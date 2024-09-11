У меня нет подруги — что со мной не так? Ответ психолога

Posted 11 сентября, 05:47
Published 11 сентября, 05:47
Modified 11 сентября, 05:47
Updated 11 сентября, 05:47
Психологи считают, что острой необходимости во что бы то ни стало завести себе подругу, нет. Если тебе хорошо одной и ты не испытываешь потребности в дополнительном общении, то это не значит, что с тобой что-то не так.
Но если отсутствие подруг вызывает чувство изолированности и беспокоит тебя, то стоит поработать в этом направлении.
Кандидат психологических наук Валерий Гут:
«Необходимость в дружбе индивидуальна. Некоторые люди чувствуют себя комфортно и счастливо в одиночестве, в то время как другие нуждаются в социальном взаимодействии для эмоционального благополучия. Важно прислушиваться к своим чувствам и находить баланс, который подойдет именно вам».
Ты ощущаешь потребность в подругах, но завести крепкие дружеские отношения не получается? Это не значит, что ты не достойна дружбы. Возможно, у тебя завышенные требования и ожидания.
Подумай о том, чего ты ищешь в дружбе. Если просто спасение от одиночества, то завести крепкие дружеские связи не получится. Друзья не обязаны отвечать твоим требованиям — они тоже имеют свои привычки и приоритеты.
Перестань искать идеальных друзей. Если ты наслаждаешься моментом общения, тебе хорошо и интересно находиться с подругой вместе, то закрывай глаза на ее недостатки. Принимай такой, какая она есть, и она ответит тебе тем же.
Психолог Ольга Стрелкина:
«Оставив людей в своём окружении, раз и навсегда перестаньте их осуждать, сплетничать и крутить про них негативные мысли в голове. Берите хорошее в моменте и идите дальше, взявшись за руки».
Еще один вариант, почему нет подруг, — негативный опыт. Возможно, когда-то подруга обманула твое доверие, и ты уже можешь открыться другим людям. В этом случае справиться самой будет сложно. Лучше встретиться с психологом и проработать весь свой негатив.
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