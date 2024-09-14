5 признаков в интерьере, которые выдают вашу низкую самооценку

Кстати, старые полотенца — не что иное, как пренебрежение гигиеной, что может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Ткань становится рассадником бактерий, которые не погибают даже после многократных и серьезных стирок. Бактерии вступают в контакт с кожей, слизистыми оболочками, и это может привести к появлению раздражений или даже серьезных заболеваний. И если человека не беспокоит даже это, то, очевидно, до себя самого ему нет никакого дела.