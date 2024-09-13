Лазерный боб — что это за стрижка и почему она идеально подходит для тонких волос

Стрижку могут смело выбирать те девушки и женщины, которые не хотят или не имеют возможности тратить много времени и сил на укладку. Лазерный боб при минимальных усилиях смотрится идеально. Даже если волосы прямые и тонкие, они будут смотреться красиво, приобретут необходимую визуальную плотность без «колдовства» с феном, средствами для укладки и другими приспособлениями.