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Posted 11 сентября, 05:47

Published 11 сентября, 05:47

Modified 11 сентября, 05:47

Updated 11 сентября, 05:47

У меня нет подруги — что со мной не так? Ответ психолога

У меня нет подруги — что со мной не так? Ответ психолога

11 сентября 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
У меня нет подруги — что со мной не так? Ответ психолога
У всех вокруг есть любимые подруги и друзья, а ты всё время одна. Почему тебе не удается найти подругу и нормально ли это? Выяснили вместе с психологами.

Подруги нужны всем?

Психологи считают, что острой необходимости во что бы то ни стало завести себе подругу, нет. Если тебе хорошо одной и ты не испытываешь потребности в дополнительном общении, то это не значит, что с тобой что-то не так.

Но если отсутствие подруг вызывает чувство изолированности и беспокоит тебя, то стоит поработать в этом направлении.

Необходимость в дружбе — индивидуальнаНеобходимость в дружбе — индивидуальна
Необходимость в дружбе — индивидуальна. Фото: Изображение Midjourney

Кандидат психологических наук Валерий Гут:

«Необходимость в дружбе индивидуальна. Некоторые люди чувствуют себя комфортно и счастливо в одиночестве, в то время как другие нуждаются в социальном взаимодействии для эмоционального благополучия. Важно прислушиваться к своим чувствам и находить баланс, который подойдет именно вам».

Что делать, если нет подруг?

Ты ощущаешь потребность в подругах, но завести крепкие дружеские отношения не получается? Это не значит, что ты не достойна дружбы. Возможно, у тебя завышенные требования и ожидания.

Подумай о том, чего ты ищешь в дружбе. Если просто спасение от одиночества, то завести крепкие дружеские связи не получится. Друзья не обязаны отвечать твоим требованиям — они тоже имеют свои привычки и приоритеты.

Друзья не обязаны отвечать твоим требованиям — они тоже имеют свои привычки и приоритетыДрузья не обязаны отвечать твоим требованиям — они тоже имеют свои привычки и приоритеты
Друзья не обязаны отвечать твоим требованиям — они тоже имеют свои привычки и приоритеты. Фото: Изображение Midjourney

Перестань искать идеальных друзей. Если ты наслаждаешься моментом общения, тебе хорошо и интересно находиться с подругой вместе, то закрывай глаза на ее недостатки. Принимай такой, какая она есть, и она ответит тебе тем же.

Психолог Ольга Стрелкина:

«Оставив людей в своём окружении, раз и навсегда перестаньте их осуждать, сплетничать и крутить про них негативные мысли в голове. Берите хорошее в моменте и идите дальше, взявшись за руки».

Еще один вариант, почему нет подруг, — негативный опыт. Возможно, когда-то подруга обманула твое доверие, и ты уже можешь открыться другим людям. В этом случае справиться самой будет сложно. Лучше встретиться с психологом и проработать весь свой негатив.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Все материалы авторов#Психология#Дружба#Одиночество
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