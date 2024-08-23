Свыше 60% людей назвали кухонный остров обязательным элементом на кухне

Posted 23 августа, 07:28
Published 23 августа, 07:28
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
Именно поэтому компания Fixr, предоставляющая рекомендации по улучшению жилья, ежегодно проводит опрос, чтобы определить, какие особенности домов наиболее популярны среди покупателей. В этом материале мы поделимся результатами последнего исследования.
Среди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жилья. Кухонные острова не только позволяют разместить барные стулья, но и предоставляют дополнительное пространство для приготовления пищи. Более того, они часто предлагают встроенные места для хранения кухонной утвари и других необходимых вещей.
По мнению 43% специалистов, участвовавших в опросе, вместительные кладовые являются обязательной характеристикой для покупателей жилья. Этот элемент дома предоставляет дополнительное пространство для хранения и помогает снизить уровень беспорядка, предлагая множество полок для закусок, напитков, кухонной утвари и сервиза.
По мнению 31% экспертов, прачечная комната является одной из важнейших особенностей при выборе жилья. Это помещение позволяет выделить специальное место для стирки и сушки одежды, а также хранить чистящие средства и другие принадлежности, скрывая их от глаз.
Паркетные полы никогда не выходят из моды, и более четверти экспертов считают их важным приоритетом для покупателей жилья. Деревянные полы придают дому характер и теплоту, а также отличаются большей долговечностью и прочностью по сравнению с другими видами покрытия.
Наличие открытой зоны для отдыха и наслаждения свежим воздухом — то, что многие потенциальные покупатели жилья высоко ценят. В действительности, 30% опрошенных специалистов считают, что патио является приоритетной характеристикой при выборе нового дома, а 44% заявляют, что идеальным вариантом является крытое патио. В условиях продолжающегося тренда на совмещение внутреннего и наружного пространства, патио становится комфортным местом для отдыха, трапезы и приема гостей.
28% профессионалов утверждают, что видят возросший интерес клиентов к многозонным системам HVAC. Эта система позволяет точно контролировать температуру в разных зонах дома. Согласно исследованию, при обогреве или охлаждении только используемых помещений, многозонная система может снизить потребление энергии и уменьшить счета за коммунальные услуги.
Наличие полноценной ванной комнаты на первом этаже дома рассматривается как важный приоритет для покупателей жилья. Полная ванная комната на первом этаже исключает необходимость подниматься наверх, предоставляя легкий доступ для гостей и жителей. Кроме того, наличие нескольких ванных комнат повышает рыночную стоимость вашего имущества.
Большинство специалистов (53%) считают, что открытая планировка остается востребованной. В действительности, ни один из опрошенных экспертов не считает, что покупатели будут отдавать предпочтение закрытой планировке. Меньшее количество стен делает пространство более открытым и гостеприимным, что особенно важно, если вы часто устраиваете мероприятия дома.
Результаты этого исследования подчеркивают, какие особенности домов будут в приоритете у покупателей, что помогает продавцам и строителям ориентироваться на востребованные характеристики при планировании и создании жилых пространств.
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