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Posted 29 августа, 13:03

Published 29 августа, 13:03

Modified 10 сентября, 04:50

Updated 10 сентября, 04:50

5 знака китайского зодиака, которым повезет в любви в 2024 году

Рожденным в годы Змеи и Крысы по китайскому гороскопу повезет в любви в 2024 году. А с ними и еще трем счастливчикам!

29 августа 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
5 знака китайского зодиака, которым повезет в любви в 2024 году
Текущий год проходит под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Его фаворитами становятся сильные, целеустремленные, уверенные в себе люди. Именно они могут в этом году приумножить свои доходы, а также встретить большую любовь. Самые высокие шансы есть у представителей следующих знаков.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Конец лета и осень принесут рожденным в год Быка перемены на личном фронте. Это произойдет весьма неожиданно. Но китайская астрология не сулит вам любви с первого взгляда. Скорее всего, состоится просто интересное знакомство, которое в будущем перерастет в нечто большее. Главное — не пропустить свое счастье, быть на виду, не запираться в четырех стенах и чаще встречаться с многочисленными друзьями и знакомыми.

Конец лета и осень принесут рожденным в год Быка перемены на личном фронтеКонец лета и осень принесут рожденным в год Быка перемены на личном фронте
Конец лета и осень принесут рожденным в год Быка перемены на личном фронте. Фото: Изображение Midjourney

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крысы наделены особой привлекательностью, которая всегда притягивает взгляды представителей противоположного пола. Но в последнее время дальше легких интрижек дело не идет. Не стоит отчаиваться, говорят астрологи. Вторая половина года способна принести в вашу жизнь большое и светлое чувство. Партнер будет соответствовать вашим ожиданиям, но и вы должны быть на высоте. Рекомендуется заняться саморазвитием и подумать и духовных практиках.

Крысы наделены особой привлекательностью, которая всегда притягивает взгляды представителей противоположного полаКрысы наделены особой привлекательностью, которая всегда притягивает взгляды представителей противоположного пола
Крысы наделены особой привлекательностью, которая всегда притягивает взгляды представителей противоположного пола. Фото: Изображение Midjourney

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головой. А все из-за врожденной осторожности. Представителям этого знака сложно довериться людям. Поэтому нового знакомого, который появится на вашем горизонте, вы будете долго проверять и испытывать. Но в итоге поймете, что перед вами достойный человек. Астрологи считают, что у Змей есть все шансы построить крепкие и прочные отношения.

Змеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головойЗмеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головой
Змеи никогда не бросаются в новый роман словно в омут с головой. Фото: Изображение Midjourney

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Очаровательные Козы имеют все шансы встретить партнера в дороге или путешествии. Однако не стоит рассматривать новое увлечение исключительно как легкий и недолговечный дорожный роман. Из неожиданного знакомства могут получиться вполне гармоничные и долгие отношения. Тем более что Козы — неконфликтный знак и всегда стараются мыслить позитивно. Если же ссоры все же случаются, то Козы всегда делают все, чтобы конфликт закончился примирением.

Очаровательные Козы имеют все шансы встретить партнера в дороге или путешествииОчаровательные Козы имеют все шансы встретить партнера в дороге или путешествии
Очаровательные Козы имеют все шансы встретить партнера в дороге или путешествии. Фото: Изображение Midjourney

Собака: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собаки — очень ранимы и эмоциональны. Они долго переживают расставание, после которого им потом трудно окунуться в новые отношения, поскольку они боятся разочароваться и вновь сделать неправильный выбор. Астрологи советуют осенью этого года отбросить все принципы и стать открытыми для новых знакомств. Даже если предстоящий роман и будет скоротечным, он точно принесет вам множество теплых и положительных эмоций.

Собаки долго переживают расставание, после которого им потом трудно окунуться в новые отношенияСобаки долго переживают расставание, после которого им потом трудно окунуться в новые отношения
Собаки долго переживают расставание, после которого им потом трудно окунуться в новые отношения. Фото: Изображение Midjourney
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