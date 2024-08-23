newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 07:28

Published 23 августа, 07:28

Modified 10 сентября, 06:00

Updated 10 сентября, 06:00

8 ключевых характеристик дома, которые ценят покупатели

Свыше 60% людей назвали кухонный остров обязательным элементом на кухне

23 августа 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
8 ключевых характеристик дома, которые ценят покупатели

Что ценят покупатели жилья больше всего?

Покупка дома — важное решение, и при выборе идеального жилья необходимо учесть множество факторов. Чтобы облегчить этот процесс, полезно знать, какие именно характеристики дома наиболее востребованы у покупателей.

Именно поэтому компания Fixr, предоставляющая рекомендации по улучшению жилья, ежегодно проводит опрос, чтобы определить, какие особенности домов наиболее популярны среди покупателей. В этом материале мы поделимся результатами последнего исследования.

Кухонный остров

Среди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жилья. Кухонные острова не только позволяют разместить барные стулья, но и предоставляют дополнительное пространство для приготовления пищи. Более того, они часто предлагают встроенные места для хранения кухонной утвари и других необходимых вещей.

Среди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жильяСреди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жилья
Среди опрошенных 61% участников отметили кухонные острова как наиболее приоритетную особенность для покупателей жилья. Фото: Изображение Midjourney

Вместительная кладовая

По мнению 43% специалистов, участвовавших в опросе, вместительные кладовые являются обязательной характеристикой для покупателей жилья. Этот элемент дома предоставляет дополнительное пространство для хранения и помогает снизить уровень беспорядка, предлагая множество полок для закусок, напитков, кухонной утвари и сервиза.

Прачечная комната

По мнению 31% экспертов, прачечная комната является одной из важнейших особенностей при выборе жилья. Это помещение позволяет выделить специальное место для стирки и сушки одежды, а также хранить чистящие средства и другие принадлежности, скрывая их от глаз.

По мнению 31% экспертов, прачечная комната является одной из важнейших особенностей при выборе жилья.По мнению 31% экспертов, прачечная комната является одной из важнейших особенностей при выборе жилья.
По мнению 31% экспертов, прачечная комната является одной из важнейших особенностей при выборе жилья.. Фото: Изображение Midjourney

Паркетные полы

Паркетные полы никогда не выходят из моды, и более четверти экспертов считают их важным приоритетом для покупателей жилья. Деревянные полы придают дому характер и теплоту, а также отличаются большей долговечностью и прочностью по сравнению с другими видами покрытия.

Патио

Наличие открытой зоны для отдыха и наслаждения свежим воздухом — то, что многие потенциальные покупатели жилья высоко ценят. В действительности, 30% опрошенных специалистов считают, что патио является приоритетной характеристикой при выборе нового дома, а 44% заявляют, что идеальным вариантом является крытое патио. В условиях продолжающегося тренда на совмещение внутреннего и наружного пространства, патио становится комфортным местом для отдыха, трапезы и приема гостей.

Наличие открытой зоны для отдыха и наслаждения свежим воздухом — то, что многие потенциальные покупатели жилья высоко ценятНаличие открытой зоны для отдыха и наслаждения свежим воздухом — то, что многие потенциальные покупатели жилья высоко ценят
Наличие открытой зоны для отдыха и наслаждения свежим воздухом — то, что многие потенциальные покупатели жилья высоко ценят. Фото: Изображение Midjourney

Многозонная система отопления и кондиционирования (HVAC)

28% профессионалов утверждают, что видят возросший интерес клиентов к многозонным системам HVAC. Эта система позволяет точно контролировать температуру в разных зонах дома. Согласно исследованию, при обогреве или охлаждении только используемых помещений, многозонная система может снизить потребление энергии и уменьшить счета за коммунальные услуги.

Полноценная ванная на первом этаже

Наличие полноценной ванной комнаты на первом этаже дома рассматривается как важный приоритет для покупателей жилья. Полная ванная комната на первом этаже исключает необходимость подниматься наверх, предоставляя легкий доступ для гостей и жителей. Кроме того, наличие нескольких ванных комнат повышает рыночную стоимость вашего имущества.

Наличие полноценной ванной комнаты на первом этаже дома рассматривается как важный приоритет для покупателей жильяНаличие полноценной ванной комнаты на первом этаже дома рассматривается как важный приоритет для покупателей жилья
Наличие полноценной ванной комнаты на первом этаже дома рассматривается как важный приоритет для покупателей жилья. Фото: Изображение Midjourney

Открытая планировка

Большинство специалистов (53%) считают, что открытая планировка остается востребованной. В действительности, ни один из опрошенных экспертов не считает, что покупатели будут отдавать предпочтение закрытой планировке. Меньшее количество стен делает пространство более открытым и гостеприимным, что особенно важно, если вы часто устраиваете мероприятия дома.

Результаты этого исследования подчеркивают, какие особенности домов будут в приоритете у покупателей, что помогает продавцам и строителям ориентироваться на востребованные характеристики при планировании и создании жилых пространств.

Читайте также:
10 удивительных товаров с маркетплейсов для обновления вашего дома—менее чем за 5 000Вдохновение от моря: выбираем идеальные цвета для создания прибрежного стиляПревратите спальню в оазис уюта с нишей для кровати: 5 стильных идей
#Алина Ибрагимова#Дом#Все материалы авторов#Интерьер#Экстерьер#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика