах.

Работники Эрмитажа обращаются к петербуржцам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к тому, что музей может принять лишь определенное количество гостей одновременно. Об этом информирует kudago.com.

#Олеся Никора#Санкт-Петербург#Все материалы авторов#Досуг
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