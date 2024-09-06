Личностный тест: как узнать главное про человека, глядя на его положение на стуле

Вы уверены в себе и довольны собой. Будете ставить перед собой цели и разумно работать до тех пор, пока не достигнете их. Построение карьеры и получение образования являются для вас приоритетом. Это не значит, что вам не нравятся другие аспекты жизни, но вы всегда будете усердно работать ради своей карьеры, даже в те дни, когда вам этого не хочется.