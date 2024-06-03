Уход за кожей лица после 30: эти домашние бьюти-ритуалы сделают кожу идеальной

Posted 3 июня, 09:56
Published 3 июня, 09:56
Modified 10 сентября, 01:34
Updated 10 сентября, 01:34
После 30 лет ухаживать за кожей лица нужно поэтапно: сначала ее нужно бережно очистить — убрать частички грязи, остатки декоративной косметики, излишки кожного себума. Затем необходимо пройти процедуру тонизирования. Использование тоников с витаминами и антиоксидантами позволяет подготовить кожу к нанесению базового средства — крема или сыворотки. Затем, если мы говорим о дневном уходе за лицом, обязательным является нанесение солнцезащитного средства.
Очищение — самый важный этап ухода за лицом. Чем лучше мы очистим кожу, тем глубже в нее проникнут активные компоненты уходовых средств, тем лучше будет эффект. Лицо будет сияет молодостью и красотой. В наш топ косметических средств для очищения вошли следующие образцы.
Это средство эффективно осуществляет демакияж, полностью удаляя декоративную косметику с лица, глаз и губ. Оно разработано специально для чувствительной кожи, поэтому с ним не будет чувства стянутости и дискомфорта. Более того, оно бережно ухаживает за лицом. В состав мицеллярной воды входит пантенол, смягчающий дерму, глицерин, разглаживающий мелкие морщины, экстракт василька, уменьшающий раздражение зоны вокруг глаз.
Пептиды, который являются основой формулы, активируют процессы выработки коллагена и восстановления эпидермиса. При регулярном применении тонер укрепляет тургор кожи, моделирует четкий овал лица. В состав средства также входит ниацинамид — он успешно борется с тусклостью дермы, придает ей здоровое сияние.
Средство создано для деликатного очищения чувствительной кожи. Мягко удаляет макияж, очищает от черных точек, успокаивает, предотвращает раздражение. Со временем дерма становится более увлажненной и защищенной от негативного воздействия свободных радикалов.
Уход за кожей лица в дневное время — это обеспечение ее надежной защитой от обезвоживания, агрессивных факторов окружающей среды: перепадов температур, сухости воздуха, воздействия ультрафиолета.
Крем Dermedic Oilage специально создан для борьбы с первыми признаками старения: разглаживает небольшие мимические морщины, повышает эластичность, корректирует овал лица. Невесомая текстура не забивает поры, а бережно проникает в них, чтобы удерживать влагу и защищать дерму от обезвоживания.
Главная составляющая формулы этого крема — гиалуроновая кислота. Она наполняет дерму влагой, делая ее упругой и сияющей. Также средство обогащено рядом натуральных компонентов. В их числе экстракт шандры, который тонизирует и разглаживает, повышает защитные свойства эпидермиса.
В состав инновационного косметического средства входит веганский комплекс для стимуляции трех видов коллагена — уже после первых применений ощущается заметный лифтинговый эффект. Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет дерму и разглаживает ее. Масло виноградной косточки — отличный антиоксидант, оказывающий омолаживающий эффект.
Говоря о дневном уходе за лицом, нельзя забывать и о защите от фотостарения. Всем известно, как негативно влияет на нашу дерму ультрафиолет — оставляет пигментные пятна, обезвоживает, «дарит» ранние морщины. Поэтому так важно запечатывать базу солнцезащитным кремом — перед тем, как наносить макияж.
Средство имеет маркировку SPF 50+ и гарантирует максимальную защиту от солнечных лучей. Не создает пленки и белой маски на лице, благодаря нежной невесомой текстуре мгновенно впитывается и дарит комфорт. Благодаря входящим в формулу растительным экстрактам бережно ухаживает за кожей — питает, оказывает антиоксидантное действие, защищает от обезвоживания.
Благодаря инновационной технологии Shield-System средство защищает от фотостарения на клеточном уровне. Максимальное протекторное действие обеспечивает фильтр SPF 50+. Крем не оставляет липкости и плотной пленки, имеет нежную текстуру, не ощущается на коже.
Если днем наша кожа нуждается в защите, то ночью мы обязаны обеспечить ей условия для отдыха и восстановления. В перечисленных ниже средствах есть важные для перезагрузки компоненты: увлажняющие, успокаивающие, обновляющие.
Ночной крем-гель от Vichy — это настоящий кладезь витаминов, минералов и микроэлементов. За насыщение дермы влагой отвечают гиалуроновая кислота и аквабиорил, мощный антиоксидант кофеин оказывает антивозрастной эффект, масло ши питает кожу и смягчает ее, гинкго билоба улучшает микроциркуляцию и обмен веществ. Буквально за одну ночь кожа становится сияющей и упругой.
Формула этого средства на 90% состоит из продуктов натурального происхождения, которые мягко и бережно воздействуют на кожу. В состав крема входит комплекс AHA-кислот, которые мягко обновляют дерму во время сна. Гиалуроновая кислота насыщает ее влагой. Растительный экстракт гибискуса обладает противовоспалительным средством, снимает покраснения, успокаивает.
Предназначен для кожи, которой требует максимальное питание и увлажнение. Средство уплотняет эпидермис, повышает эластичность, возвращает упругость. Входящий в состав крема ретинол сужает поры, препятствует возникновению комедонов, оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие.
В программу дополнительного ухода за кожей входит применение сывороток и масок. Эти косметические средства с активными компонентами помогают сделать уход за лицом еще более эффективным.
Благодаря невесомой текстуре сыворотка без остатка впитывается глубоко в слои кожи, насыщает активными компонентами, запускающими процесс регенерации. Концентрат усиливает барьерные свойства дермы, защищая ее от вредного воздействия свободных радикалов, омолаживает и дарит упругость. Гиалуроновая кислота насыщает кожу влагой на весь следующий день.
Интенсивно увлажняющая сыворотка поможет восстановить сухую обезвоженную кожу благодаря комплексу, обогащенному органическими маслами оливы и граната. Концентрат мгновенно проникает в слои эпидермиса и запускает процессы восстановления.
Концентрат с экстрактом центеллы мадагаскарской обеспечивает щадящий уход за чувствительной кожей, склонной к покраснениям и сухости. Сыворотка имеет водянистую текстуру, легко впитывается, не оставляя чувства утяжеления. Средство заботится о здоровье дермы на глубинном уровне — увлажняет, питает, восстанавливает, придавая ей ровный бархатистый тон.
В актив этого средства можно записать его комплексное антивозрастное действие. Сыворотка выравнивает тон, разглаживает морщины, повышает тургор кожи. К тому же концентрат обладает увлажняющим эффектом, устраняет тусклость, сухость, осветляет пигментацию и постакне.
Маски являются эффективным средством дополнительного ухода. Обычно они помогают, когда коже необходима экспресс-помощь: устраняют тусклый оттенок, темные круги под глазами, отечность, разглаживают мелкие мимические морщинки.
Тонкая ткань маски пропитана концентратом усиленного действия, который содержит масло семян баобаба — они благотворно влияют на дерму, увлажняя, питая и разглаживая ее. После применения маски Darling* Pop&Lock кожа лица заметно подтянута, осветлена и сияет здоровьем.
Маска содержит аденозин, который называют омолаживающим веществом номер один, поскольку он стимулирует мощную выработку коллагена и эластина. Также маска оказывает увлажняющий эффект, приятно охлаждает кожу, успокаивает ее, выравнивает цвет и текстуру.
Отдельным пунктом программы ухода за лицом является забота о коже вокруг глаз. Эта зона отличается очень тонким слоем эпидермиса, который часто страдает от обезвоживания и быстро покрывается морщинами.
Обогащенный витаминами концентрат увлажняет сухую кожу вокруг глаз, разглаживает и восстанавливает ее. Формула средства эффективно борется с темными кругами и отечностью.
Пептидный комплекс работает на восстановление и омоложение зоны вокруг глаз посредством выработки коллагена — кожа становится более гладкой и упругой, исчезает сеточка морщин и выравнивается тон.
Средство уменьшает мимические морщины, увлажняет и омолаживает нежную кожу вокруг глаз. Имеет невесомую текстуру, мгновенно впитывается, подтягивает кожу век, снимает отеки, следы усталости, заряжает энергией.
Как ни печально признавать, но после 30 лет наша кожа уже в той фазе, когда начинают проявляться первые признаки увядания. Организм стремительно теряет коллаген, который отвечает за упругость кожи — в результате плывет овал лица, намечаются морщины, заломы и носогубные складки.
В этой связи уход за дермой должен быть направлен на комплексное омоложение — продукты должны содержать:
Очень важно осуществлять уход за кожей, ориентируясь на ее тип. Так, жирная кожа требует особенно тщательного очищения, чтобы предотвратить скопление кожного сала в порах — это чревато развитием воспалений. Выбирайте средства по уходу, имеющие в составе цинк, ретиноиды, кислоты.
Обладательницы сухой кожи должны следить за тем, чтобы она не страдала от обезвоженности, иначе раннее старение ей обеспечено. Ваш мастхэв — это средства с интенсивным увлажняющим эффектом. Помимо основного ухода, чаще используйте увлажняющие маски.
Для поддержания красоты и здоровья нормальной кожи нельзя пренебрегать выполнением бьюти-рутины. Обязательно вовремя очищайте и тщательно увлажняйте кожу, используйте средства по уходу из натуральных ингредиентов.
Зимой кожа нуждается в нашей защите от перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. В это время актуальны кремы высокой плотности, маслянистой текстуры. Также продукты по уходу должны содержать комплекс питательных веществ — витаминов и минералов.
Летом дерме необходимо увлажнение, а также защита от ультрафиолета — в базу дневного ухода обязательно включите солнцезащитный крем, пользуйтесь увлажняющими сыворотками с легкой текстурой. В демисезон кожа нуждается в витаминах и активном увлажнении, добавьте к основному уходу питательные сыворотки и средства с натуральными маслами.
Косметические средства целесообразнее заказывать через официальный сайт самого магазина — так, в отличие от маркетплейса, продукты придут в полноценном объеме, надежно упакованными, с хорошим сроком годности.
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