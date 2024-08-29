Дизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?

Интерьерные дизайнеры работают в тесном сотрудничестве с архитекторами, подрядчиками и другими специалистами, контролируя все этапы проекта, от разработки планов до выбора материалов и соблюдения сроков. Их основная задача — защищать интересы клиентов, предотвращая ошибки и следя за соблюдением стандартов качества. Дизайнеры специализируются как на жилых, так и на коммерческих пространствах, создавая уникальные интерьеры, которые не только красивы, но и функциональны.