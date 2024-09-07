Финансовые проблемы, ссоры или беременность? Узнали, к чему чешется ухо

Posted 7 сентября, 19:08
Published 7 сентября, 19:08
Modified 7 сентября, 19:08
Updated 7 сентября, 19:08
Если левое ухо чешется у девушки, это верный знак того, что кто-то распускает о ней сплетни и слухи — не самые приятные. Если ухо внезапно зачесалось ночью, значит, не исключен конфликт с близкими людьми.
Взрослую женщину зуд в левом ухе предупреждает о кознях, которые против нее строят недоброжелатели. В результате их действий может пострадать репутация, поэтому стоит сохранять осторожность и поменьше рассказывать малознакомым людям подробности собственной жизни.
У мужчин левое ухо чешется к ссоре с родными людьми, а также к неприятностям — например, к ухудшению финансового положения, проблемам на работе. Стоит быть внимательнее в том, что касается расходов, и отложить на время крупные приобретения.
Если правое ухо чешется у девушки, это к интересному знакомству, которое, возможно, перерастет в нечто большее. У взрослых женщин правое ухо чешется к расширению состава семьи — не исключена и беременность, но, скорее всего, это будет знакомство с дальними родственниками.
Народные приметы говорят о том, что у мужчин правое ухо чешется к ухудшению положения на работе, к проблемам в бизнесе. Стоит подумать о том, чтобы откладывать часть денег про запас.
Если левое ухо чешется внутри, то, согласно примете, это знак того, что вокруг человека витают сплетни и слухи. Если же ухо чешется снаружи, не исключено, что недоброжелатели готовят настоящую диверсию. Мочка левого уха чешется к крупной ссоре и даже к скандалу.
Если правое ухо чешется внутри, значит, стоит ожидать какого-либо радостного события или избавления от проблем, которые давно тяготили. Не исключены отрадные, приятные и долгожданные новости.
К чему чешется правое ухо снаружи? Согласно народным приметам, это к ссорам и выяснению отношений с членами семьи. Претензии родственников, скорее всего, будут справедливыми.
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