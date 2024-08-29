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Posted 29 августа, 11:42

Published 29 августа, 11:42

Modified 10 сентября, 06:15

Updated 10 сентября, 06:15

Дизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?

Дизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?

29 августа 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Дизайнер или декоратор: кого выбрать и не потратить лишнего?
Эти два термина часто используются как синонимы, но на самом деле они обозначают разные профессии, предлагающие различные услуги.
«Когда я говорю людям, что я — интерьерный дизайнер, многие ошибочно принимают это за интерьерного декоратора. Часто задают вопросы о выборе картин или просто говорят: „О, так вы декоратор!“ Однако между этими понятиями существует значительная разница», — рассказала Габриэль Сантьяго, владелица Gabrielle Santiago Design.

При планировании ремонта или строительства дома важно понимать различия между этими двумя ролями, чтобы эффективно использовать бюджет и не ошибиться в выборе специалиста. Далее я объясню, чем занимаются интерьерные дизайнеры и декораторы, а также подскажу, когда нужно обращаться к каждому из них.

При планировании ремонта важно понимать различия между этими двумя специалистами, чтобы эффективно использовать бюджетПри планировании ремонта важно понимать различия между этими двумя специалистами, чтобы эффективно использовать бюджет
При планировании ремонта важно понимать различия между этими двумя специалистами, чтобы эффективно использовать бюджет. Фото: Изображение Midjourney

Кто такой дизайнер?

Интерьерные дизайнеры работают в тесном сотрудничестве с архитекторами, подрядчиками и другими специалистами, контролируя все этапы проекта, от разработки планов до выбора материалов и соблюдения сроков. Их основная задача — защищать интересы клиентов, предотвращая ошибки и следя за соблюдением стандартов качества. Дизайнеры специализируются как на жилых, так и на коммерческих пространствах, создавая уникальные интерьеры, которые не только красивы, но и функциональны.

Кто такой декоратор?

Интерьерные декораторы занимаются украшением уже существующих пространств с помощью мебели, аксессуаров и декоративных элементов. Они подбирают предметы, которые подчеркивают эстетику помещения, не затрагивая его архитектурную структуру. Декораторы не сотрудничают с подрядчиками или архитекторами, а их основная задача — сделать пространство более привлекательным и уютным.

Главное различие: дизайнер против декоратора

Основное различие между интерьерным дизайнером и декоратором заключается в том, что дизайнеры участвуют в процессе строительства и перепланировки, тогда как декораторы занимаются исключительно эстетической составляющей. Дизайнеры могут изменять планировку, выбирать материалы и работать над функциональными аспектами пространства, а декораторы акцентируют внимание на украшении и стилизации.

Дизайнеры могут изменять планировку, а декораторы акцентируют внимание на украшении и стилизацииДизайнеры могут изменять планировку, а декораторы акцентируют внимание на украшении и стилизации
Дизайнеры могут изменять планировку, а декораторы акцентируют внимание на украшении и стилизации. Фото: Изображение Midjourney
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Когда нанимать дизайнера?

Если ваш проект требует структурных изменений, сотрудничества с архитекторами и подрядчиками, то вам нужен интерьерный дизайнер. Он поможет выбрать квалифицированных специалистов, контролировать процесс и избежать ошибок.

Когда нанимать декоратора?

Если вы хотите обновить интерьер без капитального ремонта, лучше обратиться к декоратору. Он поможет с выбором цветовой палитры, подбором аксессуаров и мебели, сделав пространство более уютным и стильным.

Понимание различий между этими специалистами поможет вам сэкономить время и деньги, а также добиться желаемого результата в оформлении вашего дома.

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