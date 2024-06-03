9 простых вещей, которые делают нас лучше

Posted 3 июня, 12:28
Published 3 июня, 12:28
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Признавайте в себе хорошее и плохое. Чтобы совершенствоваться как личность, человек должен сначала по-настоящему осознать, кем он является, а кем нет.
Спросите окружающих людей, что они знают и думают о вас. Разговаривая с людьми, мы иногда открываем новые перспективы или узнаем что-то неожиданное.
Вы не должны притворяться, но иногда следует хвалить кого-то за то, что он делает. Многие люди хотят чувствовать, что их ценят, и этот небольшой подарок меняет жизнь.
Легко помочь тому, кто вам нравится и намного сложнее сделать это ради того, кто вам не симпатичен. Но если вы приносите добро в этот мир, оно вернется к вам в десятикратном размере неожиданными способами.
Эго мешает нам быть по-настоящему добрыми и сострадательными. Когда вы откладываете его в сторону, вы начинаете смотреть на вещи по-другому. Вы становитесь менее злым и замечаете позитивные изменения в жизни.
Когда вы создаете то, что может принести пользу другим людям, это бесценно. Будь то ремесло или бизнес, блог или книга, специальное блюдо или целый ресторан. Продолжайте думать о том, как вы можете повысить ценность сообщества.
Откажитесь от вредных привычек и замените их хорошими. Если не можете избавиться от них сразу, начните с малого, пока не искорените по-настоящему.
Трудно быть дружелюбным, когда вы спешите или вас теснят в метро. Но небольшой улыбки достаточно. Улыбка незнакомым людям, особенно утром, делает день каждого из нас ярче.
Удивляйте своих друзей, партнера или детей. Независимо от того, сколько нам лет, мы все любим сюрпризы. Это необязательно должен быть большой жест, иногда достаточно простого сообщения, открытки или письма.
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