Правда или миф: помогает ли кофе победить целлюлит?

Posted 1 июня, 17:03
Published 1 июня, 17:03
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Целлюлит — это косметическое заболевание, которое затрагивает до 90% женщин разных возрастов и этнических групп. Это состояние характеризуется изменением структуры подкожной жировой ткани, что приводит к появлению характерных «апельсиновых корок».
Несмотря на то, что целлюлит не представляет угрозы для здоровья, он может серьезно повлиять на самооценку и качество жизни. Хорошим средством против целлюлита становится кофе, но его эффективность не так однозначна.
Для начала вспомним, что в мире есть плохой и хороший кофе.
Плохой кофе, тот, что вы пьете по утрам. Его употребление может привести к обезвоживанию, что в свою очередь может усугубить обмен веществ.
Хороший кофе, тот, что вы втираете в кожу. Кофеин при местном применении может стимулировать кровообращение и подтягивать кожу, а это может повлиять на уменьшения целлюлита.
Одним из популярных методов борьбы с целлюлитом стало использование кофе. Кофейные скрабы и кремы активно рекламируются как средства, способные уменьшить видимость целлюлита благодаря кофеину и другим активным компонентам. Кофеин известен своими вазоконстрикторными свойствами — способностью улучшать микроциркуляцию и стимулировать метаболизм в жировых клетках.
Кофеин, проникая в кожу, сужает кровеносные сосуды, что помогает уменьшить отеки и улучшить кровообращение. Это способствует более эффективному выведению токсинов и улучшению обменных процессов в тканях. Кроме того, кофеин стимулирует выработку коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и гладкой.
В одном исследовании женщины, которые применяли крем с кофеином два раза в день в течение 12 недель, сообщили об улучшении внешнего вида. Другое исследование показало, что массаж с помощью кофейного скраба немного улучшил кровообращение и уменьшил видимость целлюлита.
Несмотря на широкое распространение кофейных антицеллюлитных средств, научные доказательства их эффективности остаются неоднозначными. Некоторые исследования показывают, что регулярное использование кофейных скрабов может привести к незначительному улучшению внешнего вида кожи, однако эффекты этих процедур часто оказываются кратковременными и не столь заметными, как обещают производители.
Для достижения значительного улучшения и предотвращения целлюлита рекомендуется комплексный подход, включающий:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14