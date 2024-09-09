Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осенью

Если стандартный боб выглядит для вас слишком обыденно, добавьте к нему челку. Это может быть длинная прямая челка до бровей, популярная микрочелка, челка-шторка или любой другой вариант. Важно, чтобы она гармонично сочеталась с формой стрижки. Например, абсолютно прямая челка не подойдет к каскадному каре, тогда как «слоистые» варианты не будут уместны с бобом с ровным срезом.