В какой стране тебе жить? Определим по гороскопу — куда поехать и где ты себя будешь чувствовать в своей тарелке

Posted 29 августа, 07:30
Published 29 августа, 07:30
Modified 10 сентября, 06:09
Updated 10 сентября, 06:09
Энергичным и жизнелюбивым Овнам придется по нраву солнечная и зажигательная Испания. Никто здесь не будет удерживать ваши порывы. В Испании вы сможете найти себе дело по вкусу.
Тельцы умеют отдыхать как никто другой. Им необходимо туда, где жизнь бьет ключом и кажется сплошным праздником. Вам понравится Франция, и уже скоро вы ощутите себя настоящим французом.
Вам нужно найти применение всем своим талантам, идеям, творческим порывам. Поэтому отправляйтесь в Англию, где все дороги в области искусства, истории, медиа открыты для любознательных.
Сентиментальных и романтичных Раков ждет прекрасная Италия. Вы почувствуете себя как дома в стране, где преобладают эмоции и семейные ценности, где мягкий климат и открытые люди.
Для ярких и харизматичных Львов подойдет солнечная идиллия Греции. Богатая культура и история страны станут для вас источником вдохновения. Вы почувствуете себя на вершине Олимпа — а вам там самое место.
Где еще будут себя чувствовать идеально перфекционисты Девы, как не в Швеции? Вам понравятся размеренная жизнь и спокойствие шведов. Вы сможете обрести здесь внутренний баланс и не бояться перемен.
Место силы для вечно тревожных Весов — Перу. Внутренний покой, гармония, духовность — вся эта атмосфера поглотит вас с головой. Вы забудете о суете и тревоге, погружаясь в обилие духовных практик, медитации и йоги.
Смелым и дерзким Скорпионам понравится Таиланд. Таинственные джунгли, приключения, экзотика затянут вас с головой так, что вы еще долго не захотите покидать эту прекрасную страну.
Склонность к авантюрам обязательно приведет вас в страны Южной Африки. Здесь точно не придется скучать — смело погружайтесь в калейдоскоп событий и отправляйтесь в самые рискованные приключения.
Козероги ценят консерватизм, любят трудиться и чтят семейные традиции. Всё как в Германии. Хороший уровень жизни и соблюдение личного пространства, которые так ценят в этой стране, сделают Козерога счастливым.
Ваши дальновидность, предусмотрительность и творческий потенциал найдут свое применение в Японии. Вы очень скоро почувствуете себя в свой тарелке там, где ценят совершенствование и развитие.
В Австрии вы найдете всё, что нужно, для вашего внутреннего спокойствия и гармонии. Романтика и строгость, размеренность и комфорт, умиротворяющая природа сделают вас счастливыми.
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