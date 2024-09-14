Развенчиваем мифы: лайфхаки для волос, которые точно не сработают

Польза кератина — еще один миф, который мне удалось развенчать на собственном опыте. До недавнего времени я была убеждена, что для ухода за волосами он необходим, особенно если пряди повреждены, например после обесцвечивания, окрашивания или завивки. Да, на какое-то время кератиновый уход действительно может помочь, однако проблему он не решит — напротив, может ее усугубить. В моем случае это привело к следующему: волосы стали более жирными и тяжелыми.