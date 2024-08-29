Рожденным в годы Змеи и Крысы по китайскому гороскопу повезет в любви в 2024 году. А с ними и еще трем счастливчикам!

Змеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головой. А все из-за врожденной осторожности. Представителям этого знака сложно довериться людям. Поэтому нового знакомого, который появится на вашем горизонте, вы будете долго проверять и испытывать. Но в итоге поймете, что перед вами достойный человек. Астрологи считают, что у Змей есть все шансы построить крепкие и прочные отношения.