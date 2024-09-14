Участники оперного коллектива Приморской сцены Мариинского театра в первый раз споют в Большом

Posted 14 сентября, 05:25
Published 14 сентября, 05:25
Modified 14 сентября, 05:29
Updated 14 сентября, 05:29
Гастрольный тур артистов Приморской сцены Мариинского театра состоится в российской столице с 17 по 23 сентября. Труппа презентует поклонникам оперного искусства произведения «Царская невеста» и «Аида». Кроме того, в программу вошли балетные постановки «Корсар», «Жар-птица» и «Федра». Для оперных артистов Мариинки этот выход в Большом театре станет первым. Постановки будут сопровождаться аккомпанементом симфонического оркестра и хора Приморской сцены Мариинского.
«Аида» Верди ожидает поклонников 19 и 22 сентября. В постановках при участии дирижера Смелкова будет занято два состава артистов.
Балетный коллектив, в минувшем году уже выступавший на сцене Большого, 21 сентября презентует постановку «Корсар» с элементами хореографии Петипа и современными сценами авторства Эльдара Алиева. На дневную и вечернюю сцены выйдут два состава танцоров. В их числе — прима Рената Шакирова, пишет spbdnevnik.ru.
Гастроли закончатся 23 сентября серией одноактных балетных постановок с «Жар-птицей» в стиле неоклассицизма и уникальной «Федрой». Последнюю во всем мире танцуют только во Владивостоке.
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