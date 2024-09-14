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Posted 14 сентября, 06:31

Published 14 сентября, 06:31

Modified 14 сентября, 06:31

Updated 14 сентября, 06:31

Топ лайфхаков по уходу за волосами, которые не работают

Развенчиваем мифы: лайфхаки для волос, которые точно не сработают

14 сентября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Топ лайфхаков по уходу за волосами, которые не работают
Рассказываем, какие мифы, связанные с уходом за волосами, в действительности не работают.

Регулярность мытья волос

Раньше я была убеждена, что чем реже мыть голову, тем лучше для волос. К слову, это в целом достаточно распространенное мнение, которое представляет собой миф. Более того, редкое мытье волос может быть опасно для вашего здоровья. В моем случае это привело к зуду и к серьезным раздражениям кожи.

Какой вывод я сделала? В рамках ухода за волосами мыть голову нужно так часто, как это требуется, то есть по мере ее загрязнения. В моем случае периодичность — два или три раза в неделю. Очень важно правильно подобрать шампунь с учетом не только типа волос, но также и типа кожи головы.

Очень важно правильно подобрать шампунь с учетом не только типа волос, но также и типа кожи головыОчень важно правильно подобрать шампунь с учетом не только типа волос, но также и типа кожи головы
Очень важно правильно подобрать шампунь с учетом не только типа волос, но также и типа кожи головы. Фото: Изображение Midjourney

Кератин для волос

Польза кератина — еще один миф, который мне удалось развенчать на собственном опыте. До недавнего времени я была убеждена, что для ухода за волосами он необходим, особенно если пряди повреждены, например после обесцвечивания, окрашивания или завивки. Да, на какое-то время кератиновый уход действительно может помочь, однако проблему он не решит — напротив, может ее усугубить. В моем случае это привело к следующему: волосы стали более жирными и тяжелыми.

Так что кератин в рамках ухода за волосами я использую крайне редко. И считаю, что без него вполне можно обойтись, если с волосами не происходит ничего экстремального. Кстати, если волосы склонны к выпадению, то уход с кератином для них вообще противопоказан.

Из-за кератина волосы стали более жирными и тяжелымиИз-за кератина волосы стали более жирными и тяжелыми
Из-за кератина волосы стали более жирными и тяжелыми. Фото: Изображение Midjourney

Народные средства для ухода за волосами

Как и многие, я раньше была убеждена, что лучший уход за волосами — это уход с использованием различных народных средств, то есть с акцентом на натуральность и экологичность. Некоторое время я даже активно пользовалась отварами из трав, масками, которые делала самостоятельно, по рецептам из интернета. Увы, к ожидаемым результатам это не привело — состояние волос не стало хуже, но и не улучшилось.

Я отказалась от различных экспериментов со сметаной и кефиром, поскольку поняла, что в уходе за волосами они совершенно бесполезны, а вот времени занимают немало. Так что сейчас я использую только готовую, специальную косметику — шампуни, кондиционеры и маски.

Я отказалась от различных экспериментов со сметаной и кефиром, поскольку поняла, что в уходе за волосами они совершенно бесполезныЯ отказалась от различных экспериментов со сметаной и кефиром, поскольку поняла, что в уходе за волосами они совершенно бесполезны
Я отказалась от различных экспериментов со сметаной и кефиром, поскольку поняла, что в уходе за волосами они совершенно бесполезны. Фото: Изображение Midjourney
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#Общество#Здоровье#Красота#Уход за волосами#Мытье волос#Кератин
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