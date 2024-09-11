Закон Каннингема: как выудить информацию из собеседника, сообщив ему заведомую ложь

Дома супруга, вместо того чтобы начинать с порога пилить припозднившегося мужа и настойчиво выспрашивать, где он был, может сказать, что видела его, например, в гаражах, где он пил пиво с приятелями. И тогда мужчина начнет опровергать это утверждение и, скорее всего, проговорится и скажет правду — ну, если он, конечно, действительно не пил пиво с друзьями в гаражах.