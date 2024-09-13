Лазерный боб — что это за стрижка и почему она идеально подходит для тонких волос

Posted 13 сентября, 09:23
Published 13 сентября, 09:23
Modified 13 сентября, 09:23
Updated 13 сентября, 09:23
Лазерный боб — стрижка, которая больше напоминает каре. Своим названием она обязана технике исполнения: по краям волосы выглядят так, как будто их обработали высокотехнологичным лазером. На самом деле это всего-навсего ровный срез, выполненный филигранно.
Длина лазерного боба может быть практически любой. Наиболее распространенные и универсальные варианты — до нижней точки скул или до плеча, точнее, его верха. Стрижку обычно укладывают на прямой пробор, некоторые стилисты добавляют к ней эффектную челку.
Как уже отмечалось, лазерный боб подходит всем, однако наиболее удачно такая стрижка смотрится на тонких волосах. Им она добавляет необходимый объем, максимально естественный.
Стрижку могут смело выбирать те девушки и женщины, которые не хотят или не имеют возможности тратить много времени и сил на укладку. Лазерный боб при минимальных усилиях смотрится идеально. Даже если волосы прямые и тонкие, они будут смотреться красиво, приобретут необходимую визуальную плотность без «колдовства» с феном, средствами для укладки и другими приспособлениями.
Единственное, о чем не следует забывать при укладке стрижки лазерный боб, — это термозащитные составы. Также подойдут различные сыворотки и кремы с эффектом разглаживания. Придать прическе нужную форму можно при помощи фена, если хочется добиться идеальной гладкости, имеет смысл воспользоваться утюжком, однако делать это нужно на низкой температуре.
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