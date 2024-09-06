Личностный тест: как узнать главное про человека, глядя на его положение на стуле

Posted 6 сентября, 08:17
Published 6 сентября, 08:17
Modified 6 сентября, 13:56
Updated 6 сентября, 13:56
Исследования показали, что положение ног раскрывает личность, рассказывает Jagranjosh Эксперты утверждают, что ноги функционируют на основе команд, посылаемых через подсознание, которое запрограммировано либо двигаться в направлении того, чего мы хотим, либо отодвигаться в случае опасности или негативных эмоций.
Интересен и тот факт, что на основе данных исследований персонал авиакомпаний обучен распознавать людей, сидящих со скрещенными лодыжками, как самых нервозных личностей. Бортпроводников учат спрашивать таких пассажиров несколько раз не хотят ли они чего-нибудь еще, чтобы помочь им расслабиться.
Ключевые черты: умные, рационально мыслящие, пунктуальные, сообразительные работники, любители чистоты, честные, сдержанные.
В ходе исследования было выявлено, что люди, которые сидят с прямыми коленями, воспринимаются на собеседовании как лучшие кандидаты для работы, у них здоровый и позитивный взгляд на самих себя.
Сидение прямо с выпрямленными коленями также является показателем высокого уровня уверенности в себе. Эти люди умны, рационально мыслят и пунктуальны в повседневной жизни. Они с наименьшей вероятностью опоздают на какое-либо место, встречу или собеседование.
С большей вероятностью будут выполнять умную работу и содержать свои места, дом, кухню или офис, а также рабочее пространство в чистоте и порядке. Они честны, но довольно сдержанны, воздерживаются от сплетен или разговоров за спинами людей. Такие люди скорее будут держать свои эмоции под контролем или при себе, чем устраивать сцены или ввязываться в конфликты.
Ключевые черты: эгоцентричность, высокомерие, склонность к суждениям, недостаточная концентрация внимания и быстрая скука.
У людей, которые сидят с разведенными в стороны коленями, чаще обнаруживается эгоцентричная сторона. Они кажутся высокомерными и склонными к суждениям. Однако исследования выявили полную противоположность тому, что кажется на первый взгляд. Вы, скорее всего, тревожный человек, стремитесь к совершенству и постоянно испытываете страх, что что-то пойдет не так.
Исследования показали, что люди, которые сидят, разведя колени в стороны, имеют очень хаотичный ум и распорядок дня. У них плохая концентрация внимания, всегда берутся за новое, но не могут должным образом выполнять одно задание за раз.
Они думают, что говорят мудро, но обычно их мысли разбиты, забывая о чем шла речь в середине разговора. Им быстро становится скучно, могут легко утратить интерес и прекратить отношения. В отношениях или на работе они требуют постоянных подталкиваний и дисциплины, чтобы заставить их работать.
Мужчины обычно сидят, разведя колени в стороны, что также называется мужским поведением, однако в психологии их обычно рассматривают как детей мужского пола, которые нуждаются в постоянной материнской заботе или в ком-то, кто удерживал бы их на правильном пути.
Ключевые черты: артистичность, креативность, богатое воображение, мечтательность, защита или замкнутость.
Исследования показали, что те, кто сидит, скрестив ноги, часто фантанируют нестандартными творческими идеями. У вас очень образное мышление — настоящий мечтатель.
Однако сидение со скрещенными ногами также воспринимается как защитная или замкнутая позиция. Возможно, вы насторожены и не хотите или не можете впускать кого-либо в свою жизнь либо боитесь и скрываете свою неуверенность.
Однако существуют вариации этих поз, которые могут дать точное представление о том, расслаблен ли человек или испытывает страх, сидя со скрещенными ногами. Если вы расслабленно сидите в своем кресле, скрестив ноги и направив ступню в сторону человека напротив вас, значит вы уверены в себе и получаете удовольствие от беседы.
Принимая во внимание, что если вы сидите в стесненных условиях или нервничаете, плотно скрестив ноги, то, скорее всего, вам некомфортно. Ваши мысли в этот момент должны быть совершенно в другом месте.
Эксперты отметили, что в деловой обстановке человек, сидящий со скрещенными ногами, с большей вероятностью отвергнет идеи, будет меньше говорить или даже будет невнимательным по сравнению с теми, кто сидит с открытой жестикуляцией. Если вы также скрещиваете руки на груди, это явный признак вашего ухода от разговора.
Ключевые черты: элегантный, утонченный, приземленный, уверенный в себе, царственный, амбициозный
Знаете ли вы, что сидение со скрещенными лодыжками — обычная поза для членов британской королевской семьи. Если вы сидите со скрещенными лодыжками, то скорее всего ведете царственный образ жизни, подобающий королеве или королю. Такие люди элегантны и утонченные, очень уверенно и комфортно чувствуете себя в любой ситуации. Вас редко можно застать паникующим, устраивает, когда все идет своим чередом.
Вы будете усердно работать для достижения своих целей. Амбиции заразительны, так как есть твердая вера в то, что упорный труд принесет плоды. Вы хороший слушатель и умеете хранить чужие секреты. Однако никогда ни с кем не поделитесь своими секретами или своим следующим шагом, так как охраняете личную жизнь. Такие люди склонны уделять большое внимание своей внешности, поддерживая ее на должном уровне.
Эксперты по поведению и психологи также обнаружили, что сидение со скрещенными лодыжками в некоторых случаях также является признаком оборонительной позиции и неуверенности в себе. Например, исследования в правоохранительных органах, вооруженных силах и смежных областях показали, что большинство людей, скрестивших ноги во время допроса продемонстрировали высокий уровень утаивания информации.
Ключевые черты: уверенность в себе, доминирование, молодость, удовлетворенность, умение спорить, соревновательность.
Если вы сидите в положении сидя с ногами, сцепленными в замок, то это свидетельствует о том, что вы уверены в себе и доминируете. В наши дни это становится наиболее распространенным явлением среди женщин.
Вы уверены в себе и довольны собой. Будете ставить перед собой цели и разумно работать до тех пор, пока не достигнете их. Построение карьеры и получение образования являются для вас приоритетом. Это не значит, что вам не нравятся другие аспекты жизни, но вы всегда будете усердно работать ради своей карьеры, даже в те дни, когда вам этого не хочется.
Точно так же, как поза для сидения занимает больше места, люди с таким стилем любят пространство и уединение. Обычно они занимают комнаты большего размера, чтобы заявить права на территорию.
Эксперты по поведению также заметили, что люди, сидящие в «замке» склонны верить, что всему свое время и место. Они видят божественный порядок во всем. У них также есть большая склонность к тому, чтобы хорошо одеваться и хорошо выглядеть. Однако они склонны к спорам или соперничеству и, скорее всего, отвергнут любое мнение, отличное от их собственного.
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