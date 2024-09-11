Закон Каннингема: как выудить информацию из собеседника, сообщив ему заведомую ложь

Posted 11 сентября, 10:06
Published 11 сентября, 10:06
Modified 11 сентября, 10:08
Updated 11 сентября, 10:08
Закон Каннингема представляет из себя некий психологический трюк, который помогает что-то узнать у собеседника, не задавая ему при этом прямого вопроса. Данный прием нередко используется не только психологами, но и представителями спецслужб.
Закон Каннингема получил свое название в честь американского программиста Уорда Каннингема, который обнаружил, что для получения нужного ответа при общении на интернет-форумах достаточно, не задавая никаких наводящих вопросов, просто написать заведомо неправильное утверждение. Итогом становится ажиотаж пользователей, которые всеми силами стремятся опровергнуть неточность, приводя все факты по данной теме, какие им известны.
Однако сам Каннингем, по некоторым данным, впоследствии утверждал, что его неправильно поняли, и не признавал свое «изобретение».
По мнению британского философа Джонни Томсона, принцип действия закона Каннингема заключается в том, что людям нравится казаться умнее других и они стараются сделать все, чтобы окружающие восхищались их интеллектом. Он также сообщил, что такой способ получения информации практиковал еще древнегреческий философ Сократ, который любил общаться с собеседниками, начиная разговор с заведомо неверной информации.
По сути, закон Каннингема — это способ получить всю интересующую информацию окольными путями, когда кто-то не хочет или не считает нужным делиться этими сведениями. Например, чтобы получить ответ на вопрос о том, какой способ лучше применить для решения той или иной задачи на работе, можно предварительно заявить коллегам о якобы найденном вами наименее эффективном решении.
Дома супруга, вместо того чтобы начинать с порога пилить припозднившегося мужа и настойчиво выспрашивать, где он был, может сказать, что видела его, например, в гаражах, где он пил пиво с приятелями. И тогда мужчина начнет опровергать это утверждение и, скорее всего, проговорится и скажет правду — ну, если он, конечно, действительно не пил пиво с друзьями в гаражах.
Так что закон Каннингема — действительно полезная вещь. Злоупотреблять им, конечно, не следует, но в некоторых случаях этот прием, несомненно, стоит взять на вооружение.
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