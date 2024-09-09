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Posted 9 сентября, 08:37

Published 9 сентября, 08:37

Modified 9 сентября, 08:37

Updated 9 сентября, 08:37

Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осенью

Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осенью

9 сентября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Короткие стрижки, которые будут на пике популярности этой осенью
Короткие стрижки сочетают в себе и дерзость, и женственность. Именно поэтому они всегда остаются актуальными. Пора записываться в салон и обновлять образ!

Укороченный боб

Ключевой момент удачного боба — его длина. Она должна быть примерно на уровне угла нижней челюсти. Остальные детали зависят от ваших предпочтений. Этой осенью можно попробовать укороченный боб с ровным срезом или же с немного удлиненными прядями по бокам лица. При правильной укладке такая прическа будет выглядеть по-настоящему впечатляюще.

Ретро-версия боба от актрисы Кэри МаллиганРетро-версия боба от актрисы Кэри Маллиган
Ретро-версия боба от актрисы Кэри Маллиган. Фото: justjared.com

Боб с челкой

Если стандартный боб выглядит для вас слишком обыденно, добавьте к нему челку. Это может быть длинная прямая челка до бровей, популярная микрочелка, челка-шторка или любой другой вариант. Важно, чтобы она гармонично сочеталась с формой стрижки. Например, абсолютно прямая челка не подойдет к каскадному каре, тогда как «слоистые» варианты не будут уместны с бобом с ровным срезом.

Боб с челкой смотрится очень женственноБоб с челкой смотрится очень женственно
Боб с челкой смотрится очень женственно. Фото: pinterest

Бикси

Если вы ищете идеальный баланс между короткой и ультракороткой стрижкой, обратите внимание на бикси. Это название образовано от сочетания двух популярных стилей — боба и пикси. Бикси становится неким компромиссом: в ее основе лежит форма пикси с короткими висками и объемом в верхней части, но все элементы стрижки более удлиненные. Такая прическа легко укладывается и подходит почти всем типам лиц.

Бикси — вариант, сочетающий женственность и дерзостьБикси — вариант, сочетающий женственность и дерзость
Бикси — вариант, сочетающий женственность и дерзость. Фото: mag-original.ru

Гарсон

Стрижку гарсон нельзя назвать мимолетным трендом — она сохраняет свою популярность на протяжении многих лет. Тем не менее ее современные вариации периодически обновляются. Например, этой осенью в числе фаворитов оказалась игриво-небрежная стрижка с рваной челкой. Она прекрасно подчеркивает контуры лица и не требует сложного укладывания — достаточно воспользоваться текстурирующим средством.

Дерзкий и очаровательный гарсон — идеал для любительниц коротких стрижекДерзкий и очаровательный гарсон — идеал для любительниц коротких стрижек
Дерзкий и очаровательный гарсон — идеал для любительниц коротких стрижек. Фото: laminarts.ru

Удлиненный боб

Если вы не привыкли к радикально коротким стрижкам, обратите внимание на удлиненный боб. Это своеобразное «каре на грани», которое по мере отрастания всего на несколько сантиметров переходит в разряд стрижки на среднюю длину. Главное требование — длина волос должна доходить до основания шеи. Вы можете выбрать ровный срез, добавить легкие слои или даже челку. Кроме того, укладывать такую стрижку будет гораздо удобнее, чем более короткие варианты.

Удлиненный боб до основания шеи — это почти каре на средние волосыУдлиненный боб до основания шеи — это почти каре на средние волосы
Удлиненный боб до основания шеи — это почти каре на средние волосы. Фото: economri.ru

Пикси

В осеннем сезоне на вершину популярности вновь выходит стрижка пикси с короткими висками и удлиненной частью на макушке. Эта короткая стрижка предоставляет неожиданно много простора для экспериментов с укладкой. Вы можете добавить объем в верхней части с помощью стайлинговых средств, создать ультратрендовую гладкую укладку или, если волосы вьются, уложить их в красивые локоны.

Пикси актуальна в любое время годаПикси актуальна в любое время года
Пикси актуальна в любое время года. Фото: Pinterest
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#Елена Гончарова#Красота#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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