Участники оперного коллектива Приморской сцены Мариинского театра в первый раз споют в Большом

Гастрольный тур артистов Приморской сцены Мариинского театра состоится в российской столице с 17 по 23 сентября. Труппа презентует поклонникам оперного искусства произведения «Царская невеста» и «Аида». Кроме того, в программу вошли балетные постановки «Корсар», «Жар-птица» и «Федра». Для оперных артистов Мариинки этот выход в Большом театре станет первым. Постановки будут сопровождаться аккомпанементом симфонического оркестра и хора Приморской сцены Мариинского.