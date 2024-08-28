Это спасет вас при ремонте! Топ-3 способа определить и подобрать нужный цвет краски

Posted 28 августа, 13:34
Published 28 августа, 13:34
Modified 10 сентября, 06:03
Updated 10 сентября, 06:03
Эти методы побора цвета краски помогут точно определить нужный оттенок и часто применяются во время ремонта, когда необходимо обновить старое покрытие или использовать существующий цвет в другой комнате. В этом материале мы делимся тремя разными способами подбора краски, а также расскажем, как определить ее финишное покрытие, основываясь на советах экспертов.
Один из простых способов найти точное совпадение цвета вашей краски — это отколоть маленький кусочек от стены и принести его в ближайший магазин красок или строительный центр. Лучше всего сделать это в малозаметном месте, например, за крышкой электрической розетки.
«Просто снимите крышку и аккуратно срежьте небольшой кусочек высохшей краски при помощи канцелярского ножа», — советует Сара МакЛин, эксперт по цветам и стилист компании Dunn-Edwards. «Принесите этот чип в магазин красок, где с помощью технологий определят точное совпадение цвета».
Образцы краски также эффективны для точного подбора цвета при обновлении стен или других поверхностей.
«Если вы пытаетесь найти точный цвет, соберите несколько образцов краски, близких к нужному оттенку, и нанесите их на поверхность, которую хотите закрасить», — рекомендует Эрика Вёльфель, вице-президент по цвету и креативным услугам в компании Behr. «Наблюдайте за образцами при разном освещении и определите, какой из них лучше всего совпадает с исходным цветом».
Некоторые бренды красок предлагают виртуальные инструменты для подбора цвета.
«Приложения для подбора цвета предоставляют быстрые результаты на основе ведущих брендов красок. Например, приложение BEHR Color Smart позволяет пользователям подобрать цвет, загрузив фото или сделав снимок прямо в приложении», — поясняет Вёльфель. «Приложение анализирует изображение и определяет цвет, наиболее близкий к нужному».
Однако помните, что освещение, текстура и особенности экрана телефона могут повлиять на результаты.
Финишное покрытие краски, или ее блеск, отличается от цвета и связано с уровнем отражения света.
«Вы можете определить тип финишного покрытия по степени блеска или по тому, сколько света отражается от поверхности», — объясняет Джули Фишер, менеджер по продуктам компании Dutch Boy Paints.
Существует пять основных типов финишного покрытия:
Визуальные различия между этими покрытиями очевидны, но также можно определить их на ощупь. Если поверхность кажется сухой и шероховатой, вероятно, это матовое или яичное покрытие, а более глянцевые покрытия обычно гладкие на ощупь.
Местоположение краски в помещении также поможет определить ее финиш. Например, в ванной комнате, где высокая влажность, краска может иметь более высокий блеск, чем в гостиной. С другой стороны, матовые краски более долговечны и лучше подходят для частого обновления, поэтому их часто используют в оживленных зонах дома, таких как гостиная или столовая.
После того как вы нашли подходящий цвет, перед тем как красить всю поверхность, рекомендуется протестировать краску на вашем текущем цвете.
«Не рекомендуется тестировать краску на маленьком участке, так как этого недостаточно, чтобы увидеть все оттенки», — говорит Вёльфель. «Покраска участка размером минимум 12 на 12 футов даст более четкое представление о том, как будет выглядеть комната после завершения проекта».
Оставьте этот участок нетронутым, пока не увидите его в разное время дня и не проверите при различных вариантах освещения.
«Когда в комнате много света, цвета выглядят более яркими и насыщенными,» — говорит Вёльфель. «Когда света меньше и комната темнее, цвета могут казаться темнее и терять свою насыщенность».
То, что выглядит идеальным утром, может не подойти вечером.
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