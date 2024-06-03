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Posted 3 июня, 09:56

Published 3 июня, 09:56

Modified 10 сентября, 01:34

Updated 10 сентября, 01:34

Уход за кожей лица после 30: эти домашние бьюти-ритуалы сделают кожу идеальной

Уход за кожей лица после 30: эти домашние бьюти-ритуалы сделают кожу идеальной

3 июня 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Уход за кожей лица после 30: эти домашние бьюти-ритуалы сделают кожу идеальной
После 30 лет кожа лица начинает активно терять коллаген, что приводит к образованию морщин и потере четкости овала. Чтобы замедлить этот процесс, очень важно усилить уход за лицом и превратить соблюдение бьюти-ритуалов в привычное дело.

Правильный поэтапный уход за лицом после 30 лет

После 30 лет ухаживать за кожей лица нужно поэтапно: сначала ее нужно бережно очистить — убрать частички грязи, остатки декоративной косметики, излишки кожного себума. Затем необходимо пройти процедуру тонизирования. Использование тоников с витаминами и антиоксидантами позволяет подготовить кожу к нанесению базового средства — крема или сыворотки. Затем, если мы говорим о дневном уходе за лицом, обязательным является нанесение солнцезащитного средства.

Правильный поэтапный уход за лицом после 30 летПравильный поэтапный уход за лицом после 30 лет
Правильный поэтапный уход за лицом после 30 лет. Фото: Изображение Midjourney

Очищение лица

Очищение — самый важный этап ухода за лицом. Чем лучше мы очистим кожу, тем глубже в нее проникнут активные компоненты уходовых средств, тем лучше будет эффект. Лицо будет сияет молодостью и красотой. В наш топ косметических средств для очищения вошли следующие образцы.

Мицеллярная вода Purete Thermale от Vichy

Это средство эффективно осуществляет демакияж, полностью удаляя декоративную косметику с лица, глаз и губ. Оно разработано специально для чувствительной кожи, поэтому с ним не будет чувства стянутости и дискомфорта. Более того, оно бережно ухаживает за лицом. В состав мицеллярной воды входит пантенол, смягчающий дерму, глицерин, разглаживающий мелкие морщины, экстракт василька, уменьшающий раздражение зоны вокруг глаз.

Тонер для лица с пептидами Peptide Shot Toner от Thinkco

Пептиды, который являются основой формулы, активируют процессы выработки коллагена и восстановления эпидермиса. При регулярном применении тонер укрепляет тургор кожи, моделирует четкий овал лица. В состав средства также входит ниацинамид — он успешно борется с тусклостью дермы, придает ей здоровое сияние.

Очищающий гель Bioderma Sensibio

Средство создано для деликатного очищения чувствительной кожи. Мягко удаляет макияж, очищает от черных точек, успокаивает, предотвращает раздражение. Со временем дерма становится более увлажненной и защищенной от негативного воздействия свободных радикалов.

Дневной уход

Уход за кожей лица в дневное время — это обеспечение ее надежной защитой от обезвоживания, агрессивных факторов окружающей среды: перепадов температур, сухости воздуха, воздействия ультрафиолета.

Дневной питательный крем для лица Dermedic Oilage

 

Крем Dermedic Oilage специально создан для борьбы с первыми признаками старения: разглаживает небольшие мимические морщины, повышает эластичность, корректирует овал лица. Невесомая текстура не забивает поры, а бережно проникает в них, чтобы удерживать влагу и защищать дерму от обезвоживания.

Дневной крем для лица Payot Lisse

 

Главная составляющая формулы этого крема — гиалуроновая кислота. Она наполняет дерму влагой, делая ее упругой и сияющей. Также средство обогащено рядом натуральных компонентов. В их числе экстракт шандры, который тонизирует и разглаживает, повышает защитные свойства эпидермиса.

Дневной крем-кашемир для лица Caudalie Resveratrol-Lift

В состав инновационного косметического средства входит веганский комплекс для стимуляции трех видов коллагена — уже после первых применений ощущается заметный лифтинговый эффект. Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет дерму и разглаживает ее. Масло виноградной косточки — отличный антиоксидант, оказывающий омолаживающий эффект.

Говоря о дневном уходе за лицом, нельзя забывать и о защите от фотостарения. Всем известно, как негативно влияет на нашу дерму ультрафиолет — оставляет пигментные пятна, обезвоживает, «дарит» ранние морщины. Поэтому так важно запечатывать базу солнцезащитным кремом — перед тем, как наносить макияж.

Солнцезащитный восстанавливающий крем Avocado Greenery Relief Sun Cream от Frudia

Средство имеет маркировку SPF 50+ и гарантирует максимальную защиту от солнечных лучей. Не создает пленки и белой маски на лице, благодаря нежной невесомой текстуре мгновенно впитывается и дарит комфорт. Благодаря входящим в формулу растительным экстрактам бережно ухаживает за кожей — питает, оказывает антиоксидантное действие, защищает от обезвоживания.

Солнцезащитное средство Sesderma Repaskin

Благодаря инновационной технологии Shield-System средство защищает от фотостарения на клеточном уровне. Максимальное протекторное действие обеспечивает фильтр SPF 50+. Крем не оставляет липкости и плотной пленки, имеет нежную текстуру, не ощущается на коже.

Ночной уход

Если днем наша кожа нуждается в защите, то ночью мы обязаны обеспечить ей условия для отдыха и восстановления. В перечисленных ниже средствах есть важные для перезагрузки компоненты: увлажняющие, успокаивающие, обновляющие.

Крем-гель ночной Vichy Aqualia Thermal Spa

Ночной крем-гель от Vichy — это настоящий кладезь витаминов, минералов и микроэлементов. За насыщение дермы влагой отвечают гиалуроновая кислота и аквабиорил, мощный антиоксидант кофеин оказывает антивозрастной эффект, масло ши питает кожу и смягчает ее, гинкго билоба улучшает микроциркуляцию и обмен веществ. Буквально за одну ночь кожа становится сияющей и упругой.

Восстанавливающий ночной крем Payot Lisse

Формула этого средства на 90% состоит из продуктов натурального происхождения, которые мягко и бережно воздействуют на кожу. В состав крема входит комплекс AHA-кислот, которые мягко обновляют дерму во время сна. Гиалуроновая кислота насыщает ее влагой. Растительный экстракт гибискуса обладает противовоспалительным средством, снимает покраснения, успокаивает.

Гармонизирующий ночной крем Christina Unstress Harmonizing Night Cream

Предназначен для кожи, которой требует максимальное питание и увлажнение. Средство уплотняет эпидермис, повышает эластичность, возвращает упругость. Входящий в состав крема ретинол сужает поры, препятствует возникновению комедонов, оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие.

Дополнительный уход

В программу дополнительного ухода за кожей входит применение сывороток и масок. Эти косметические средства с активными компонентами помогают сделать уход за лицом еще более эффективным.

Мультифункциональная восстанавливающая сыворотка от Estee Lauder

Благодаря невесомой текстуре сыворотка без остатка впитывается глубоко в слои кожи, насыщает активными компонентами, запускающими процесс регенерации. Концентрат усиливает барьерные свойства дермы, защищая ее от вредного воздействия свободных радикалов, омолаживает и дарит упругость. Гиалуроновая кислота насыщает кожу влагой на весь следующий день.

Увлажняющий комплекс для лица Green Skincare Dry Skin Complex

Интенсивно увлажняющая сыворотка поможет восстановить сухую обезвоженную кожу благодаря комплексу, обогащенному органическими маслами оливы и граната. Концентрат мгновенно проникает в слои эпидермиса и запускает процессы восстановления.

Сыворотка Skin 1004 Madagascar Centella Ampoule

Концентрат с экстрактом центеллы мадагаскарской обеспечивает щадящий уход за чувствительной кожей, склонной к покраснениям и сухости. Сыворотка имеет водянистую текстуру, легко впитывается, не оставляя чувства утяжеления. Средство заботится о здоровье дермы на глубинном уровне — увлажняет, питает, восстанавливает, придавая ей ровный бархатистый тон.

Лифтинг-сыворотка Vely Vely Bakuchiol Super Biom Lifting

В актив этого средства можно записать его комплексное антивозрастное действие. Сыворотка выравнивает тон, разглаживает морщины, повышает тургор кожи. К тому же концентрат обладает увлажняющим эффектом, устраняет тусклость, сухость, осветляет пигментацию и постакне.

Маски являются эффективным средством дополнительного ухода. Обычно они помогают, когда коже необходима экспресс-помощь: устраняют тусклый оттенок, темные круги под глазами, отечность, разглаживают мелкие мимические морщинки.

Тканевая маска для мгновенного увлажнения Darling* Pop&Lock

Тонкая ткань маски пропитана концентратом усиленного действия, который содержит масло семян баобаба — они благотворно влияют на дерму, увлажняя, питая и разглаживая ее. После применения маски Darling* Pop&Lock кожа лица заметно подтянута, осветлена и сияет здоровьем.

Тканевая маска с охлаждающим эффектом Darling* Face Shot

Маска содержит аденозин, который называют омолаживающим веществом номер один, поскольку он стимулирует мощную выработку коллагена и эластина. Также маска оказывает увлажняющий эффект, приятно охлаждает кожу, успокаивает ее, выравнивает цвет и текстуру.

Отдельным пунктом программы ухода за лицом является забота о коже вокруг глаз. Эта зона отличается очень тонким слоем эпидермиса, который часто страдает от обезвоживания и быстро покрывается морщинами.

Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and Vitamin A

Обогащенный витаминами концентрат увлажняет сухую кожу вокруг глаз, разглаживает и восстанавливает ее. Формула средства эффективно борется с темными кругами и отечностью.

Крем-контур для кожи вокруг глаз Sesderma Factor G Renew

 

Пептидный комплекс работает на восстановление и омоложение зоны вокруг глаз посредством выработки коллагена — кожа становится более гладкой и упругой, исчезает сеточка морщин и выравнивается тон.

Омолаживающий крем для зоны вокруг глаз Sesderma Dr. Serrano Revertage

Средство уменьшает мимические морщины, увлажняет и омолаживает нежную кожу вокруг глаз. Имеет невесомую текстуру, мгновенно впитывается, подтягивает кожу век, снимает отеки, следы усталости, заряжает энергией.

Особенности ухода за кожей лица после 30 лет

Как ни печально признавать, но после 30 лет наша кожа уже в той фазе, когда начинают проявляться первые признаки увядания. Организм стремительно теряет коллаген, который отвечает за упругость кожи — в результате плывет овал лица, намечаются морщины, заломы и носогубные складки.

В этой связи уход за дермой должен быть направлен на комплексное омоложение — продукты должны содержать:

  • гиалуроновую кислоту, которая будет увлажнять дерму, препятствуя образованию морщин;
  • пептиды — они являются строительным материалом для клеток кожи, запускают процессы регенерации;
  • витамины — тонизируют, питают, смягчают;
  • ретиноиды — препятствуют образованию комедонов, воспалений, являются частью антивозрастного ухода.
Особенности ухода за кожей лица после 30 летОсобенности ухода за кожей лица после 30 лет
Особенности ухода за кожей лица после 30 лет. Фото: Изображение Midjourney

Отличие ухода в зависимости от типа кожи

Очень важно осуществлять уход за кожей, ориентируясь на ее тип. Так, жирная кожа требует особенно тщательного очищения, чтобы предотвратить скопление кожного сала в порах — это чревато развитием воспалений. Выбирайте средства по уходу, имеющие в составе цинк, ретиноиды, кислоты.

Обладательницы сухой кожи должны следить за тем, чтобы она не страдала от обезвоженности, иначе раннее старение ей обеспечено. Ваш мастхэв — это средства с интенсивным увлажняющим эффектом. Помимо основного ухода, чаще используйте увлажняющие маски.

Для поддержания красоты и здоровья нормальной кожи нельзя пренебрегать выполнением бьюти-рутины. Обязательно вовремя очищайте и тщательно увлажняйте кожу, используйте средства по уходу из натуральных ингредиентов.

Как ухаживать за кожей после 30 в разное время года

Зимой кожа нуждается в нашей защите от перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. В это время актуальны кремы высокой плотности, маслянистой текстуры. Также продукты по уходу должны содержать комплекс питательных веществ — витаминов и минералов.

Летом дерме необходимо увлажнение, а также защита от ультрафиолета — в базу дневного ухода обязательно включите солнцезащитный крем, пользуйтесь увлажняющими сыворотками с легкой текстурой. В демисезон кожа нуждается в витаминах и активном увлажнении, добавьте к основному уходу питательные сыворотки и средства с натуральными маслами.

Как заказывать косметику

Косметические средства целесообразнее заказывать через официальный сайт самого магазина — так, в отличие от маркетплейса, продукты придут в полноценном объеме, надежно упакованными, с хорошим сроком годности.

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