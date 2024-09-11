Совсем скоро: Земляне только раз в жизни смогут увидеть это уникальное астрономическое явление

Обнаружить новую звезду может быть непросто. Поэтому лучше заранее узнать, где находится созвездие. Оно находится восточнее созвездия Волопаса, примерно на середине пути между самыми заметными на этом участке звездами — Арктуром и Вегой. Чтобы его найти, нужно провести линию от ручки созвездия Большая Медведица до яркой звезды красного цвета — Арктура. Рядом с ней находится белая звезда высокой яркости — Вега. Между ними образуется полукруг, состоящий из звезд Северной Короны. Там и появится новая звезда.