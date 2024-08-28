Это спасет вас при ремонте! Топ-3 способа определить и подобрать нужный цвет краски

Местоположение краски в помещении также поможет определить ее финиш. Например, в ванной комнате, где высокая влажность, краска может иметь более высокий блеск, чем в гостиной. С другой стороны, матовые краски более долговечны и лучше подходят для частого обновления, поэтому их часто используют в оживленных зонах дома, таких как гостиная или столовая.