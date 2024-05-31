Яичная диета на 7 дней: похудение без усилий

Куриное яйцо богато белком и микроэлементами, что делает его идеальным продуктом для диеты. Яичная диета на 7 дней не только поможет сбросить 3-5 кг лишнего веса, но и сохранить результат на долгое время. Однако перед началом диеты стоит учитывать ряд противопоказаний, таких как болезни почек и печени, аллергия на яйца, беременность или кормление грудью.