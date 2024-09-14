5 признаков в интерьере, которые выдают вашу низкую самооценку

Posted 14 сентября, 05:14
Published 14 сентября, 05:14
Modified 14 сентября, 05:14
Updated 14 сентября, 05:14
Если вы меняете постельное белье нерегулярно, если оно у вас, что называется, видавшее виды, то есть покрыто катышками или даже дырками, это говорит о вашей низкой самооценке. Психологи утверждают: мужчины и женщины, спящие на таком белье, попросту не уважают себя и не придают никакого значения комфорту своего тела.
Так что начните повышать свою самооценку с покупки нового и красивого постельного белья. Перед тем, как застилать им постель, обязательно проглаживайте, и регулярно меняйте — раз в 14 дней. Вскоре вы почувствуете, что ощущаете себя совершенно по-другому.
Грязная посуда в раковине, на плите, стол с крошками — это больше чем просто лень или недостаток времени на элементарную уборку. Часто это говорит о низкой самооценке хозяина жилья. Он не придает значения комфорту, не пытается окружить себя красотой и чистотой, поскольку в глубине души не считает себя достойным этого.
Часто по грязной посуде в раковине можно догадаться и о надвигающейся депрессии, апатии. Так что берите себя в руки и заставляйте наводить порядок на кухне. А там и настроение улучшится, и апатия отступит.
В ванной комнате, если вы хотите получить представление о самооценке человека, посмотрите на полотенца. Если они явно не первой свежести, с дырками и потертостями, это верный признак того, что человек относится к себе с пренебрежением. Полотенца, которые очевидно меняются на чаще, чем раз в одну или в две недели, говорят о том же.
Кстати, старые полотенца — не что иное, как пренебрежение гигиеной, что может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Ткань становится рассадником бактерий, которые не погибают даже после многократных и серьезных стирок. Бактерии вступают в контакт с кожей, слизистыми оболочками, и это может привести к появлению раздражений или даже серьезных заболеваний. И если человека не беспокоит даже это, то, очевидно, до себя самого ему нет никакого дела.
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