Стрижка кроп — пять трендовых вариаций для тех, кто любит покороче

Если вы, не дай Бог, обнаружили, что ваши волосы начали редеть, то есть смысл задуматься о короткой стрижке. Кроп может подойти идеально, так как не требует укладки, применения стайлинговых средств, воздействия феном и плойкой. Волосы за это время могут отдохнуть, восстановятся фолликулы, корни обретут силу.