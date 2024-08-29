Дизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?

Posted 29 августа, 11:42
Published 29 августа, 11:42
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
«Когда я говорю людям, что я — интерьерный дизайнер, многие ошибочно принимают это за интерьерного декоратора. Часто задают вопросы о выборе картин или просто говорят: „О, так вы декоратор!“ Однако между этими понятиями существует значительная разница», — рассказала Габриэль Сантьяго, владелица Gabrielle Santiago Design.
При планировании ремонта или строительства дома важно понимать различия между этими двумя ролями, чтобы эффективно использовать бюджет и не ошибиться в выборе специалиста. Далее я объясню, чем занимаются интерьерные дизайнеры и декораторы, а также подскажу, когда нужно обращаться к каждому из них.
Интерьерные дизайнеры работают в тесном сотрудничестве с архитекторами, подрядчиками и другими специалистами, контролируя все этапы проекта, от разработки планов до выбора материалов и соблюдения сроков. Их основная задача — защищать интересы клиентов, предотвращая ошибки и следя за соблюдением стандартов качества. Дизайнеры специализируются как на жилых, так и на коммерческих пространствах, создавая уникальные интерьеры, которые не только красивы, но и функциональны.
Интерьерные декораторы занимаются украшением уже существующих пространств с помощью мебели, аксессуаров и декоративных элементов. Они подбирают предметы, которые подчеркивают эстетику помещения, не затрагивая его архитектурную структуру. Декораторы не сотрудничают с подрядчиками или архитекторами, а их основная задача — сделать пространство более привлекательным и уютным.
Основное различие между интерьерным дизайнером и декоратором заключается в том, что дизайнеры участвуют в процессе строительства и перепланировки, тогда как декораторы занимаются исключительно эстетической составляющей. Дизайнеры могут изменять планировку, выбирать материалы и работать над функциональными аспектами пространства, а декораторы акцентируют внимание на украшении и стилизации.
Если ваш проект требует структурных изменений, сотрудничества с архитекторами и подрядчиками, то вам нужен интерьерный дизайнер. Он поможет выбрать квалифицированных специалистов, контролировать процесс и избежать ошибок.
Если вы хотите обновить интерьер без капитального ремонта, лучше обратиться к декоратору. Он поможет с выбором цветовой палитры, подбором аксессуаров и мебели, сделав пространство более уютным и стильным.
Понимание различий между этими специалистами поможет вам сэкономить время и деньги, а также добиться желаемого результата в оформлении вашего дома.
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