Совсем скоро: Земляне только раз в жизни смогут увидеть это уникальное астрономическое явление

Posted 11 сентября, 18:54
Published 11 сентября, 18:54
Modified 12 сентября, 06:02
Updated 12 сентября, 06:02
Новая звезда — T Северной Короны, до которой от Земли около трех тысяч световых лет, может вспыхнуть в любой день сентября. Точную дату этого события астрономы предсказать не могут. Однако известно, что признаком приближения является понижение яркости звезды. Об этом пишет РЕН ТВ.
Яркость T Северной Короны, согласно расчетам астрономов, вырастет с 10-й до 2-й звездной величины максимум за несколько часов. Её можно будет рассматривать без телескопа в течение 2-3 дней. Затем — наблюдать ее через бинокль примерно неделю, после чего она вернется к обычному уровню яркости.
Обнаружить новую звезду может быть непросто. Поэтому лучше заранее узнать, где находится созвездие. Оно находится восточнее созвездия Волопаса, примерно на середине пути между самыми заметными на этом участке звездами — Арктуром и Вегой. Чтобы его найти, нужно провести линию от ручки созвездия Большая Медведица до яркой звезды красного цвета — Арктура. Рядом с ней находится белая звезда высокой яркости — Вега. Между ними образуется полукруг, состоящий из звезд Северной Короны. Там и появится новая звезда.
Для помощи в поисках новой звезды можно использовать специальные приложения для мобильных телефонов, например Star Walk 2 или Sky Tonight. Необходимо найти в поиске приложения T Северной Короны (T Coronае Borealis, T CrB), направить свое устройство на небо и последовать взглядом за стрелкой на экране. Так можно увидеть её на небесной карте в приложении. Эту информацию можно использовать для реальных наблюдений. Отмечается, что в приложениях есть система оповещения о вспышке звезды.
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