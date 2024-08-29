Рожденным в годы Змеи и Крысы по китайскому гороскопу повезет в любви в 2024 году. А с ними и еще трем счастливчикам!

Posted 29 августа, 13:03
Published 29 августа, 13:03
Modified 10 сентября, 04:50
Updated 10 сентября, 04:50
Конец лета и осень принесут рожденным в год Быка перемены на личном фронте. Это произойдет весьма неожиданно. Но китайская астрология не сулит вам любви с первого взгляда. Скорее всего, состоится просто интересное знакомство, которое в будущем перерастет в нечто большее. Главное — не пропустить свое счастье, быть на виду, не запираться в четырех стенах и чаще встречаться с многочисленными друзьями и знакомыми.
Крысы наделены особой привлекательностью, которая всегда притягивает взгляды представителей противоположного пола. Но в последнее время дальше легких интрижек дело не идет. Не стоит отчаиваться, говорят астрологи. Вторая половина года способна принести в вашу жизнь большое и светлое чувство. Партнер будет соответствовать вашим ожиданиям, но и вы должны быть на высоте. Рекомендуется заняться саморазвитием и подумать и духовных практиках.
Змеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головой. А все из-за врожденной осторожности. Представителям этого знака сложно довериться людям. Поэтому нового знакомого, который появится на вашем горизонте, вы будете долго проверять и испытывать. Но в итоге поймете, что перед вами достойный человек. Астрологи считают, что у Змей есть все шансы построить крепкие и прочные отношения.
Очаровательные Козы имеют все шансы встретить партнера в дороге или путешествии. Однако не стоит рассматривать новое увлечение исключительно как легкий и недолговечный дорожный роман. Из неожиданного знакомства могут получиться вполне гармоничные и долгие отношения. Тем более что Козы — неконфликтный знак и всегда стараются мыслить позитивно. Если же ссоры все же случаются, то Козы всегда делают все, чтобы конфликт закончился примирением.
Собаки — очень ранимы и эмоциональны. Они долго переживают расставание, после которого им потом трудно окунуться в новые отношения, поскольку они боятся разочароваться и вновь сделать неправильный выбор. Астрологи советуют осенью этого года отбросить все принципы и стать открытыми для новых знакомств. Даже если предстоящий роман и будет скоротечным, он точно принесет вам множество теплых и положительных эмоций.
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