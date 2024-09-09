Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осенью

Posted 9 сентября, 08:37
Published 9 сентября, 08:37
Modified 9 сентября, 08:37
Updated 9 сентября, 08:37
Ключевой момент удачного боба — его длина. Она должна быть примерно на уровне угла нижней челюсти. Остальные детали зависят от ваших предпочтений. Этой осенью можно попробовать укороченный боб с ровным срезом или же с немного удлиненными прядями по бокам лица. При правильной укладке такая прическа будет выглядеть по-настоящему впечатляюще.
Если стандартный боб выглядит для вас слишком обыденно, добавьте к нему челку. Это может быть длинная прямая челка до бровей, популярная микрочелка, челка-шторка или любой другой вариант. Важно, чтобы она гармонично сочеталась с формой стрижки. Например, абсолютно прямая челка не подойдет к каскадному каре, тогда как «слоистые» варианты не будут уместны с бобом с ровным срезом.
Если вы ищете идеальный баланс между короткой и ультракороткой стрижкой, обратите внимание на бикси. Это название образовано от сочетания двух популярных стилей — боба и пикси. Бикси становится неким компромиссом: в ее основе лежит форма пикси с короткими висками и объемом в верхней части, но все элементы стрижки более удлиненные. Такая прическа легко укладывается и подходит почти всем типам лиц.
Стрижку гарсон нельзя назвать мимолетным трендом — она сохраняет свою популярность на протяжении многих лет. Тем не менее ее современные вариации периодически обновляются. Например, этой осенью в числе фаворитов оказалась игриво-небрежная стрижка с рваной челкой. Она прекрасно подчеркивает контуры лица и не требует сложного укладывания — достаточно воспользоваться текстурирующим средством.
Если вы не привыкли к радикально коротким стрижкам, обратите внимание на удлиненный боб. Это своеобразное «каре на грани», которое по мере отрастания всего на несколько сантиметров переходит в разряд стрижки на среднюю длину. Главное требование — длина волос должна доходить до основания шеи. Вы можете выбрать ровный срез, добавить легкие слои или даже челку. Кроме того, укладывать такую стрижку будет гораздо удобнее, чем более короткие варианты.
В осеннем сезоне на вершину популярности вновь выходит стрижка пикси с короткими висками и удлиненной частью на макушке. Эта короткая стрижка предоставляет неожиданно много простора для экспериментов с укладкой. Вы можете добавить объем в верхней части с помощью стайлинговых средств, создать ультратрендовую гладкую укладку или, если волосы вьются, уложить их в красивые локоны.
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