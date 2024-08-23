Свыше 60% людей назвали кухонный остров обязательным элементом на кухне

Среди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жилья. Кухонные острова не только позволяют разместить барные стулья, но и предоставляют дополнительное пространство для приготовления пищи. Более того, они часто предлагают встроенные места для хранения кухонной утвари и других необходимых вещей.