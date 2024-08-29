Стрижка кроп — пять трендовых вариаций для тех, кто любит покороче

Posted 29 августа, 09:13
Published 29 августа, 09:13
Modified 10 сентября, 06:09
Updated 10 сентября, 06:09
Стрижку кроп отличают выбритые виски и затылок, слегка удлиненные пряди на макушке и длинная челка, падающая на лоб. Девушек привлекают в ней такие преимущества: минимум ухода, легкость в мытье и укладке (нужно лишь слегка уложить челку).
Если вы, не дай Бог, обнаружили, что ваши волосы начали редеть, то есть смысл задуматься о короткой стрижке. Кроп может подойти идеально, так как не требует укладки, применения стайлинговых средств, воздействия феном и плойкой. Волосы за это время могут отдохнуть, восстановятся фолликулы, корни обретут силу.
Также важно помнить, что кроп фактически обнажает вашу голову, поэтому важно, чтобы ее форма это позволяла. Если имеются проблемы с кожей головы или деформированные участки, лучше выбрать другую прическу. С осторожностью кроп нужно стричь дамам с квадратной и вытянутой формой лица. А вот для круглолицых барышень эта стрижка подойдет идеально.
Традиционный вариант предполагает полностью сбритые виски и затылок, затылочные пряди оставляют на уровне двух — пяти сантиметров, челку оставляют средней длины, стригут ровным срезом. Можно уложить ее набок или зачесать наверх.
В этом варианте также максимально коротко выстригают виски и затылок. А вот пряди на макушке и челку оставляют более длинными, чем при классическом варианте. При этом их тщательно филируют, что создает эффект рваной стрижки.
В случае с фейд-кропом виски оставляют более длинными, как и пряди на затылке. Челка при этом длинная. Ее легко уложить волной или взлохматить, имитирую небрежный стиль.
Для самых креативных есть ультракороткий вариант, когда наряду с бритыми висками и затылком стрижется совсем короткая челка. Стрижка очень напоминает мужскую. Но при определенном образе может выглядеть стильно.
Более женственный вариант. Он предполагает удлиненные пряди на макушке и на затылке, длинную челку. При этом переход между частями стрижки остается резким.
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